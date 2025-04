Il libro: “La seduzione dell’oleandro” di Joey Elis

Joey Elis torna con il romance storico vittoriano “La seduzione dell’oleandro”, il secondo e attesissimo capitolo della serie “Fiori segreti” che profuma di ribellione, amore e mistero come un’essenza proibita

Indomitus Publishing è orgogliosa di presentare in uscita dal 3 aprile “La seduzione dell’oleandro”, il secondo, attesissimo capitolo della serie vittoriana “Fiori segreti” firmata dalla talentuosa Joey Elis, che segue l’acclamato debutto de “Il fascino della clematide”.

Un amore proibito, un’essenza che può distruggere o salvare: quanto può essere seducente fare la scelta sbagliata?

In un mondo dove il cuore di una donna è costretto tra le rigide mura della società vittoriana, Lady Violet Rosewood nasconde un desiderio che brucia come una fiamma proibita: creare profumi. Ma il destino che suo padre ha deciso per lei è una prigione di obbedienza, un futuro che Violet rifiuta con tutta l’anima. La sua arte è il suo unico respiro, l’unico modo per fuggire dai ricordi di un amore che non ha mai smesso di tormentarla – Lord Alexander Stoksey, l’uomo che con un solo sguardo riesce a strapparle l’anima.

Alexander, avvolto da un’aura di mistero e vendetta, vive con un solo scopo: vendicare il padre, assassinato a causa di un’essenza letale, l’oleandro rosso, pianta seducente ma pericolosa. Il suo cuore, però, è in tumulto. Violet, la ragazzina che un tempo detestava, è ora la donna che non riesce a dimenticare, un’ossessione che sfida ogni sua certezza.

Mentre Violet si avvicina a un matrimonio imposto, ecco che un vecchio amore riemerge, pronto a salvarla da un destino che non desidera. Ma Alexander non è disposto a lasciarla andare, non senza combattere per ciò che sente nel profondo del suo cuore oscurato dalla vendetta.

Tra segreti del passato che si intrecciano con il presente, Violet e Alexander verranno trascinati in un pericoloso gioco di desiderio e tradimento, dove ogni sussurro può essere un’arma o una carezza e ogni silenzio un tradimento o una promessa d’amore.

“L’epoca vittoriana ha per me un grande fascino soprattutto legato alla magia e particolarità di certi ambienti come la bottega dei profumi in cui nasce e si sviluppa il secondo romanzo della trilogia Fiori Segreti – ha spiegato l’autrice.

La seduzione dell’oleandro racconta la storia di Alexander e Violet: due protagonisti diversi ma complementari, cresciuti insieme tra profumi ed essenze, avviluppati da un legame seducente come il sentore del fiore più bello eppure al contempo pericoloso. Un amore preda di intrighi e segreti, un’unione affascinante che nulla è in grado spezzare. Un legame allo stesso tempo delicato e letale come la velenosa ma seducente bellezza dell’attrazione più profonda.

Ciò che ho tentato di trasmettere attraverso le pagine di questo romanzo è che per me esistono legami in grado di sfidare qualunque convenzione o pericolo, come un profumo che persiste nonostante lo scorrere del tempo”.

“La seduzione dell’oleandro catturerà le appassionate del sottogenere enemies-to-lovers, con la tensione bruciante tra Lady Violet Rosewood e Lord Alexander Stoksey, due anime opposte ma irresistibilmente attratte l’una dall’altra – ha dichiarato l’editore Davide Radice. Violet, una donna ribelle intrappolata nelle convenzioni vittoriane, trova nella creazione di profumi la sua libertà; Alexander, tormentato da un passato di vendetta, è un uomo che nasconde un cuore vulnerabile dietro un’armatura di mistero. La loro storia d’amore, intrisa di passione e conflitti, si intreccia a una sottotrama gialla che aggiunge un pizzico di romantic suspense, tenendo il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

La penna di Joey Elis si conferma un gioiello: il suo stile pulito ed evocativo dipinge scenari e sentimenti con una profondità che rende i personaggi indimenticabili. Violet e Alexander non sono semplici protagonisti, ma figure complesse, le cui emozioni e motivazioni risuonano a ogni battito del cuore. La loro storia, intrisa di segreti, tradimenti e promesse sussurrate, è un inno alla forza del desiderio che sfida ogni barriera.

Un romanzo che profuma di ribellione, amore e mistero, come l’essenza proibita che dà il titolo a questa nuova gemma della serie Fiori segreti. Un’esperienza imperdibile per chi cerca una lettura che sia al contempo romantica, intensa e avventurosa, capace di trasportare in un’epoca lontana senza mai perdere il contatto con le emozioni più universali”.

Questo romance storico vittoriano è un viaggio avvincente nel cuore di un’epoca fatta di eleganza e restrizioni, perfetto per le lettrici che amano immergersi in atmosfere ricche di dettagli storici e sociali, ricostruiti con una precisione che rende ogni pagina viva e pulsante.

DATI TECNICI

LA SEDUZIONE DELL’OLEANDRO – JOEY ELIS

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 3 aprile 2025

Pagine: 300

Costo: ebook € 2,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 16,99 in libreria e su tutti gli store online (distribuzione DirectBook)

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/la-seduzione-dell-oleandro-joey-elis/

BIOGRAFIA AUTRICE

Joey Elis vive con la sua famiglia in una piccola città. Ama scrivere all’alba quando la casa è silenziosa ed è una grande appassionata di biscotti e serie tv. Da bambina leggeva qualsiasi cosa le capitasse a tiro, a scuola scriveva temi chilometrici e spendeva tutta la paghetta in romanzi. Le piacerebbe possedere una piccola biblioteca e un giardino pieno di fiori, nei quali rifugiarsi in compagnia dei suoi sogni di carta e inchiostro.

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.