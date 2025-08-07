Le parole di Maria Cristina Galati dopo aver letto le “Novelle brevi di Sicilia”

“Volevo dirti che ho letto le tue novelle in santa pace e sono di una bellezza incredibile! La lettura mi ha rapita talmente tanto che quando ho finito mi è quasi dispiaciuto … la tua capacità narrativa è strepitosa! … Verità!!! … Ho visto tutto quello che hai fatto e il premio a Parigi … beh, che dire? … meriti tutto questo … ma soprattutto io credo che oltre all’impegno tu abbia una capacità superiore nel fare tutto ciò!! … Le tue novelle mi hanno fatto impazzire! … sei mitico! Ti mando un abbraccio forte!! Cristina” (Maria Cristina Galati, artista di arti visive)

È quello che ho letto martedì 5 agosto sul mio WhatsApp e devo confessare che ne sono rimasto sbalordito!

Cristina è un’artista bravissima, originale, che ama la Sicilia alla quale ispira le sue opere presentate e vendute in tutta Italia e anche in giro per il mondo, che ha esposto le sue creazioni in decine e decine di mostre, sempre con grande successo e apprezzamenti, che ha un gusto per il bello che solo i grandi e veri artisti posseggono, che ama la bellezza che solo l’arte sa esprimere … insomma, Cristina mi onora dei suoi apprezzamenti, insieme ai tantissimi altri artisti, donne e uomini, che in questi anni, da quando nel mese di agosto del 2016 è stata pubblicata la prima edizione, hanno letto le Novelle brevi di Sicilia. Ed io non posso che essere grato a Cristina, ma anche a tutti coloro, e sono davvero tantissimi, che hanno letto le Novelle e mi hanno scritto per averle apprezzate e amate smisuratamente, forse più di quanto le abbia amate io rileggendole dopo oltre 10 anni che erano rimaste nell’oblio dentro le memorie dei miei vecchi Nokia E90!

Grazie Cristina, grazie agli artisti di tutte le arti che mi hanno onorato del loro tempo leggendo le Novelle, grazie alle centinaia di migliaia di lettori che hanno letto o che hanno ascoltato almeno una delle Novelle brevi di Sicilia recitate dagli oltre 40 tra attrici e attori che hanno rappresentato con la loro arte queste piccole storie di Sicilia e di siciliani veraci!

Grazie a voi tutti!

Buone vacanze d’agosto e buone letture,

Andrea Giostra

6 agosto 2025

Maria Cristina Galati, artista

Photo Gallery di alcune opere di Maria Cristina Galati:

Maria Cristina Galati e alcune delle sue opere

Andrea Giostra, “Novelle brevi di Sicilia”, PandiLettere ed., Roma, 2023

Novelle brevi di Sicilia

Andrea Giostra

Andrea Giostra a Roma premiato per il Gran Galà della Pace_16-09-2024_01

Rai Radio 1: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023

Le prime 100 interviste ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale: