Il libro: “La città e le sue mura incerte” di Murakami Haruki

Recensione di Alessandro Orofino per Segnalazioni Letterarie

Sospeso tra la realtà e l’immaginazione, “La città e le sue mura incerte” di Murakami Haruki, edito da Einaudi e tradotto da Antonietta Pastore, si offre al grande pubblico come un romanzo dall’alto tasso onirico dove le continue sovrapposizioni tra il mondo vero e quello del sogno si intrecciano a tal punto da non riuscire più a capire in quale dei due ci sia stia trovando.

I paesaggi nevosi, i cieli plumbei, le strade vuote, i gorgoglii dei fiumi, tutto contribuisce a costruire un palcoscenico ipnotico e solitario nel quale orbita la figura malinconica e solitaria del protagonista, prima ragazzo poi uomo adulto, che infatuatosi durante l’adolescenza di una sua misteriosa coetanea, trascorre il resto della sua esistenza nel ricordo di lei e nell’idea di una città immaginaria senza tempo di cui gli ha parlato, dentro la quale finirà per abitarci davvero, lavorando in una biblioteca come Lettore dei Sogni.

Di certo questo libro non verrà ricordato come il più brillante dello scrittore giapponese: la trama è piuttosto piatta, incapace di raggiungere quota, di irrobustire un percorso narrativo credibile che le dia corpo e sostanza. L’impressione è piuttosto quella di una storia inutilmente complicata ed elaborata che, a dispetto degli sforzi e degli intenti pedagogici di Murakami Haruki, risulta essere inefficace e non in grado di coinvolgere il lettore, più volte obbligato a fermarsi e a domandarsi se questo romanzo meriti di essere continuato, oppure lasciato lì, tra le letture che potevano dare qualcosa, ma che si sono invece rivelate un semplice fuoco di paglia.

