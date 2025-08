Emanuela Giannetti, pittrice della forma e della materia, intervista di Monica Isabella Bonaventura

Ben trovata Emanuela, grazie per la tua disponibilità. Di te sappiamo che hai la passione per l’Arte, chi è dunque Emanuela Gianetti come pittrice?

Sono un’artista pittrice che cerca di trasmettere attraverso l’arte il mio sentire, la mia anima che si materializza nei colori e nella matericità dell’opera. L’empatia che fa parte di me da sempre la comunico a chi osserva I miei quadri.

La tua Arte è in evoluzione, lo si percepisce dalle tue ultime opere. Come sei arrivata a lavorare con materiali come stoffa, carta per creare opere in rilievo?

Perché sentivo la necessità che le mie opere avessero una maggiore profondità e impatto per chi le osserva.

Qual è il significato dietro l’utilizzo di tele di grandi dimensioni nelle tue opere? C’è una ragione specifica per questa scelta?

Utilizzo grandi tele perché solo con tali dimensioni riesco ad esprimere nel modo migliore la mia arte. Mi piace spaziare nell’ immenso interiore senza remore e timori per poi rendere vivo il mio sentire nel quadro (meno limiti ci sono più esaltante sarà il risultato della mia pittura.

Come descriveresti l’evoluzione del tuo stile artistico nel corso degli anni? Ci sono stati momenti o esperienze particolari che hanno influenzato il tuo percorso?

La mia evoluzione è stata in crescendo e continuerà ad esserlo perché la curiosità e il desiderio di imparare, studiare, e sperimentare cose nuove non si ferma né’ si fermerà.

Il mio vissuto ha influenzato notevolmente la pittura, il presente qualche volta riesco ad esprimerlo nel quadro. Le opere non sono quasi mai tiepide (passatemi il termine), ma esprimono passione, amore, rabbia, armonia e bellezza, tutti aspetti del mio vivere.

Qual è il ruolo delle texture e della materia nelle tue opere? Come cerchi di trasmettere emozioni e significati attraverso questi elementi?

Come ho già spiegato prima il ruolo della matericità nei quadri serve ad imprimere, ad impressionare e ad esaltare chi osserva; la vita per me non ha un’unica visione, ma ha diverse sfaccettature e strade da vivere e imparare con razionalità e nello stesso tempo passione; perciò, ecco spiegata la materia e soprattutto I diversi materiali che uso senza timore di sbagliare perché ciò che mi guida è l’istinto e la concentrazione quando lavoro.

Emanuela Giannetti

Come scegli i materiali da utilizzare per ogni opera? Ci sono alcuni materiali o colori che preferisci o che ti ispirano maggiormente?

I materiali che scelgo solitamente sono il gesso, la stoffa, la sabbia di cemento, colla, vetrificante, fili, garze, iuta, resina ecc…

Ogni tanto capita che cammino sulla sabbia o per strada trovo qualcosa che mi può servire per la matericità e quindi lo uso

Le tue opere sembrano avere una forte componente emotiva. Come gestisci le emozioni e le esperienze personali nelle tue creazioni?

Le emozioni e le esperienze personali le trasferisco tutte o quasi sulle mie opere, ma voglio anche trasmettere un messaggio di amore, di luce e di solidarietà verso le ingiustizie soprattutto nel mondo femminile (donne iraniane, femminicidi). Spesso ho partecipato a mostre che trattavano il tema di maltrattamenti e violenze domestiche.

Qual è il tuo processo creativo quando inizi una nuova opera? Ci sono fasi di pianificazione o lasci che l’opera si sviluppi in modo più organico?

Prima di iniziare a immergermi totalmente in una tela bianca devo assolutamente essere ispirata e tranquilla, mi arriva così un’energia che non so spiegare che mi guida verso l’opera; perciò, posso sicuramente asserire che la mia arte è soprattutto istinto e poi precisione e tecnica, ma innanzitutto pura Luce ed Energia.

Come speri che le tue opere vengano percepite e interpretate dal pubblico? C’è un messaggio o un’emozione specifica che vuoi trasmettere attraverso la tua arte?

A questa domanda ho risposto precedentemente. Voglio trasmettere amore, luce, positività, forza per chi subisce qualsiasi tipo di ingiustizia e maltrattamenti di qualsiasi classe sociale e razza.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Partecipare all’estero alle mostre. Ho già fatto qualcosa a Londra e a Klagenfurt dove ho vinto un premio con una mia opera, ma il mio obiettivo è appunto salire sempre di più

I lettori dove ti possono seguire?

I miei lettori mi trovano su:

Instagram: giannetti_emanuela

FB: Emanuela Giannetti

YouTube: https://youtube.com/@emanuelagiannetti-j7w?si=KERTiKehRaN87mrC

È stato un piacere conoscerti e ti ringrazio per la tua disponibilità.

Intervista di Monica Isabella Bonaventura (Maestra d’Arte)