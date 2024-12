Il libro: “Lo specchio armeno” di Paolo Codazzi | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Bruno Desando arriva in libreria dal 2 dicembre con “Puritia. La città dell’aria” pubblicato da Rossini Editore per la Collana Narrativa Rossini. Collocandosi tra il genere fantasy e quello fantascientifico, il libro vede come protagonista Emma, una ragazza come tante altre, che scopre per caso di possedere dei poteri sovrannaturali…