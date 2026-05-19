Festival del Benessere Cumiana 23-24 maggio 2026, 2ª edizione | tema “risvegli” stiamo cercando te!

BenEssere festival 2026, 23–24 maggio, Cumiana. Expositori, laboratori, stand benessere, mostre artistiche, workshop e tutto ciò che parla di crescita personale e risveglio interiore. Piazza Martiri 3 aprile, Cumiana (TO).
IL PROGRAMMA
SABATO 23 MAGGIO
ORE 11.00 – Municipio
Inaugurazione mostra:
“L’appetito vien guardando” – Selezione di menù storici tra il 1800 e 1900, da collezione privata
ORE 14.00 – Palco–Ala
Apertura del Festival
Inaugurazione con mostra sul tema del benessere, realizzata dagli studenti della scuola secondaria di I grado I.C. Carutti, ed esposizione fotografica su natura e inclusione a cura dei ragazzi della Cooperativa Coesa
ORE 14.30 – Palco–Ala
Introduzione alle attività esperienziali della domenica: Musicoterapia, Voga e Mindfulness.
Presentano i ragazzi della Cooperativa Coesa
ORE 15.30 – Palco–Ala
Intelligenza emotiva e adolescenza
Incontro con la psicologa Ilaria Aruga
ORE 16.30 – Palco–Ala
Fragilità come condizione umana: “dialogando sulle emozioni che non hanno età”
Intervento a cura della Health & Life Coach Deborah Di Donna
ORE 17.30 – Palco–Ala
Spettacolo teatrale “Ai fiori non serve il pettine”
Di e con Barbara Altissimo
DOMENICA 24 MAGGIO
ORE 09.30
“Pedaliamo per Cumiana” – Partenza
ORE 10.00 – Giardini e Piazza
Area stand, attività individuali e area bimbi
Presso i Giardini delle Tartarughe e piazza Martiri del 3 Aprile
ORE 10.00 – Pagoda dei Giardini
Attività di gruppo su prenotazione presso il punto informazioni (in piazza, zona Ala) fino a esaurimento posti.
Sessioni pratiche:
* 10.00–10.40 Voga
* 10.45–11.25 Musicoterapia
* 11.30–12.10 Mindfulness
* 14.00–14.40 Voga
* 14.45–15.25 Musicoterapia
* 15.30–16.10 Mindfulness
Le attività sono a offerta libera.
ORE 13.00 – Ala
Pausa pranzo in piazza
Servizio a cura di “Il Pastaiò”, bar e Pro Loco, con proposte di ristoro e bevande.
Prenotazione obbligatoria da “Il Pastaiò” – costo 20 euro