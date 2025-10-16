La tragedia di Castel d’Azzano

È impossibile non rimanere scossi davanti a una tragedia come quella di Castel d’Azzano, dove un’esplosione ha strappato via la vita di tre carabinieri e ferito 25 persone.

Un casolare che avrebbe dovuto essere solo il teatro di un’operazione di routine si è trasformato in una trappola mortale, un gesto folle e intenzionale che ha saturato l’aria di gas, distruggendo non solo l’edificio ma anche il cuore di chi serve lo Stato con dedizione e coraggio.

Questi tre uomini – Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà – non erano solo carabinieri, erano pilastri di una comunità che spesso dà per scontato il sacrificio di chi indossa una divisa. Il loro impegno non era fatto di grandi proclami ma di azioni quotidiane, di quel coraggio silenzioso che si manifesta nel compiere il proprio dovere anche di fronte al rischio. E quel rischio, purtroppo, si è materializzato in un’esplosione devastante che ha segnato un’intera nazione.

Il dolore per questa perdita va oltre le singole vite spezzate: è un dolore collettivo, un colpo al senso di sicurezza e fiducia che queste persone incarnavano. E mentre il mondo va avanti, con le città che respirano e i giorni che si susseguono, resta il peso di una domanda difficile da ignorare: come possiamo onorare davvero il sacrificio di chi dà tutto per il bene comune? Forse, imparando a non dimenticare, a vedere oltre l’uniforme, a riconoscere l’umanità e il valore di chi sceglie di proteggere gli altri, anche a costo della propria vita.

C’è una bellezza crudele nell’immagine di chi si getta nell’inferno non per dominarlo, ma per proteggere gli altri, per essere scudo e riparo quando il caos si abbatte. Uomini come candele che consumano se stesse fino all’ultimo respiro, illuminando con il loro sacrificio quelle pieghe oscure della vita che spesso scegliamo di non guardare: il coraggio che abita nei gesti più umili, la forza silenziosa di chi trasforma la fragilità in dono per gli altri.

Stefania Lo Piparo