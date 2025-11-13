Conferenza: sopravvivere all’anoressia

La conferenza è un luogo per incontrarsi che trascende ostacoli e credenze. Negli spazi comunicativi a cui aderisco creo il pretesto per poter condividere pensieri, opinioni, dubbi in una dinamica costruttiva.

Un tema come l’anoressia merita una cornice d’eccellenza come l’Associazione soccorso rinascita non solo donna. Vieni a conoscere, per te e/o per i tuoi cari, una realtà che nasce con l’obiettivo di dare supporto e aiuto a chi si trova in difficoltà, grazie a una rete di professionisti specializzati in diversi settori (psicologi, avvocati e volontari). Qui trovi validi strumenti per trovare le risposte che cerchi e constati che lo sforzo di tutti gli operatori è un vero e proprio punto di riferimento concreto sul territorio.

Ti aspetto mercoledì 19 novembre alle 18,45 a Torino, Strada Antica di Collegno 208.

Parlerò del disagio che colpisce senza tregua ragazze e ragazzi, senza discriminazione, e nello specifico del senso di vuoto e inadeguatezza che tocca intimamente i soggetti più fragili.

L’anoressia è un tema forte che coinvolge individui e famiglie: analizzeremo insieme le possibili cause e le soluzioni possibili.

L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione: +39 3757393392

soccorso.rinascita.nonsolodonna@gmail.com

RELATORE: Caterina Civallero

Consulente alimentare, facilitatrice in Psicogenealogia junghiana, scrittrice.

I miei libri

Mi trovi su YouTube, Facebook, Instagram, X, sul mio canale WhatsApp, Linkedin, MobMagazine.