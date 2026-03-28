“L’Ombra dei Padri” alla Biennale di Milano: una voce che lascia il segno.

Si sono accesi i riflettori sulla Biennale di Milano, uno degli appuntamenti culturali più attesi e significativi del panorama italiano. Tra le opere protagoniste di questa edizione, ha trovato spazio anche “L’Ombra dei Padri”, il romanzo di Angela Caputo pubblicato da ATILE Edizioni.

Un traguardo importante che segna non solo la presenza di un libro, ma il riconoscimento di un percorso fatto di passione, impegno e dedizione alla scrittura. L’opera si distingue per la sua intensità narrativa e per la capacità di attraversare temi profondi, parlando direttamente al cuore dei lettori.

“L’Ombra dei Padri” è una storia che scava nelle emozioni, che interroga e accompagna, lasciando un’impronta duratura in chi la incontra. La sua partecipazione alla Biennale rappresenta un momento di grande orgoglio per l’autrice e per la casa editrice, che vedono così valorizzato il proprio lavoro in un contesto di prestigio nazionale.

L’inizio della Biennale ha segnato anche l’inizio di un nuovo capitolo per questo romanzo: un viaggio che continua, tra nuove voci, nuovi sguardi e nuove possibilità di incontro con il pubblico.

Perché ogni libro, in fondo, è un viaggio. E questo è appena entrato in una nuova, importante tappa.