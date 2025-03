Il libro: “Anime” di Anna Maria Esposito | Recensione di Giuseppe Storti

Viviamo tempi di tumulti, sia interiori che esteriori. Forse quelli interiori sono ancora peggiori di quelli che ci gravitano intorno.

Allora di sicuro è necessario cercare altri mondi, altri universi che possano darci quelle emozioni che non riusciamo più a percepire nell’epoca delle relazioni liquide. Leggere il libro “Anime” di Anna Maria Esposito, serve proprio a sentire nuovamente quelle vibrazioni con noi stessi: le nostre emozioni, il nostro mondo interiore.

Una raccolta di poesie che, se lette con attenzione e concentrazione ti accompagnano in un inedito viaggio all’interno del nostro animo, che sopraffatti dagli affanni quotidiani, colpevolmente trascuriamo. Scrivere di una semplice raccolta di poesie, è riduttivo, rispetto alla caratura del testo. Il libro, è una “full immersion” in un mondo parallelo, che ci sembrerà nuovo ed affascinante, ma che in effetti è molto più vicino a noi, di quanto possiamo pensare.

Amore, speranza, perdite dolorose, rinascita spirituale e fisica. Scorrere le pagine del libro è come aprire il forziere del tesoro, scoprendo le gemme preziose che esso contiene: una ad una. Ogni poesia è un mondo a parte che ti fa rivivere sensazioni nuove, ma forse già vissute. Poesie che una dopo l’altra riempiono il cuore del lettore. L’autrice esplora universi paralleli, con una perfetta ricognizione della metempsicosi e delle varie trasmigrazioni dell’anima, in varie forme di vita, che però sono indissolubilmente legate come da un immaginario fino d’Arianna. E poi i giusti interrogativi sul destino che incombe su di noi, che ci illudiamo di controllare in ogni attimo della nostra esistenza.

Una pura illusione, rispetto agli avvenimenti della esistenza, il cui divenire resta per molti versi un mistero insoluto.

Così come resta un mistero su ciò che ci accade al termine della nostra parabola terrena. Rimane la scoperta del nostro incessante inseguire altre anime: una corsa che dura per una vita intera. Leggere il libro di Anna Maria Esposito serve infine a ripristinare la giusta connessione con l’universo mondo. Perché contrariamente a quanto si possa pensare, le vere connessioni non sono quelle digitali, ma sentimentali, che in questo passaggio d’epoca sono quasi del tutto disconnesse.

L’insegnamento che il libro vuole dare è quello di andare alla scoperta del nostro progetto d’anima, ricercarlo e dopo averlo scoperto, perseguirlo, dimenticando le asprezze della vita quotidiana, arrivando così ad un maturo sviluppo spirituale. Un libro che alla fine lascia pensare ai tanti misteri che ci circondano, imparando a farci delle domande: chi siamo? da dove veniamo? Dove andremo dopo il fine vita?

L’autrice dà le risposte, in base al suo pensiero, che si allinea alle teorie della reincarnazione. Sembra essere tutto predestinato. Ed invece come ci fa capire l’autrice, su tutto domina il libero arbitrio che è presente in ogni viaggio dell’Eroe. Un libro complesso, senza dubbio, ma vivere in fondo la propria spiritualità è sempre complicato. Però alla fine giova alla nostra crescita spirituale.

Bellissime le illustrazioni cha adornano le pagine del testo. Un testo super consigliato. Da leggere, per volersi bene “dentro”

Biografia dell’autrice:

Anna Maria Esposito nasce a Lucerna, Svizzera, professionista caleidoscopica e multiforme, ha al suo attivo ben più di una abilità. Giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, erborista ed amante delle scienze esoteriche, trasferisce la sua conoscenza nella vita, trasmutando i sogni quotidiani in magiche realtà. Scrive poesie sin da bambina. Recentemente si è avvicinata ad un nuovo genere per trasmettere le sue energie magnetiche ed “Amazzone” è proprio l’audio libro di poesie che detiene tutta la sua luce interiore. Una raccolta musicata dal notissimo artista, Roberto Carlotto già Dik Dik alias Hunka Munka. Attualmente sentite la sua intensa vibrazione vocale sulle inebrianti onde di Radio CRT, nel programma da lei ideato e condotto che prende il nome di “Blaterando”. Anna Maria Esposito è annoverata: nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021 Aletti Editore, La “Panchina dei versi”, II edizione, Aletti Editore, Il Federiciano Amaranto 2022, Aletti Editore. Si è dedicata poi anche alla narrativa nel libro saggio “Da un’avversità nasce un’opportunità”, Biblios Edizioni. Autrice di una raccolta di poesie, “Enigma”, un viaggio a ritroso nelle emozioni di vite precedenti, che riemergono nel presente, coprodotta con la Casa Editrice Internazionale El Doctor Sax.

Il libro:

Anna Maria Esposito, “Anime”, Officine Culturali Romane, 2023