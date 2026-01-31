Il libro: “Internet Haters e Trolls: chi sono, perché odiano online, come difendersi” di Andrea Giostra | Recensione

di Valeria Tufariello

Ho apprezzato molto l’approccio del Saggio sugli Haters e i Trolls, ideato e curato dallo psicologo e criminologo Andrea Giostra, ma che vede altri autori che parlano delle loro negative esperienze online con i social.

Il testo è divulgativo ma mai moralistico, e riesce a parlare di haters e troll senza demonizzare Internet in sé, concentrandosi invece sui comportamenti.

L’uso di esempi concreti e di un linguaggio accessibile – come sempre ed egregiamente riesce a fare Andrea Giostra – rende questo tema complesso, comprensibile anche a chi non ha una formazione specialistica. Un approccio non moralistico al fenomeno dell’odio online!

Uno degli aspetti più interessanti di “Internet Haters e Trolls: chi sono, perché odiano online, come difendersi” è l’approccio scelto dagli autori per affrontare un tema spesso trattato in modo superficiale o ideologico. Il testo riesce infatti a mantenere un equilibrio non scontato: parlare di odio, aggressività e provocazione online senza scivolare né nella demonizzazione della rete né in un giudizio morale sommario sugli utenti.

Il Saggio adotta un taglio divulgativo, accessibile anche a chi non ha competenze specifiche in ambito psicologico o sociologico, ma evita al tempo stesso semplificazioni eccessive.

Internet non viene presentato come la causa del problema, bensì come un contesto che può amplificare dinamiche già presenti nelle relazioni umane. In questo senso, l’attenzione si sposta dai mezzi ai comportamenti, rendendo l’analisi più lucida e meno ideologica.

Particolarmente efficace è la scelta di non ridurre hater e troll a semplici “cattivi”. Il testo mostra come dietro certi atteggiamenti si nascondano spesso frustrazione, bisogno di visibilità, disagio personale o ricerca di riconoscimento. Questa prospettiva non giustifica l’odio online, ma aiuta a comprenderne le motivazioni, offrendo al lettore strumenti interpretativi più utili rispetto alla semplice condanna.

Anche il linguaggio contribuisce a questa impostazione: è chiaro, diretto, arricchito da esempi concreti e situazioni facilmente riconoscibili da chiunque frequenti i social network. Questo rende la lettura scorrevole e, soprattutto, favorisce un processo di autoriflessione; il lettore non si limita a osservare il fenomeno dall’esterno, ma è portato a interrogarsi sul proprio modo di comunicare online e sulle reazioni che mette in atto.

Infine, l’approccio non moralistico emerge con forza anche nella parte dedicata alle strategie di difesa. Non viene proposta una soluzione unica o “giusta” in assoluto, ma una serie di possibilità che valorizzano la consapevolezza personale e la tutela del proprio spazio digitale. Difendersi, nel testo, non significa vincere una discussione, ma scegliere quando e come partecipare, e quando invece sottrarsi.

In questo senso il libro non si limita a descrivere un fenomeno attuale, ma invita a un uso più maturo e responsabile della comunicazione online, senza toni allarmistici né facili semplificazioni. Un contributo utile proprio perché equilibrato.

In poche parole, questo libro offre strumenti e non scorciatoie. Consapevolezza e non scuse. Percezione corretta del sé e non alibi e rifugi.

Consigliato a tutti quelli che vogliono saperne di più, e soprattutto acquisire strumenti per imparare a difendersi da questo importante e attuale problema sociale e social!

Valeria Tufariello

SINOSSI:

Con il temine anglosassone Internet Haters (I.H.), gli esperti di comunicazione e la comunità scientifica internazionale definiscono persone che dietro un alias virtuale o reale, utilizzano le varie piattaforme internet per esprimere il loro odio verso altre persone, verso alcune specifiche categorie di soggetti, verso un’idea, verso un oggetto. In italiano si potrebbe tradurre con “quelli che odiano su internet”. Quello che proveremo a fare con questo breve saggio, scritto a più mani da chi lavora su Intenet e sui social, è dare delle motivazioni sociali e culturali, che facciano comprendere perché queste persone esprimono il loro odio via internet, e al contempo, proveremo ad identificare alcune categorie di soggetti che possano dare delle spiegazioni, non esaustive, a questo fenomeno in forte crescita internautica.

Andrea Giostra

Il libro:

Andrea Giostra, Internet Haters e Trolls: chi sono, perché odiano online, come difendersi, Independently published, 2024

