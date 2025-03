La Gelosia: lo specchio dell’Anima in tormento | di Franca Spagnolo

“La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre” (William Shakespeare)

La gelosia è un veleno sottile, un’ombra che striscia nel profondo dell’anima deformando lo sguardo. Un’insicurezza che si trasforma in ossessione. È il terrore di non valere a sufficienza, l’angoscia di essere sostituibili, di perdere ciò che si considera un’esclusiva. Un istinto primordiale intrecciato alla natura umana, che si insinua tra amore e dominio, desiderio e rivalità.

L’arte ha catturato spesso questo tumulto interiore, trasformandolo in immagini potenti, capaci di restituire l’abisso emotivo in cui può trascinare l’uomo.

Il pittore Edvard Munch, artista delle angosce interiori, ha dedicato molte delle sue opere al tema della gelosia. In una delle più celebri: “La Gelosia” -1907- un uomo dal volto cupo e sofferente, osserva una donna immersa nella luce, accanto a un altro uomo. Lo sfondo è sfocato, irreale, perché un uomo geloso brucia di sospetto ma non vede con chiarezza. La scena sembra avvolta da un velo di nebbia, tutto è fermo, isolato dal resto del mondo…un riflesso distorto di un’anima che si dibatte tra desiderio e paura, tra possesso e smarrimento. Gli occhi del protagonista sono quelli di chi cerca conferme ma trova fantasmi.

La gelosia è un urlo che nasce sempre dal bisogno di conferma, dalla paura di essere invisibili. Eppure, come ogni emozione, può insegnare qualcosa: ci obbliga a guardare dentro, a riconoscere le nostre fragilità, a capire se ciò che temiamo di perdere è davvero amore o solo un’illusione di possesso. La persona dominata dal bisogno di controllo, è fondamentalmente insicura perché non riesce a bastarsi. La sua essenza si alimenta nel potere sull’altro, come se l’amore fosse una prigione e non una scelta. Vede pericoli ovunque, ma il vero nemico è la sua ombra…il vuoto che non sa colmare da solo.

Bisognerebbe ascoltare la gelosia, non combatterla…perché questo sentimento non parla mai dell’altro, ma sempre e solo di noi stessi.

Namasté

Franca Spagnolo

https://www.mondadoristore.it/libri/Franca-Spagnolo/aut04687462/?srsltid=AfmBOoqv5m5CuI9UuG2mrP9KtEYQjjXrp8VDlOP5wF9S1qTgdHP55tfg