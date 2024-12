Il Trionfo della Morte a confronto a Palazzo Abatellis di Palermo, tra Guernica di Picasso e Crocifissione di Guttuso

Per la prima volta, tre capolavori della storia dell’arte a confronto: Il Trionfo della Morte, splendido affresco medievale ospitato in pianta stabile alla Galleria Regionale Siciliana – Palazzo Abatellis, una delle più rappresentative rappresentazioni della morte raffigurata in groppa ad un cavallo scheletrico; il famosissimo Guernica di Picasso riprodotto nell’arazzo (1976) esposto nel Museo Unterlinden di Colmar, il secondo dei tre realizzati dalla tessitrice Jacqueline de La Baume-Dürrbach, uno è esposto nella sede del Consiglio di sicurezza dell’ONU che l’artista spagnolo aveva realizzato in soli due mesi nel 1937, denunciando l’orrore dei bombardamenti italo-tedeschi che avevano raso al suolo la cittadina basca di Guernica; e Crocifissione di Renato Guttuso, olio su tela dipinto appena quattro anni dopo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, prestato dalla GNAM di Roma, saranno esposti nella mostra “Attraversamenti – Il Trionfo della Morte, Guernica e Crocifissione di Guttuso” dal 14 dicembre 2024 al 2 marzo 2025 a Palazzo Abatellis.

Inoltre, nella mostra sono presenti il disegno preparatore di Guernica, in prestito dal Museo Reina Sofia di Madrid; disegni, fotografie e materiale vario che testimoniano il rapporto di amicizia tra Picasso e Guttuso, la grande influenza che l’artista spagnolo ebbe su quest’ultimo e le affinità che intercorrono tra il Trionfo della Morte e Guernica.

INFO:

dal 14 Dicembre 2024 al 02 Marzo 2025

La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18.30 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13. Il costo del biglietto, fino al 31 dicembre 2024 è di € 9, ridotto € 4,50; dal 01 gennaio 2025 € 10; ridotto € 5.