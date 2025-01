L’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II” organizza: la Mostra / Convegno Il Mantello di Re Ruggero II

L’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”, con il patrocinio dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), del Comune di Palermo 400°anniversario di Santa Rosalia, organizza un convegno per celebrare la figura del sovrano Ruggero II, fondatore del Regno di Sicilia.

Il Convegno “Il Mantello di Ruggero II” prevede un incontro culturale e accademico moderato dal Dott. Vincenzo Arena, i relatori che approfondiranno le tematiche storiche, artistiche e politiche legate alla figura di Ruggero II e al Mantello saranno: Dott. Giovanni Matta, Prof. Mariano Lanza, Prof. Domenico Ortolano, Dott.ssa Liliane Juillerat, On. Mario Flugy Ravetto e Arch. Rosa Vitale, interverranno Maurizio Lucchese e Ketty Tamburello.

Gli Organizzatori dell’Evento e Membri dell’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”, Presidente Diego Leggio, la Vicepresidente Maria Pia Esposito, la Tesoriera Roberta Strano e il Segreteraio Vincenzo daranno luogo alle ore 12:00, all’apertura della Mostra presso la “Stanza di Ruggero”, dove sarà esposta una fedele riproduzione del celebre Mantello dell’Incoronazione, un capolavoro realizzato con maestria dall’Architetto Diego Leggio. Dopo l’esposizione, i presenti potranno condividere un momento conviviale durante il Vin d’Honneur, organizzato dall’Associazione

Un ringraziamento speciale per la collaborazione a:

ANVCS – Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale; Archeoclub d’Italia – sede di Palermo; Euroform sede di Palermo; Ficarazzi Blog; Radio Cento Passi Media Network;

Per informazioni e prenotazioni:

Luogo: Sala Mattarella, Palazzo dei Normanni, Palermo

Orario: Ore 9:30

Email: crocenormannaruggeroii@gmail.com

Telefono: +39 388 652 1897

Ingresso su prenotazione.

È richiesto un abbigliamento formale; giacca e cravatta per gli uomini.

Programma del Convegno “Il Mantello di Ruggero II”

Un incontro culturale e accademico per approfondire il significato storico, politico e artistico del mantello e dell’eredità lasciata dal regno di Ruggero II.

• Moderatore: Dott. Vincenzo Arena: economista

Relatori e Interventi:

Dott. Giovanni Matta: Saggista, poeta e critico letterario, autore di saggi sull’arte moderna, Presidente e fondatore de L’Ottagono letterario.

Prof. Mariano Lanza: Storico e scrittore, autore di opere sulla Sicilia normanna, tra cui Il Tesoro di Re Ruggero.

Prof. Domenico Ortolano: Fondatore di associazioni culturali come “Castello di Maredolce”, esperto di storia e territorio siciliano.

Dott.ssa Liliane Juillerat: Studiosa svizzera trasferitasi a Palermo, autrice del romanzo storico Costanza d’Altavilla.

On. Mario Flugy Ravetto: Politico e appassionato studioso di Storia della Sicilia

Arch. Rosa Vitale: Presidente dell’Archeoclub di Palermo, esperta in architettura e storia dell’arte, con una prestigiosa carriera accademica e professionale.

Dott. Giuseppe Bagnasco, storico, poeta, saggista e critico letterario. Fondatore e promotore di numerosi premi e associazioni culturali, ha pubblicato opere di poesia, critica storica e letteraria, ricevendo prestigiosi riconoscimenti.

Interventi Speciali:

Maurizio Lucchese, Storico della Città di Palermo

Ketty Tamburello, Poetessa e pittrice

Esposizione del Mantello dell’Incoronazione

Alle ore 12:00, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la “Stanza di Ruggero”, dove sarà esposta una fedele riproduzione del celebre Mantello dell’Incoronazione, un capolavoro realizzato con maestria dall’Architetto Diego Leggio, Presidente dell’Associazione. Dopo l’esposizione, i presenti potranno condividere un momento conviviale durante il Vin d’Honneur, organizzato dall’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II” di Palermo.

L’evento rappresenta un’importante occasione per diffondere la conoscenza della cultura arabo-normanna e dell’ecumenismo cristiano promosso da Ruggero II, ponendoli come spunti di riflessione per un messaggio di “Pace nel Mondo”. Inoltre, si propone di valorizzare la figura storica di Ruggero II, primo monarca del Regno di Sicilia, attraverso la creazione di spazi culturali a lui dedicati, come musei, opifici storici, docufilm e luoghi educativi. L’iniziativa si propone di offrire anche importanti opportunità di crescita per i cittadini e i centri di studio, favorendo nuove collaborazioni e gemellaggi con realtà affini, sia a livello nazionale che internazionale.

Organizzatori dell’Evento e Membri dell’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”:

• Arch. Diego Leggio: Presidente dell’Associazione, architetto specializzato in restauro e critico d’arte. Docente di storia del Medioevo, è autore di saggi storici e romanzi, tra cui Il mio nome è Ruggero (in lavorazione).

• Maria Pia Esposito: Vicepresidente, artista e restauratrice, insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Giorgio. È attivista e volontaria in diverse associazioni culturali e sociali.

• Dott.ssa Roberta Strano: Tesoriere, scrittrice e giornalista. Autrice di poesie e romanzi storici, è impegnata nella promozione della cultura siciliana.

• Dott. Vincenzo Arena: Segretario dell’Associazione, laureato in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, attivo nell’associazionismo e nel volontariato.