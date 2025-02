Gloria Barberi, pittrice contemporanea | Intervista di Monica Isabella Bonaventura

Ben trovata Gloria e grazie per essere qui con i nostri lettori per parlarci un po’ di te. La tua passione fin da piccola è dipingere, quindi piano piano ti stai impegnando per diventare una pittrice affermata o quanto meno conosciuta nell’ambito dell’arte. Chi è Gloria Barberi oltre alla tua passione cos’è che ti ha spinto ad avvicinarti all’arte oltre e da quanto tempo dipingi?

Ciao cara Monica e un saluto anche a tutti i lettori, ti ringrazio di cuore per il tuo invito, sono davvero onorata di essere annoverata nella tua rubrica d’arte. Per me questa è la mia prima intervista e sono davvero emozionata. Chi è Gloria Barberi? Bhe è una ragazza di 27 anni, semplice e sognatrice che ama immaginare, inventare e soprattutto dipingere. Infatti fin da piccola mi è sempre piaciuto creare, sperimentare con vari materiali per fare lavoretti scolastici, sporcarmi le mani di colore e sentire la materia, credo che non ci sia più bella cosa che creare qualcosa con le proprie mani, dare forma al proprio sentire e ai propri pensieri e trasmetterle agli altri e percepire l’emozione altrui nel ricevere e nel vedere.

Frequentando il liceo artistico sono riuscita ad esplorare e ad espandere la mia conoscenza dell’arte e grazie alla passione e all’amore per l’arte di alcune persone che ho incontrato lungo il mio percorso mi sono avvicinata sempre di più all’arte.

Affermi che ogni tua creazione viene sviluppata e creata a mano con estrema cura. Cosa intendi con questo?

Intendo che nel creare i miei lavori ci metto passione e proprio perché è fatto a mano che ogni lavoro è unico e speciale, fatto con precisione e amore.

Le tue opere si evidenziano per la continua sperimentazione consentendo quindi uno studio attento. C’è un’opera in particolare che mi ha colpito ed è formata da cinque tele, dove raffigura il concetto di yin e yang con un bellissimo albero falle fogli rosse. Ce ne vuoi parlare?

Il quadro in questione rappresenta la vita e l’amore per la famiglia che è un tutt’uno con l’albero perché essa è proprio questo il nostro centro, il nucleo da cui nasciamo che ci dà sostegno e forza , le foglie sono rosse proprio per rimandare al concetto di amore perché famiglia è anche amore reciproco che ci nutre l’anima, è racchiusa in un cerchio che appunto è la vita in un ciclo continuo di nascita e rinascita in cui l’universo femminile maschile si incontrano e la luce e l’ombra si unisco in continuo divenire.

A cosa ti ispiri quando dipingi? Come scegli le cromie delle sue opere e come nascono nella sua mente?

Quando dipingo mi ispiro a ciò che vivo in quel momento e alle mie emozioni attingo dalle mie idee e i miei sogni questo vale anche per le cromie.

Ti abbiamo visto esporre le tue opere in varie e importanti Galleria d’Arte, ultimamente sei stata Premiata per l’Arte e la Cultura, non è da tutti essere selezionata per un conferimento così importante. Che emozioni hai provato e quale è stato il tuo primo pensiero nel riceverlo?

-Ho provato una grande emozione di felicità misto agitazione e tensione dato che è la prima volta che ricevo un conferimento così importante e il mio primo pensiero nel riceverlo è stato sono davvero fortunata e orgogliosa del traguardo che ho raggiunto.

Cosa pensi dell’Arte per la società contemporanea, secondo te è una presa di coscienza angosciosa di quanto ci circonda?

L’arte per la società contemporanea si penso che sia una presa di coscienza ma non angoscia l’arte fa capire ciò che stiamo vivendo per risvegliare i cuori delle persone affinché prendano coscienza della realtà e risveglino in loro la bellezza e l’amore del loro io.

Che significato ha per Gloria la parola Arte?

Per me l’arte è libertà magia e follia.

Qual è la tua aspirazione e il tuo sogno, cosa vuoi veramente?

La mia aspirazione e il mio sogno è essere felice e trasmettere la mia felicità il mio amore, la mia passione e la mia visione del mondo agli altri, in poche parole donare agli altri il mio dono e renderli felici.

All’interno di alcuni tuoi dipinti sembra esserci la percezione dell’esistenza e di appartenenza al mondo floreale anche meditativo, perché?

Nei miei dipinti c’è la percezione dell’esistenza, della meditazione e dell’universo, anche floreale perché sono concetti per me importanti appresi lungo il mio percorso di vita attraverso i quali do espressione della mia anima e cerco di donare amore agli altri.

Quali sono i tuoi progetti attuali e futuri?

I miei progetti attuali e futuri sono creare la mia famiglia, coltivare la mia passione e diffondere la mia arte.

I nostri lettori che voglio vedere le tue opere, dove ti possono seguire?

I lettori che vogliono vedere le mie opere mi posso seguire sul mio sito www.gloriabarberi.it e Facebook e Instagram Gloria Barberi artista.

È stato un piacere conoscerti e ti ringrazio per la tua disponibilità.

Anche per me è stato un piacere, ti ringrazio e ringrazio tutti i lettori.

