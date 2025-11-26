Le cd. “Relazioni di Riserva” (Backburner Relationship)

Sempre più spesso si sente parlare di “backburner relationship”, ovvero di “relazioni di riserva”, che vengono vissute da un numero sempre più elevato di persone che, nonostante vivano una relazione di coppia ufficiale, continuano a “flirtare” con qualcuno conosciuto da poco o anche con un ex.

La figura del “backburner” è quella persona con cui si comunica in modo continuativo e confidenziale, conosciuta principalmente sui social e chat varie, con cui si instaura la possibilità di un futuro coinvolgimento sessuale o semplicemente un approccio romantico. Ovviamente, riguarda non solo le persone che sono già impegnate ufficialmente con un partner, ma anche molti single che coltivano il desiderio di poter sperimentare liberamente la fase di esplorazione e divertimento con l’altro sesso. I single sono più liberi di gestire tali rapporti rispetto a coloro che sono ufficialmente già impegnati e che debbono fare molta attenzione a non farsi scoprire dai rispettivi compagni.

Quasi sempre, tutto inizia sui social, magari con una richiesta di amicizia, mettendo dei like o rispondendo agli “stati” delle storie condivise. Si iniziano così ad inviare ripetutamente messaggi, finendo con l’avere conversazioni sempre più private e confidenziali. (Una tale tecnica viene applicata anche da molti narcisisti patologici che adorano sedurre più vittime contemporaneamente).

Ma perché si ricorre sempre di più a simili comportamenti? Forse il timore di non trovare qualcuno che sia disponibile, dopo l’eventuale “rottura” con il partner attuale, facilita la diffusione di questa “scappatoia”, al fine di tenere aperte più strade, più opportunità? Oppure, semplicemente, rappresenta una sorta di “autoprotezione”, nel timore di restare soli o, meglio, costituisce una valida alternativa per evitare il rischio di ferirsi e rimanere delusi da una sola relazione?

Il timore di restare soli dopo la rottura di una relazione facilita la strada di tenere aperte più opportunità, più alternative. Di sicuro, una relazione di questo tipo sarà molto destabilizzante per chi la subisce, per chi viene considerato solo come una “seconda scelta”, una “opzione”, da coloro che hanno già una relazione ufficiale e che non hanno mai tempo da dedicargli. Da qui il senso di rabbia, frustrazione, insicurezza del malcapitato backburner che si ritrova costantemente “seduto in panchina”, in attesa che arrivi il momento in cui anche lui potrà “giocare”. A differenza, invece, del protagonista, dell’artefice di una tale situazione che gioca su più fronti e crea sempre un alibi che giustifichi la sua indisponibilità di vivere i rapporti fino in fondo, come fa, invece con il partner ufficiale.

Non sono mai disponibili per un motivo o un altro, ma chissà perché, li trovi sempre incollati sui social online a mettere like e cuori ovunque e a chiedere sempre nuove amicizie. Si tratta, per lo più, di individui che sono terrorizzati dalla possibilità di vivere la propria esistenza in “solitudine”, dopo la rottura di una loro relazione ufficiale che li spinge a circondarsi sempre di più opportunità che gestiscono contemporaneamente tra sotterfugi, bugie ed inganno, o si tratta di semplici opportunisti? Per la maggior parte degli psicologi, ciò che porterebbe questi soggetti ad applicare una “backburner relationship” sarebbe, come ho scritto pocanzi, il terrore a restare soli dopo il fallimento di una relazione.

La solitudine, quel male oscuro di cui molti soffrono, soprattutto nell’era moderna e il timore di restare soli. Molto probabilmente le motivazioni di una simile frustrazione vanno ricercate nella fase adolescenziale della persona, in quell’incapacità di restare solo con sé stessi, che invece, a mio parere, è pura libertà e autonomia.

Anzi, ritengo che la solitudine sia una valida occasione per riflettere, per analizzarsi, per sperimentare le proprie capacità, le proprie emozioni e vivere la propria condizione di essere umano come un senso di vera libertà. Infatti, anche per Schopenhauer, la solitudine non rappresenta una condanna, ma una scelta volontaria per la libertà e la pace, trovando in essa la ricchezza dei propri pensieri, caratteristica questa, riservata non a caso, solo agli spiriti grandi. Ma, a parte il senso frustrante che molti trovano nella solitudine, vi sembra corretto, miei cari lettori, che un individuo che è già impegnato con un partner ufficiale, intraprenda relazioni con altre persone contemporaneamente, per il timore di non restare soli nel malcapitato caso che la relazione ufficiale dovesse giungere al termine?

Molti lo giustificano con la paura della solitudine, io, francamente, lo considero un mero atteggiamento egoistico e spregevole da parte di chi lo mette in atto. Si tratta di veri codardi, persone prive di un briciolo di sensibilità, che non amano nessuno se non loro stessi, altro che timore di restare soli!!! Ogni individuo ha paura di fallire tutte le volte che intraprende una nuova relazione, è normale, ma crearsi questo alibi ad avere “il piede in più scarpe” per paura di restare soli, scusate, mi sembra davvero ridicolo!!!! Dov’è finito il senso del dovere, la responsabilità delle proprie azioni e, soprattutto, quel sentimento chiamato “amore” che dovrebbe esistere nei confronti del proprio partner? Come potete minimamente pensare che la vostra relazione possa avere un futuro, se già dal suo inizio, ponete le basi per un tradimento multiplo?

Amare qualcuno significa rispetto, fiducia, sacrificio, condivisione e responsabilità, per cui se non siete pronti ad amare, accettate questo mio consiglio: lasciate perdere e imparate a restare da soli. Se riflettete per un attimo, noi veniamo al mondo da soli e lasceremo questa terra sempre da soli, allora vale la pena imparare anche a vivere in solitudine, innanzitutto in compagnia di se stessi e poi, semmai, circondandoci di chi amiamo veramente, senza falsità, senza inganno, perché la vita è anche questo, il rischio di sapersi mettere in gioco, di rischiare, osare, ma con lealtà e onestà nei confronti di coloro che ci amano e, soprattutto, nei confronti di noi stessi.

Avv. Aurora d’Errico