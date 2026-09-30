Il giornalista e scrittore Andrea Perego torna in libreria con “Algarottino mio dolce – Il giovane Francesco Algarotti”

Un vero reportage giornalistico del XVIII secolo che ci conduce nel quotidiano del protagonista e dietro le quinte della storia.

Giornalista, scrittore, diplomato in archivistica, paleografia e diplomatica, Andrea Perego torna sul panorama editoriale con “Algarottino mio dolce – Il giovane Francesco Algarotti” (Ed.Supernova) per raccontare la vita del giovane Francesco Algarotti (1712-1764), dalla sua nascita al 1744.

Questaprima biografia dettagliata del letterato veneziano si basa essenzialmente sulle sue lettere, un tentacolare epistolario disperso in vari Paesi europei.

Perego ha letto icarteggidi Algarotti e dei suoi corrispondenti,in parte ancora inediti, in francese, inglese, tedesco e italiano, ricostruendo date e movimenti di una vita “assai per altro singolare”, come riconosce lo stesso Francesco.

Chi è, infatti, Francesco Algarotti? L’autore deIl Newtonianismo per le dame, best seller europeo del 1737, è un mistero vivente, un cosmopolita, un celebre scrittore, un viaggiatore seducente che si serve della sua intelligenza e della sua educazione ma anche del suo fascino.Elegante anticonformista, spirito libero o libertino, questo giovanotto dallo sguardo dolce ha percorso l’Europa del Settecento con curiosità e desiderio. Mettendo a frutto un temperamento audace e inquieto, ha esercitatoun profondo impatto sulla cultura dell’epoca, senza trascurare le occasioni di divertimento e di piacere.

“Nel corso delle mie ricerche mi capitava spesso di imbattermi nel nome di Francesco Algarotti– ha spiegato l’autore.

Nella prima metà del Settecento lo s’incontra negli ambiti più svariati:letteratura, scienza, arte e anche, spesso, nelle cronache indiscrete. Il suo nome compare a Venezia, naturalmente, ma anche a Parigi, a Londra, a Dresda, a Berlino. Proprio negli Archivi di Berlino mi è capitata tra le mani una poesia del re Federico II indirizzata a Francesco, da tempo censurata nelle pubblicazioni ufficiali sul re di Prussia.

A quel punto ho cominciato a mettere ordine nella vita stravagante e variopinta di questo simpatico soggetto, nei suoi movimenti e nei suoitentacolari rapporti con intellettuali, scrittori, scienziati, nobiluomini e nobildonne, monarchi e artisti. Le informazioni che trovavo però erano spesso imprecise e incomplete. Il passo successivo, siccome sono archivista e giornalista, è stato quello di risalire alle fonti prime: le sue lettere.

Il lavoro non era semplice perché il suo immenso epistolario è disperso in varie sedi, ma si faceva via via sempre più interessante man mano che procedevo nella lettura. Conoscevo già il personaggio ma non i dettagli della sua caleidoscopica giovinezza.Ho scoperto un uomo che non è un semplice letterato, un intellettuale da tavolino. Era evidente che questo giovanotto risultava irresistibile alle persone che incontrava emi sono domandato quale fosse il segreto del suo fascino.

Ne è uscito il profilo diuno spirito libero, un giovane di fine intelligenza, di cultura e educazione non comuni, che cerca il suo posto nel mondo e si lancia in avventure, anche galanti, sorprendenti e singolari, talvolta bislacche, che da Venezia lo portano in Francia, in Inghilterra, in Russia, in Germania, o in missione segreta a Torino per il re di Prussia. A Londra intavola uno spassoso e sorprendenteménage à troisedi tutte queste vicende ci lascia testimonianza scritta, perché è prima di tutto uno scrittore.

Il risultato è un libro chenon è solo una biografia ma uno sguardo diritto nella vita del primo Settecento, nella quotidianità del protagonista, ed è l’aspetto che a me piace di più: come viaggiava, dove alloggiava, come otteneva i soldi dalla famiglia spostandosi di città in città, come si curava quand’era ammalato.

Alcuni episodi ci portano dietro le quinte della grande storia, nel privato di re e personaggi celebri, rivelandoci quegli aspetti che i libri di storia non raccontano”.

“Ho sconosciuto Andrea Perego all’Archivio di Stato di Venezia – ha dichiarato Giovanni Distefano di Supernova Edizioni. Ero bloccato su un’antica scrittura e ho visto che lo studioso al mio fianco procedeva con una discreta velocità a leggere e ad annotare qualcosa su un suo quaderno. Gli ho chiesto se potesse aiutarmi leggendo un paio di righe del mio documento. Con grande cortesia si dichiarò disposto, lesse il documento e mi risolse il problema.

Sono passati anni da allora e Supernova ha pubblicato diversi lavori di Andrea Perego,uno degli scrittori più presenti e apprezzati nel catalogo della casa editrice per la sua prosa asciutta e ricca allo stesso tempo, le parole scelte con grande cura e appropriatezza, l’eleganza e il ritmo del suo periodare, la sua capacità di eloquio”.

Oltre agli indubbi e ben noti meriti intellettuali che hanno arricchito la letteratura italiana e l’arte della Germania,a emergere è il lato umano di Algarotti, fatto anche di intemperanze e debolezze, comune a molti giovani, aspetto che lo rende vicino a noi e ci porta a provare simpatia, non solo ammirazione.

Un vero reportage giornalistico del XVIII secolo, insomma, capace di mostrare come la vita vera possa essere più avventurosa di un romanzo.

Dati tecnici:

Titolo: Algarottino mio dolce – Il giovane Francesco Algarotti

Autore: Andrea Perego

Editore: Supernova

Data di pubblicazione: settembre 2026

Pagine: 136

Prezzo brossura: Euro 14.00

Prezzo e-book Kindle e Kobo: Euro 8.90

ISBN: 978-88-6869-488-3

Biografia:

Andrea Perego è giornalista e scrittore, diplomato in archivistica, paleografia e diplomatica. Con Supernova ha pubblicatoRacconti in cornice;Casanova a Berlino, tradotto in francese, inglese e tedesco (Casanova à Berlin;Casanova in Berlin;Casanova und Berlin);Barbara – Un affare di Stato, tradotto in inglese (Barbara – An Affair of State). Ha inoltre pubblicato due romanzi:Le leggi del tempoeIl gentiluomo, tradotti in inglese (The Laws of Time,A Man of the World).