Lo stupro di gruppo del Foro Italico dell’estate 2023: a Villa Zito un dibattito a partire dal libro di Eugenia Nicolosi “La ragazza di Palermo”

Giovedì 8 ottobre alle ore 17:00, aPalermo, presso la sede diFondazione SiciliainVilla Zitodivia Libertà n. 52, si discuterà sul caso di cronaca più scabroso degli ultimi anni, una vicenda amarissima, “lo stupro di gruppo dell’estate 2023 a Palermo”.

Sul caso mediatico e giudiziario interverrannoEugenia Nicolosi, autrice del libro“La ragazza di Palermo”e giornalista,Giovanni Fiandaca, Professore emerito di Diritto penale dell’Università degli Studi di Palermo,Mario Conte, Presidente della Sezione penale del Tribunale di Termini Imerese,Gabriella Tutone, avvocato e componente del Pool antiviolenza e per la legalità,Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e componente del Pool antiviolenza e per la legalità.

Modera il dibattitoAngela Fundarò, Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità.