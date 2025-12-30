La Ruota della Fortuna

L’uomo propone e la Fortuna dispone

Ma chi è fortunato è poi anche felice?

D’alloro cinge il capo di verdi corone

Ma quanto tempo resta, mai lei te lo dice.

C’è chi si rovina per averne avuta troppo

E chi troppo ne ha avuta senza merito alcuno

Con gli esseri superiori a volte c’è un intoppo

Quand’è cattiva esige: capitale+interessi+uno!

A volte arriva proprio quando meno te l’aspetti

Ma così com’è arrivata, in fretta poi ti lascia

Sale-scende, vince-perde, rosso-nero i dispetti

Non è mai cieca e ti beffa intanto che ti bacia.

Nella vita averne più di un pizzico non guasta

Ma non deve essere l’ingrediente principale

Sazia la fame anche un buon piatto di pasta

Pantagrueliche abbuffate alla salute fanno male.

Fortuna è un viaggio-studio-nome estratto a sorte

Felicità inaspettata per sedici liceali tedeschi

Ma su quel volo maledetto li attendeva la morte

La loro primavera più non vedrà fiorire i peschi.

Un contrattempo che invece ha portato Fortuna

A chi proprio quel dì lo stesso aereo ha perso

Come se il cammello passasse dell’ago la cruna

Senza chiedere ragione del perché all’universo.

Fortuna è trovarsi al posto giusto in dati momenti

Salire dal primo all’ultimo scalino in un sol passo

Dominare l’instabile sorte da vincitori insolenti

Cuori, denari, bastoni, e nella manica c’è l’asso.

Presentarsi a un esame poco preparato

E avere la Fortuna di essere poi promosso

Il farla franca di chi ha corrotto e ha lucrato

La più odiosa Fortuna saltata loro addosso.

Il Bel Paese ha l’instabilità della ruota

Quella della Fortuna da noi pare non giri

Povera Italia nostra sì tristemente nota

Per mafia, ruberie, voltagabbana e raggiri.

Giovani costretti loro malgrado ad emigrare

Come s’andava in America a cercar Fortuna

Anni di sacrifici e rinunce per potersi laureare

Chiedono solo un lavoro, mica vogliono la luna.

La Fortuna non ha alcuna logica

Bisogna resisterle più che all’avversità

Inebriarsi al suo calice è cosa tragica

Domina su tutto e mai racconta la verità.

Maria Rosa Bernasconi