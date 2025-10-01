Il libro: “Il mago del cespuglio” di Alessandro Genovese | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

Caustico, scoppientante d’inventiva, maneggiatore di uno stile sempre umoristico ma sapientemente dosato, il terzo romanzo dell’autore romano ce lo consegna in gran forma, nuovamente teso nel veicolare messaggi sostanziosi dietro una patina di amaro divertissement, padroneggiato con rara maestria.

Il protagonista Ruben, scaltro picaro dei giorni nostri (la letteratura iberica e sudamericana, da Saramago al realismo magico, è da sempre un punto di riferimento privilegiato di Genovese), compensa le proprie ridotte dimensioni fisiche con l’intelletto, adoperandolo (di norma) a fin di male ma rivelando così le pieghe di un’umanità (quella di entrambi gli emisferi) dove la falsa apparenza e l’inganno sono armi fondamentali di persuasione, successo e anche sopravvivenza.

Dalla povertà stradaiola all’affermazione effimera e ritorno, Ruben è un anti-eroe che si fa reagente dei rapporti tra verità e menzogne: quelle piccole e quelle grandi, riguardando sia chi di espedienti e crimini ha fatto la propria condotta di vita sia chi ambiziosamente adopera raggiri e bugie per rivestirli di attendibilità e ottenere le redini del potere, giornalistico, poliziesco, politico che sia, dato che il vizio operativo è indistinto, dall’alto al basso delle gerarchie sociali.

L’impianto sarcastico de “Il mago del cespuglio” spinge a simpatizzare per Ruben, che si sarebbe tentati di dire non ha mai fatto del male a nessuno. In realtà il suo ingegno è figlio di un istinto di conservazione che fa passare le questioni etiche individuali in secondo piano, a favore della critica ideologica e feroce – cui contribuisce l’estremismo talvolta quasi tragicamente caricaturale di caratteri e situazioni – a un sistema marcio e universale in cui non c’è quasi spazio per pietas, altruismo e solidarietà.

In fondo quello che Genovese intende denunciare è “un meccanismo perverso” (non a caso titolo del suo precedente libro), dove il cespuglio – fratello minore del “gnommero” di gaddiana memoria – è perfetta metafora delle fattezze e quindi pure delle deformazioni della realtà di cui danno prova oggigiorno in ogni quando e in ogni dove i “giardinieri” (tale finisce per essere Ruben alla fine delle sue peripezie: piccolo spoiler di cui si chiede venia, ma c’è un altro colpo di scena conclusivo che dà ulteriore spessore a questo già molto valido romanzo) del nostro meraviglioso ma anche sciagurato pianeta.

Alberto Raffaelli

albertoraf2@gmail.com

Alberto Raffaelli

Segnalazioni Letterarie

Il libro:

Alessandro Genovese, “Il mago del cespuglio”, Vercelli. Edizioni Effetto, 2025