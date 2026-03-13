“Follia?”: le struggenti fotografie degli Anni ’70, in bianco e nero, di Giorgio Lo Stimolo, da Artètika

Le immagini conservate per 50 anni sono state scattate all’ex manicomio San Salvi di Firenze.

Immagini in bianco e nero, conservate in un cassetto per 50 anni e scattate all’interno dell’Ospedale San Salvi di Firenze, dove i malati di mente, prima della Legge Basaglia, venivano condannati ad un ergastolo involontario. S

olo adesso l’artista, architetto e fotografo siciliano, Giorgio Lo Stimolo, le ha portate alla luce e presenterà la sua mostra “Follia?” sabato 14 marzo, dalle ore 18,00 alla galleria Artètika di via Giorgio Castriota, 15 a Palermo, alle spalle di Piazza Croci.

Una mostra fortemente voluta dalle galleriste Gigliola Beniamino ed Esmeralda Magistrelli per la potenza delle immagini, “struggenti, come in un film neorealista, di Visconti de la Terra Trema, o di De Sica in Ladri di Biciclette”. Dialogheranno con l’autore Enza Bertuglia Giaramidaro, Fiorella Friscia e Renato Pantaleo.

Presentazione a cura di Michele Calantropo. Visitabile fino al 24 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, dal lunedì al sabato. Info: 333.5747244. Ingresso libero La bellezza nella disperazione degli scatti I 32 scatti esposti per “Follia?” da Artètika, realizzati nel 1970, quando l’artista aveva 24 anni, raccontano l’isolamento degli “ospiti involontari, condannati senza colpa ad una forma di ergastolo, che eseguono una sbalorditiva performance per l’impietoso obiettivo di una macchina fotografica.

Da vittime si trasformano in performer, per esprimere il loro terribile ed inconscio messaggio” commenta l’autore Giorgio Lo Stimolo. “All’interno di un mondo alienato, carpirne l’essenza dello spirito – prosegue -, è possibile solo con l’accettazione delle loro personalità, facendo lo sforzo di non interferire sentimentalmente, frenare l’empatia per ottenere la neutralità ed il distacco necessario. Solo cosi, l’infelicità palese della condizione di alienati, svela drammaticamente una forma di estetica, e si può fare vedere la bellezza nella disperazione”. Chi è Giorgio Lo Stimolo Nato a Canicattì, in provincia di Agrigento, Giorgio Lo Stimolo, ha lasciato la Sicilia a 5 anni, andando a vivere in Belgio.

L’italiano l’ha imparato ad un corso serale universitario iniziato a 15 anni. A 10 anni, un petardo l’ha reso cieco per mesi. Una tragedia superata che gli ha donato la consapevolezza della preziosità della vista. Acquistò la sua prima Leica a 16 anni ed era uno dei pilastri del laboratorio fotografico del suo liceo di Seraing. Ha frequentato la Facoltà di Architettura di Firenze. Durante la sua chiusura per l’alluvione del 1966 andò a Roma e si improvvisò, con successo, fotografo a Cinecittà. Dopo avere creato luoghi gradevoli dove abitare o lavorare in Francia, come architetto, ormai da 6 anni, vive a Palermo. Il rullino delle foto del San Salvi, del 1970, l’ha seguito nei diversi traslochi parigini ed è rimasto stipato nei ricordi di giovinezza in una scatola fino a questa mostra a Palermo.



Alcune fotografie della mostra Follia di Giorgio Lo Stimolo da Artètika