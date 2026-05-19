Festival del Benessere Cumiana 23-24 maggio 2026, 2ª edizione | tema “risvegli” stiamo cercando te!

da | 19 Maggio 2026 | Attualità, Enogastronomia e Ricette, Esperienze, Salute e benessere, Turismo, Viaggi

BenEssere festival 2026, 23–24 maggio, Cumiana. Expositori, laboratori, stand benessere, mostre artistiche, workshop e tutto ciò che parla di crescita personale e risveglio interiore. Piazza Martiri 3 aprile, Cumiana (TO).

Festival del Benessere Cumiana

IL PROGRAMMA

SABATO 23 MAGGIO

ORE 11.00 – Municipio

Inaugurazione mostra:

“L’appetito vien guardando” – Selezione di menù storici tra il 1800 e 1900, da collezione privata

ORE 14.00 – Palco–Ala

Apertura del Festival

Inaugurazione con mostra sul tema del benessere, realizzata dagli studenti della scuola secondaria di I grado I.C. Carutti, ed esposizione fotografica su natura e inclusione a cura dei ragazzi della Cooperativa Coesa

ORE 14.30 – Palco–Ala

Introduzione alle attività esperienziali della domenica: Musicoterapia, Voga e Mindfulness.

Presentano i ragazzi della Cooperativa Coesa

ORE 15.30 – Palco–Ala

Intelligenza emotiva e adolescenza

Incontro con la psicologa Ilaria Aruga

ORE 16.30 – Palco–Ala

Fragilità come condizione umana: “dialogando sulle emozioni che non hanno età”

Intervento a cura della Health & Life Coach Deborah Di Donna

ORE 17.30 – Palco–Ala

Spettacolo teatrale “Ai fiori non serve il pettine”

Di e con Barbara Altissimo

DOMENICA 24 MAGGIO

ORE 09.30

“Pedaliamo per Cumiana” – Partenza

ORE 10.00 – Giardini e Piazza

Area stand, attività individuali e area bimbi

Presso i Giardini delle Tartarughe e piazza Martiri del 3 Aprile

ORE 10.00 – Pagoda dei Giardini

Attività di gruppo su prenotazione presso il punto informazioni (in piazza, zona Ala) fino a esaurimento posti.

Sessioni pratiche:

* 10.00–10.40 Voga

* 10.45–11.25 Musicoterapia

* 11.30–12.10 Mindfulness

* 14.00–14.40 Voga

* 14.45–15.25 Musicoterapia

* 15.30–16.10 Mindfulness

Le attività sono a offerta libera.

ORE 13.00 – Ala

Pausa pranzo in piazza

Servizio a cura di “Il Pastaiò”, bar e Pro Loco, con proposte di ristoro e bevande.

Prenotazione obbligatoria da “Il Pastaiò” – costo 20 euro

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