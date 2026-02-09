Giornata Nazionale delle STEM: il Sottosegretario di Stato all’Istruzione On. Paola Frassinetti in visita alla Culla tecnologica dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta

In occasione della Giornata Nazionale delle STEM, il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, On. Paola Frassinetti visiterà la Culla tecnologica Biomed & Biotech 4.0 dell’ITS Academy NTV A. Volta realizzata con i fondi del PNRR a Palermo, in via Principe di Belmonte n. 105, al secondo piano del complesso architettonico dell’Istituto Santa Lucia.

L’iniziativa – in programma venerdì 9 febbraio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – rientra nella programmazione della Settimana Nazionale delle STEM, in calendario dal 4 all’11 febbraio, istituita dalla Legge n. 187/2023 con l’obiettivo di sostenere e rafforzare la diffusione delle competenze in ambito Science, Technology, Engineering e Mathematics, anche in una prospettiva di equità di genere, favorendo l’orientamento e la partecipazione attiva delle giovani generazioni.

All’evento sono stati invitati a partecipare, tra gli altri, il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Camera dei deputati, l’On.le Maria Carolina Varchi, l’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, On.le Mimmo Turano, il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, il Presidente di Sicindustria, Ing. Luigi Rizzolo, il Direttore Generale dell’USR Sicilia, Dr. Filippo Serra, il Coordinatore del Servizio Ispettivo URS Sicilia, Dr. Filippo Ciancio, l’Assessore all’Innovazione del Comune di Palermo, Dr. Fabrizio Ferrandelli, il Presidente del CdA dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia, Dr. Gaetano Clemente, a testimonianza del forte legame tra formazione, istituzioni e mondo produttivo.

Nel corso dell’incontro, studentesse e studenti dell’ITS Academy A. Volta racconteranno la loro esperienza all’interno dell’ITS Academy e le ragioni di questa scelta. Tra le testimonianze sulla filiera tecnologica del c.d. 4+2, in programma saranno presenti la Prof.ssa Paola La Monica, DS dell’I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina (EN) ed il Dr. Luca Leanza, Presidente di Aristeia Farmaceutici.

“La Settimana Nazionale delle STEM – afferma Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo – è un’occasione importante per avvicinare le giovani e i giovani alle discipline tecnico-scientifiche e mostrare loro concretamente – grazie ai nostri laboratori 4.0 – come la formazione tecnica di alto livello possa tradursi in opportunità professionali reali, senza distinzione di genere. Crediamo fermamente nel dialogo tra scuola, imprese e istituzioni quale chiave per costruire qui e ora il futuro dei nostri talenti”.

Tutte le info su www.itsvoltapalermo.it