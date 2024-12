Le foto di Carmela Rizzuti selezionate per lo “Skyline Stories” di Time Square New York: una mostra di Art Innovation Gallery

Dopo il successo della precedente mostra, Art Innovation anche quest’anno, 2024, ha organizzato lo Skyline Stories, che ha illuminato ancora una volta il cuore di Times Square il 30 novembre, a partire dalle ore 15:00.

Tra i 35 artisti, provenienti da tutti i paesi del mondo, la fotografa palermitana Carmela Rizzuti è stata l’unica italiana selezionata dagli organizzatori di Art Innovation, con l’opera “Fonte luminosa” del 2021. L’artista siciliana, originaria di Caltabellotta, ha raggiunto una fama planetaria ed è chiamata sempre più spesso a esporre le sue opere in tutte le più importati mostre fotografiche del mondo.

La mostra “Skyline Stories” di Times Square:

La mostra è caratterizzata da proiezioni d’arte digitale su quattro schermi LED, trasformando ancora una volta l’iconico luogo in un palcoscenico per l’innovazione visiva.

Skyline Stories non è solo una mostra d’arte digitale, ma esplora il ruolo che gli schermi possono svolgere nella ridefinizione del paesaggio urbano. Il progetto approfondisce la stretta relazione tra l’arte digitale e lo skyline metropolitano, evidenziando la trasformazione di Times Square in una galleria digitale a cielo aperto che sfuma i confini tra architettura e creatività.

In un contesto in cui la città non è solo uno spazio fisico ma un insieme di sguardi che si intersecano, Skyline Stories incarna la teoria del vedere e del guardare. Le opere proiettate invitano il pubblico a entrare a far parte del paesaggio visivo, rendendolo consapevole di come la tecnologia, l’arte e il pubblico stesso si intreccino in uno scambio costante. Gli schermi non sono più meri spazi espositivi, ma parti integranti dello spazio urbano, entrando in dialogo con l’architettura circostante e la comunità che la abita. Ogni sguardo sugli schermi diventa un atto di partecipazione a una storia visiva che cambia e si evolve in tempo reale.

Gli artisti e i creativi selezionati per questa edizione utilizzano tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, la grafica vettoriale e gli effetti tridimensionali per spingere i confini della creatività contemporanea. Le opere spaziano da installazioni interattive ad animazioni fluide che coinvolgono il pubblico in un’esperienza dinamica, trasformando il paesaggio urbano in una narrazione collettiva. Le superfici digitali degli edifici di Times Square diventano veri e propri murales digitali, dando vita allo skyline come mai prima d’ora.

Fonte luminosa_Ph. Carmela Rizzuti_2021

Questa mostra non è solo una celebrazione dell’arte digitale, ma anche un invito a vivere la città sotto una nuova luce. Le proiezioni in continua evoluzione, le immagini fluide e le installazioni interattive si fonderanno in un’esperienza immersiva che trascende i confini delle mostre tradizionali. In questo modo, Skyline Stories crea un dialogo continuo tra arte, architettura e comunità, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza condivisa che riflette la diversità e la vitalità di New York.

In un momento in cui la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, Skyline Stories dimostra come l’arte digitale possa non solo adornare lo skyline urbano, ma anche ridefinire il ruolo delle città come centri di cultura, innovazione e inclusione. Gli schermi digitali non sono più solo strumenti di comunicazione; Sono diventati veri e propri narratori, arricchendo l’esperienza urbana con visioni estetiche che combinano in modo perfetto e innovativo arte e tecnologia.

Artisti selezionati:

La mostra presenta diversi artisti internazionali, tra cui Alina Kvitka, Ariadna Canaan Studio, atostrial, Bucket Monsters – Disegni di Amrita, BLUEEN STUDIO, Carlo Cadenas, Carmela Rizzuti, Chris Mok, Chris Morin, Christy Lee Rogers, Elie Kupsc, Field.io, gobluna, Guillermo Flores Pacheco, Heesoo Chae, Hyunji Yoon, Idea & Maker, Jazlyn Fung e Tony Wong, Jenny Boot, Johanna Bartschat, Julian Frener, Kelly Dabbah,

Lingyi Kong, Liquid Pink, Luca Marziale, Lucia Silva, Mojo Wang, Neroh, Niccolò Casas, Paradisofest, Patrick Chuka, Samantha Vassor, Solonly, Sophie Serra, Steffen Wagner, Vexx e Waves by Rhox.

Carmela Rizzuti autoritratto

STORIE DI SKYLINE

30 novembre 2024

CARTELLONI PUBBLICITARI: 5 Times Sq, New York, NY 10036, Stati Uniti

