“Gran Premio di Parigi”, esposizione d’arte contemporanea

Esposizione internazionale di arte contemporanea dal 7 al 10 luglio 2026 organizzata da Fondazione Costanza nella prestigiosa Galleria Bortone. Verrà conferito il “Gran Premio città di Parigi” per i meriti artistici, una targa d’onore con elegante certificato firmato dalla commissione tecnica.

La Galleria Corrado Bortone, è situata nel cuore del quartiere artistico di Saint Germain des Pres, al 13 rue Mazarine. Nel raggio di meno di un centinaio di metri, è presente il Pont des Arts (ultime immagini del film “Il diavolo veste Prada) di fronte al Museo Louvre. Vicino anche il ristorante Procopio dove gli spiriti illuminati hanno progettato la Rivoluzione Francese.

Troviamo l’ultima dimora di Oscar Wilde (dove è anche morto), la dimora di George Sand, Richard Wagner. Hanno dimora nel quartiere molti artisti e personalità del cinema e musica internazionali come: Mick Jagger (Rolling Stones), Annie Lennox (Eurythmics), Monica Bellucci e molti altri nomi illustri.

Anche molto famoso per esponenti internazioni della moda quali il defunto Karl Lagerfeld – Chanel o Anthony Vaccarello – YSL.

Hanno vissuto e composto poemi artisti come Jaques Prevert e cantanti come Jim Morrison Doors.

Quotidianamente si vedono riprese di Film con attori internazionali: Keanu Reevs, Javier Bardem, Lady Gaga, Jeremy Irons, Anna Hathaway, Maryl Streep, Stanley Tucci, Owen Wilson, Woody Allen e serie tv come Emily in Paris.

La cerimonia della prima edizione del “Premio internazionale Paris Grand PRIX” avverrà oggi, martedì 7 luglio 2026.

L’organizzazione porta la firma della Fondazione Costanza, una realtà internazionale che vede alla guida Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, rispettivamente presidente e general manager in cooperazione con l’azienda Costanza World Wide Corporation.

Protagonisti, artisti provenienti da tutto il mondo che saranno insigniti del riconoscimento nella prestigiosa galleria d’arte Corrado Bortone.

La manifestazione beneficia ha una copertura mediatica internazionale grazie alle sinergie estere e all’influencer Pamela Quinzi, stilista ed editore.

Il tavolo tecnico è presieduto dalla dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino, critico e storico dell’arte.

Alessandro Costanza è un imprenditore italiano, presidente delle due omonime organizzazioni, curatore d’arte, scrittore – ha redatto oltre cento libri di storia dell’arte contemporanea e vanta la realizzazione di importanti eventi come il Premio alla carriera al Grand Hotel Et Des Palmes a Palermo, i Premi alla creatività e professionalità all’Hotel Ritz e all’ Hotel Wellington, e tantissime altre kermesse di arte e moda.

Filippo Lo Iacono è un artista di caratura internazionale ha esposto in Europa e nelle più importanti città in giro per il mondo, ricevendo premi e apprezzamenti dalla stampa internazionale e note di merito da critici e curatori d’arte. Presente nelle più autorevole riviste, ricopre con notevole successo il ruolo di manager di eventi culturali, convegni, moda, arte e spettacolo. Presente ai grandi eventi della Fondazione Costanza, promuove e progetta importanti iniziative ricoprendo il ruolo di direttore generale della stessa Fondazione.

La fondazione punta a divulgare l’arte e la cultura anche attraverso i talenti emergenti dando loro il supporto necessario perché possano intraprendere il dialogo e il confronto con artisti internazionali e affiancarli a grandi nomi che sarebbero un ulteriore conferma nel mondo dell’arte contemporanea.

Tra gli artisti premiati citiamo

Sandro Santo Aruta;

Moreno Lonardi;

Marco Troia;

Orietta Blasizza;

Ernesto Butticè;

Antonella Gatti;

Marzia Cotroneo;

Giusy Maniscalco;

Rossella Spinuzza;

Ambo Makoto;

Angelo Cannova;

Ramon Rivas;

Christy Mitterhuber;

Bikkel Artist;

Frederic Steinlaender

Ralti;

Suzana Alves da Silva;

Lola Linares;

Laima Perkauskiene;

Erica Bren;

Sukey Camacho;

Jolanda Walther;

Robin Dubois.