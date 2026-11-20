Tra suggestioni gotiche, atmosfere sospese e raffinata ironia, la pianista propone un originale concerto-racconto dedicato al genio anticonformista francese. Protagonista anche il nuovo progetto discografico autoprodotto, un esclusivo vinile colorato in edizione limitata.

La musica come esperienza emotiva, il silenzio come linguaggio espressivo, il pianoforte come strumento di narrazione.È questo il cuore dell’affascinante progetto artistico con cui la pianistaDaniela Reboldirende omaggio aErik Satie, figura tra le più enigmatiche, innovative e anticonvenzionali della storia musicale tra Ottocento e Novecento.

Un concerto-racconto che supera i confini della tradizionale esecuzione pianistica per trasformarsi in un viaggio culturale e sensoriale, nel quale note, parole e suggestioni si intrecciano, restituendo al pubblico la straordinaria modernità del compositore francese.

A condurre la presentazione saràil professor Vittorio Nichilo, scrittore e storico locale, che accompagnerà l’appuntamento contribuendo ad approfondirne la dimensione culturale e narrativa.

UN VIAGGIO NELL’UNIVERSO DI SATIE: FRA MISTERO, IRONIA E SPIRITUALITÀ

Il percorso musicale si sviluppa attraverso tre cicli emblematici della produzione di Satie: le celebriGymnopédies, le enigmaticheGnossiennese le suggestiveOgives.

Tre differenti espressioni di un universo creativo che ha saputo anticipare linguaggi e sensibilità della musica moderna, sfidando convenzioni estetiche e regole compositive.

LeGymnopédies, con le loro melodie essenziali e le armonie rarefatte, evocano una dimensione quasi senza tempo, nella quale ogni nota sembra sospesa tra malinconia e contemplazione.

LeGnossiennesconducono invece verso territori più misteriosi e imprevedibili. L’assenza delle tradizionali stanghette di battuta e le singolari indicazioni disseminate nelle partiture rivelano il carattere ironico, visionario e profondamente originale del compositore.

Con leOgives, infine, l’ascolto assume una dimensione spirituale e architettonica: le atmosfere solenni delle cattedrali gotiche e le suggestioni del canto gregoriano si traducono in una scrittura pianistica essenziale, capace di evocare raccoglimento e introspezione.

Daniela Reboldi non si limita a interpretare queste pagine, ma ne esplora l’anima, accompagnando il pubblico alla scoperta delle intuizioni artistiche, delle atmosfere e dei significati che si celano dietro ogni composizione.

IL FASCINO DEL VINILE: UN DISCO DA ASCOLTARE, GUARDARE E VIVERE

Ad arricchire l’iniziativa sarà la presentazione delnuovo progetto discografico autoprodotto di Daniela Reboldi, dedicato proprio al repertorio di Erik Satie.

Una produzione che nasce dall’esigenza di custodire e valorizzare un’esperienza musicale intima, restituendo centralità alla qualità dell’ascolto, alle risonanze del pianoforte e a quel silenzio che, nella poetica di Satie, diventa parte integrante della composizione.

La scelta del supporto analogico non è casuale. Il disco viene proposto in unaraffinata edizione limitata in vinile colorato, disponibile nelle varianti arancio e oro, trasformandosi anche in un oggetto artistico e da collezione.

Un progetto nel quale la dimensione sonora incontra quella visiva e materica, invitando a riscoprire il piacere di un ascolto consapevole, lontano dalla frenesia della quotidianità.

DANIELA REBOLDI, UN PERCORSO ARTISTICO TRA RICERCA E SENSIBILITÀ

Con questo nuovo capitolo della propria attività musicale, Daniela Reboldi conferma una visione interpretativa che coniugarigore artistico, sensibilità espressiva e vocazione divulgativa.

Il suo omaggio a Satie non rappresenta soltanto una rilettura di alcune tra le pagine più affascinanti del repertorio pianistico, ma anche un invito a riscoprire il valore dell’ascolto e della pausa, della semplicità e della bellezza che nasce dall’essenziale.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla sovrabbondanza di stimoli, la proposta della pianista assume così un significato particolarmente attuale:riscoprire il silenzio non come assenza, ma come spazio privilegiato per incontrare la musica e, attraverso di essa, le proprie emozioni.

Un’esperienza musicale e culturale che promette di coinvolgere tanto gli appassionati di musica classica quanto un pubblico desideroso di avvicinarsi, con uno sguardo nuovo, all’universo poetico di uno dei compositori più sorprendenti della modernità.

INFORMAZIONI PER LA STAMPA E IL PUBBLICO

Artista:Daniela Reboldi – Pianoforte e racconto musicale

Presentazione:Prof. Vittorio Nichilo – Scrittore e storico locale

Programma musicale:Erik Satie –Gymnopédies, Gnossiennes, Ogives

Progetto discografico:Omaggio a Erik Satie– Vinile colorato in edizione limitata (arancio e oro)

Sito ufficiale:www.danielareboldi.it

Instagram:@danielareboldipianist

Facebook:Daniela ReboldiLe foto in allegato sono state fornite da Daniela Reboldi