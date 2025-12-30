La Ruota della Fortuna

L’uomo propone e la Fortuna dispone
Ma chi è fortunato è poi anche felice?
D’alloro cinge il capo di verdi corone
Ma quanto tempo resta, mai lei te lo dice.
C’è chi si rovina per averne avuta troppo
E chi troppo ne ha avuta senza merito alcuno
Con gli esseri superiori a volte c’è un intoppo
Quand’è cattiva esige: capitale+interessi+uno!
A volte arriva proprio quando meno te l’aspetti
Ma così com’è arrivata, in fretta poi ti lascia
Sale-scende, vince-perde, rosso-nero i dispetti
Non è mai cieca e ti beffa intanto che ti bacia.
Nella vita averne più di un pizzico non guasta
Ma non deve essere l’ingrediente principale
Sazia la fame anche un buon piatto di pasta
Pantagrueliche abbuffate alla salute fanno male.
Fortuna è un viaggio-studio-nome estratto a sorte
Felicità inaspettata per sedici liceali tedeschi
Ma su quel volo maledetto li attendeva la morte
La loro primavera più non vedrà fiorire i peschi.
Un contrattempo che invece ha portato Fortuna
A chi proprio quel dì lo stesso aereo ha perso
Come se il cammello passasse dell’ago la cruna
Senza chiedere ragione del perché all’universo.
Fortuna è trovarsi al posto giusto in dati momenti
Salire dal primo all’ultimo scalino in un sol passo
Dominare l’instabile sorte da vincitori insolenti
Cuori, denari, bastoni, e nella manica c’è l’asso.
Presentarsi a un esame poco preparato
E avere la Fortuna di essere poi promosso
Il farla franca di chi ha corrotto e ha lucrato
La più odiosa Fortuna saltata loro addosso.
Il Bel Paese ha l’instabilità della ruota
Quella della Fortuna da noi pare non giri
Povera Italia nostra sì tristemente nota
Per mafia, ruberie, voltagabbana e raggiri.
Giovani costretti loro malgrado ad emigrare
Come s’andava in America a cercar Fortuna
Anni di sacrifici e rinunce per potersi laureare
Chiedono solo un lavoro, mica vogliono la luna.
La Fortuna non ha alcuna logica
Bisogna resisterle più che all’avversità
Inebriarsi al suo calice è cosa tragica
Domina su tutto e mai racconta la verità.
Maria Rosa Bernasconi