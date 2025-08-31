Il primo episodio di Si dice Belìce – Futtitinni: Montevago, tra panorami sorprendenti e risate contagiose

Si dice Belìce – Futtitinni, la nuovissima travel comedy prodotta da Uni.ca e G.a.l. Valle del Belìce, invita il pubblico a esplorare con leggerezza e spontaneità un territorio ricco di fascino e contrasti. Nel suo esordio, la serie porta gli spettatori a Montevago, in un episodio intitolato “L’Assaggino”, con protagonisti Antonio Pandolfo e Alessandro Gandolfo.

Nel primo episodio la telecamera accompagna i due host in un percorso che mescola panorami mozzafiato, paesaggi rurali e scorci caratteristici, offrendo una cornice ideale per una comicità disinvolta e contagiosa. Il tono è giocoso e amichevole, orientato a scoprire i sapori, le tradizioni e i luoghi di Montevago con una leggerezza rinnovata.

Gli attori guidano lo spettatore attraverso una serie di momenti autentici, spesso ironici, che rendono l’episodio subito riconoscibile e coinvolgente.

Si dice Belìce – Futtitinni si propone come un viaggio comico tra bellezze paesaggistiche e curiosità locali, raccontate con spontaneità e senza fretta. L’idea è quella di far emergere il carattere del territorio attraverso incontri, scene di vita quotidiana e gesti semplici ma rivelatori. L’episodio pilota, ambientato a Montevago, stabilisce un tono di complicità tra i protagonisti e il pubblico, offrendo risate e, al tempo stesso, uno sguardo empatico sulle peculiarità della comunità locale.

Montevago emerge come protagonista della prima puntata: strade, piazze e scorci tipici si prestano a sketch visivi . Il titolo “L’Assaggino” suggerisce subito una mise en place di sapori locali e offrendo al pubblico un assaggio di ciò che la narrazione visiva propone: divertimento, curiosità e una dose di esplorazione sensoriale. Non mancate: da lunedì 1 settembre sul sito web www.galvalledelbelice.it, su YouTube, Facebook,Instagram e TikTok Si dice Belìce è pronta a farvi ridere e a farvi innamorare di questo angolo speciale di Sicilia . Buona visione e… Futtitinni a mille!