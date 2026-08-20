LA NOTTE LUMINOSA DEI PIANETI CADUTI: L’ORGOGLIO DELLE FAMIGLIE CONTRO IL FANGO DEI SOCIAL

La foto al mare del deputato Davide Faraone con la figlia Sara diventa il manifesto di una “ostinata felicità”. Contro gli insulti anonimi della rete, la replica dei genitori: “Abitiamo una trincea d’amore, la disabilità non si nasconde”.

“La cosa più superba è la notte quando cadono i pianeti”. C’è un verso folgorante di Alda Merini che racchiude, meglio di qualunque trattato sociologico, il senso profondo di una polemica estiva trasformata in una straordinaria lezione di dignità. Esiste una bellezza assoluta, quasi regale, nelle esistenze che non seguono le traiettorie lineari del mondo, ma brillano di una luce propria, eccentrica, misteriosa. Chi ha il privilegio di camminare accanto a un figlio autistico – come l’onorevole Davide Faraone, come tante madri e padri custodi di anime straordinarie – conosce perfettamente questa notte luminosa.

Conosce il peso specifico di un silenzio che custodisce un universo, l’eroismo racchiuso in un gesto minimo, la geometria perfetta di un sorriso strappato alla fatica. I ragazzi nello spettro non sono frammenti difettosi di una società standardizzata; sono mappe di territori mai esplorati.La miseria degli schermi opachi. Eppure , a questa aristocrazia dello spirito si contrappone, sulle piattaforme social, una miseria umana che non ha nome.

Nelle ultime ore, la pubblicazione di uno scatto familiare – che ritrae il parlamentare di Italia Viva sereno tra le onde del mare insieme alla figlia ventenne Sara – è diventata il bersaglio di profili fittizi e identità rubate all’ombra di uno schermo. Leoni da tastiera che vomitano sentenze e insulti, arrivando a definire “scherzo della natura” una ragazza solo perché non risponde ai canoni specchiati della massa. Processano un padre perché stringe sua figlia tra le braccia, quasi che la felicità fosse un lusso concesso solo a chi è conforme, o un privilegio politico da monetizzare.

Ma la verità è evidente: questa gente non critica Sara o Davide. Questa gente descrive semplicemente se stessa. C’è una vergogna ontologica nell’esistere solo per deturpare il bello. Si nascondono dietro falsi nomi perché la loro stessa coscienza rifiuta di guardarli allo specchio. Ricordano i personaggi di cui parlava Fabrizio De André, pronti a dare cattivi consigli se non possono più dare il cattivo esempio, incapaci di tollerare che qualcuno, nel pieno della tempesta, balli sotto la pioggia. La trincea dell’esperienza e il vuoto della reteJean-Paul Sartre scriveva che “l’inferno sono gli altri”, intesi come lo sguardo giudicante che pretende di ridurci a una definizione sterile. Chi non vive questa realtà non ha gli strumenti per misurarla.

È la distanza siderale che passa tra il guardare un quadro e il dipingerlo col proprio sangue. Un conto è parlare di difficoltà, un altro è abitarle; un conto è redigere manuali sulla disabilità o commentare con cinismo da una tastiera; un altro, infinitamente più grande, è presidiare quella trincea d’amore ogni singolo istante. Significa decifrare il mondo per chi lo percepisce a un volume troppo alto, trasformando l’ansia in una carezza.

Una bandiera di purezza: a questa marea di fango digitale le famiglie non rispondono col rancore, che rimane il linguaggio eletto dei deboli rispondono con una ostinata, monumentale felicità. Quella fotografia al mare non è un’esibizione, né una strumentalizzazione: è una bandiera piantata sulla vetta di una montagna scalata da soli, giorno dopo giorno. Il messaggio che si leva forte dai genitori e dalle comunità è unanime: i troll e gli account fake possono continuare a nascondersi dietro i loro specchi opachi e le loro parole di polvere. La purezza di questi figli resta intatta, completamente impermeabile alla bava dell’odio. I genitori continueranno a mostrarli, a festeggiarli e a viverli alla luce del sole. E a chi rimane prigioniero della propria ombra, non resterà che l’ascolto del proprio vuoto.