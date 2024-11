Il libro: “Casa Paradiso” di Mario Volpe: una storia di speranza | Recensione di Daniela Merola

“Casa Paradiso” di Mario Volpe, per Capponi editori, è la storia di Benito Gramaglia che decide di trascorrere gli ultimi anni della sua vita in una casa di riposo tra i monti della Svizzera. Per certi versi surreale, ma per altri una lucida descrizione di come si affronta la terza età nello stato Elvetico. Ma il romanzo non è la descrizione di un mondo abitato da chi è ormai alla fine della sua esistenza, piuttosto è il desiderio di riscatto per chi è attanagliato dai mali dell’età, ma che esprime tutta forza per andare avanti. Benito, infatti, seppur affetto da una forma progressiva di demenza, nonostante la sua età avanzata riesce ad elaborare un fantasioso espediente per riaccendere l’interesse dei tre figli nei suoi stessi confronti. Interesse che pareva scemato via via che il tempo passava e la permanenza del genitore nella casa di riposo diventava ormai un’abitudine.

Mario Volpe mette in scena personaggi di grande effetto narrativo, offrendo al lettore un’ambientazione sincera, raccontata con naturalezza e che accompagna il lettore in un mondo a tratti angosciante e a tratti carico di speranza. La storia di Benito Gramaglia e della sua famiglia, per certi versi, ispirata a fatti reali e per altri di fantasia. è un pretesto per affrontare il tema dei ricordi, della solitudine e della prevaricazione delle scelte individuali, ponendo al centro del dibattito narrativo la domanda su quanto sia giusto e lecito servirsi di un espediente o di una menzogna per ottenere un riscontro, un’attenzione, una risposta. E la causa che l’autore mette al centro sono i valori familiari, la forza di legami che nascono per essere indissolubili, ma che facilmente si sgretolano sotto il peso dell’egoismo e degli interessi economici.

“Casa Paradiso” è un libro dai risvolti generazionali universali, permeato di contenuti dall’alto potere evocativo che invitano a riflettere sul proprio ruolo, contestualizzato nel momento del proprio presente e lo fa attraverso una narrazione che fluisce in una trama a metà tra una storia d’amore e il thriller finanziario perché tra la vita degli ospiti di “Casa Paradiso” si nasconde comunque un mistero da scoprire. Un romanzo davvero sorprendente e intenso.

Daniela Merola