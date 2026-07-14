Le Onde del Destino: Premio alle eccellenze umbre. A Spoleto 26 personalità premiate nell’Edizione 2026

Un viaggio tra cultura, arte, talento e passione: la nuova kermesse ideata e diretta artisticamente dalla giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione Ilaria Solazzo celebra le eccellenze umbre attraverso storie di valore, impegno e talento.

Ci sono idee che nascono lentamente, come un’onda che prende forma nel silenzio del mare, fino a raggiungere la riva portando con sé storie, emozioni e nuovi orizzonti. Da questa immagine nasce “Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre”, prestigioso riconoscimento culturale ideato e diretto artisticamente dalla giornalista e scrittrice pugliese Ilaria Solazzo, un progetto nato con il desiderio di raccontare e valorizzare quelle personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno saputo trasformare talento, passione e dedizione in un patrimonio condiviso.

L’edizione 2026 vedrà protagoniste 26 individualità appartenenti al mondo della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria, dello spettacolo, della ricerca, della comunicazione, dell’impegno sociale…e non solo. Un mosaico di esperienze differenti, accomunate da un unico filo conduttore: l’eccellenza intesa come capacità di lasciare un segno nella comunità e nella società contemporanea.

La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 17.00 presso Palazzo Mauri a Spoleto, prestigioso luogo simbolo della cultura umbra, scelto come scenario di un evento che vuole essere molto più di una semplice consegna di riconoscimenti: un momento di incontro, dialogo e celebrazione del patrimonio umano, artistico e creativo di una terra dalla profonda identità culturale, legata anche alla figura universale di San Francesco d’Assisi.

A condurre la kermesse sarà Massimo Zamponi, che accompagnerà il pubblico attraverso le storie, le emozioni e le testimonianze dei protagonisti di questa prima edizione.

Accanto alla Solazzo vi saranno due figure a lei particolarmente vicine: il Cavaliere Roberta Testaguzza, suo braccio destro e prezioso punto di riferimento nell’avventura del Premio, e la scrittrice folignate Eleonora Benedetti, amica e collaboratrice che con sensibilità affiancherà la direttrice artistica durante la premiazione.

Un lavoro corale, quello realizzato dalla giornalista brindisina, nato dalla volontà di creare un appuntamento capace di intrecciare memoria, contemporaneità e futuro, ponendo al centro le persone, le loro storie e il valore delle loro esperienze.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano personalità che rappresentano l’Umbria nelle sue molteplici espressioni: la giornalista e vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria Donatella Binaglia; il Cav. Olga Urbani, Presidente della Urbani Tartufi; l’imprenditore Francesco Loreti Urbani; la Professoressa Ambra Cenci, scrittrice, ricercatrice e divulgatrice della Storia del Costume, della Moda e della Società tra Ottocento e Novecento; il Maestro David Pompili, artista e scenografo internazionale; il regista e performer C.L. Grugher; il Dottor Stefano Lupi, Presidente dell’Università dei Sapori; il Professore Simone Fagioli, saggista, filosofo e scrittore; l’editore e produttore Jean Luc Bertoni; l’attore Spartaco Grilli; il Professore Luca Filipponi, Presidente del “Menotti Art Festival”; la Signora Sara Ruffinelli, organizzatrice di eventi culturali; il Maestro Luca Angelosanti, autore, compositore e produttore musicale; il regista teatrale Folco Napolini; l’Architetto e artista Giovanni Tonti; l’Architetto e designer Maurizio Tonti; Luca Cisternino; Giacomo Innocenzi; l’Avvocato Italo Tomassoni; il Maestro Stefano Alleva, regista, sceneggiatore e produttore; Camilla Ferranti; l’imprenditrice Chiara Coricelli; il Dottore Luca Ministrini, ideatore e anima della “SpoletoNorcia in MTB”; la Dottoressa Caterina Grechi, volto noto della regione; lo storico locale umbro “Tric Trac” di Spoleto.

Tra le personalità insignite figura anche Stefano Bongarzone, Direttore Marketing Editoriale Rai Pubblicità.

“Le Onde del Destino” vuole essere molto più di un premio: è un racconto collettivo fatto di sacrifici, intuizioni, talento, coraggio, valore e valori. È il simbolo di quelle onde invisibili che attraversano il tempo e che, grazie a donne e uomini capaci di trasformare una passione in una missione, riescono a raggiungere orizzonti sempre più lontani.

L’Umbria, terra antica e profondamente identitaria, diventa così il palcoscenico ideale per celebrare uomini e donne che custodiscono valori preziosi: la cultura come seme del futuro, l’arte come linguaggio universale, la professionalità come testimonianza di impegno e la bellezza come forza capace di unire.

Con questa prima edizione, Ilaria Solazzo firma un progetto destinato a diventare un appuntamento annuale dedicato alle eccellenze umbre, una finestra aperta sulle storie di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere questa terra straordinaria luogo di creatività, conoscenza e umanità.

In foto Ilaria Solazzo ideatrice e direttrice artistica del premio insieme al Cav. Roberta Testaguzza