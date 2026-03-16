Concorso Internazionale di Eccellenza di Arti Visive “Antonio Canova” 1^ Edizione

Il concorso intitolato ad “Antonio Canova” è un riconoscimento rivolto a tutti gli artisti di arti visive, che vogliono valorizzare il loro talento.

L’evento ideato dal Direttore del Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia Tiberina Prof. Francesco Scolaro, offre anche a tutti i partecipanti una prestigiosa vetrina ed una eccezionale occasione di visibilità per esaltare e valorizzare il proprio talento.

L’idea di intitolare il premio al pittore e scultore italiano Antonio Canova, massimo esponente del neoclassicismo deriva dal fatto che è stato un illustre membro dell’Accademia Tiberina.

L’evento si svolgerà a Roma e prevede la partecipazione di artisti delle tre maggiori arti visive: pittura, scultura e fotografia. Il luogo della premiazione vi sarà

comunicato con largo anticipo prima dell’evento.

Organizzatori

Presidente ed ideatore del premio: Prof. Francesco Scolaro, Direttore del Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia Tiberina

Presidente Onorario: Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi, Presidente dell’Accademia Tiberina

Consulente Esecutivo: Dott.ssa Antonietta Micali, Direttrice del Dipartimento Letteratura dell’Accademia Tiberina e Direttrice della Cattedra delle Donne ONU

Membro Onorario del premio: Dott. Alessandro Della Posta, Presidente dell’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0

Membro Onorario del premio: Dott. Marco Belli,

Direttore Generale e Vice Rettore dell’Università Guglielmo Marconi di Roma

Presidente di giuria: Prof.ssa Simonetta Lucchi, Direttrice Regionale del Dipartimento Arti Visive della regione Trentino Alto Adige

Consulente Comunicazione: radio e tv: Dott.ssa Sabrina Morelli speaker web-radio 107 Well TV e TV Lombardia, Direttrice del Dipartimento radiofonico dell’Accademia Tiberina.

Capo Ufficio Stampa Internazionale: Angela Kosta, scrittrice, poetessa e promotrice culturale

Modalità di Partecipazione

Al concorso possono partecipare, pittori, scultori e artisti della fotografia, anche di nazionalità straniera, aperto anche a ragazzi di scuole secondarie di primo e secondo grado e a studenti delle accademie di belle arti.

gli artisti possono partecipare alle seguenti sezioni:

sezione pittura a tema libero sezione fotografia a tema libero sezione scultura e/o installazioni a tema libero. Tecniche Utilizzate

È consentito di utilizzare qualsiasi tecnica e di presentare un numero massimo di cinque opere in formato dimensionale a libera scelta:

Quota di Partecipazione

Gli artisti, a parziale copertura delle spese di organizzazione, invieranno un contributo volontario di € 25,00 per la partecipazione al concorso con una sola opera ed € 5,00 per ciascuna opera aggiuntiva, fino ad un totale massimo di n° 5 opere.

Detto contributo volontario dovrà essere inviato sul conto corrente dell’accademia tiberina a mezzo bonifico bancario, iban: IT80N0103033480000000885122 a partire dalla data della pubblicazione del bando 30/01/2026 entro e non oltre le ore 24,00 del 30/05/2026

Modalità di Invio delle opere

Le opere d’arte dovranno essere inviate via e-mail, in formato digitale

jpeg ad alta risoluzione (minimo 2 mb) entro e non oltre le ore 24:00 del 30/05/2026 e dovranno essere corredate da:

Allegato “A”: scheda di partecipazione e dichiarazione di proprietà’ dell’opera, frutto della propria creatività’

Allegato “B”: liberatoria per foto, video e trattamento dati personali

-Ricevuta del versamento del contributo volontario

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei candidati e ricorda che tale illecito è perseguibile a norma della legge speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul “diritto d’autore”.

I partecipanti al concorso, inoltre hanno l’obbligo di rispettare i sacri principi della morale, per evitare di offendere la dignità altrui.

Non si accetteranno moduli privi di firma o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti oppure non leggibili.

Le opere inviate che non risulteranno conformi a quanto previsto nel presente regolamento e che non saranno regolarizzate entro i termini di scadenza, non verranno prese in considerazione e non avranno diritto alla restituzione del contributo volontario di partecipazione.

Si chiede inoltre di inviare le opere possibilmente con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista nel bando, al fine di agevolare la registrazione delle stesse ed avere la possibilità di essere tempestivamente inviate alla giuria, composta da membri di comprovata cultura ed accertata esperienza nel mondo dell’arte.

Le opere inviate oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione e non saranno restituite.

Selezione

La selezione delle opere avverrà’ sulla base delle regole definite ed espresse nel regolamento:

L’evento offrirà’ a tutti i partecipanti la possibilità di essere inseriti in un catalogo d’arte, con le proprie opere e relativa biografia e di essere pubblicizzati su tutti i

canali-social associati all’Accademia Tiberina, nonché su giornali nazionali ed esteri e di avere la possibilità’ di essere intervistati in radio 107 Milano, inoltre dopo il concorso, a tutti i partecipanti sarà offerta la possibilità di esporre le proprie opere fisicamente in una mostra, che si terrà’ in data 10 luglio, il luogo vi sarà comunicato in seguito in largo anticipo.

Giuria

Presidente di giuria: Simonetta Lucchi.

Giurati : Massimiliano Passuti – Antonio Barbuto – Elisabetta Castello – Francesca Cencetti Bruna Rapetti – Arnaldo Baruffaldi.

La giuria non è responsabile dell’ammissibilità delle opere, onere che spetta unicamente agli organizzatori, ma sarà responsabile solamente della scelta delle opere da premiare, corredate da specifiche motivazioni.

I giurati riceveranno le opere da valutare dagli organizzatori del concorso, in forma strettamente anonima e svolgeranno il loro compito di valutazione nel pieno rispetto delle linee-guida dettate dagli organizzatori stessi, con particolare riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

capacità interpretativa e grado di abilità espresse nella traduzione dei messaggi nel linguaggio artistico capacità creativa ed originalità dell’opera valutazione delle tecniche adottate nella struttura compositiva con particolare riferimento a:

uso del tratto segnico e del colore espressività delle linee di forza e del ritmo compositivo



I giurati, tenendo conto dei criteri di valutazione, esprimeranno un giudizio globale, attraverso un punteggio da 6 a 10 con decimali, al fine di evitare giudizi ex-equo.

Al termine delle valutazioni da parte della giuria, i risultati saranno trasmessi alla segreteria dell’Accademia che stilerà un’apposita classifica con gli esiti finali e i nomi dei vincitori.

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile

Cerimonia di Premiazione

La Cerimonia di Premiazione avverrà a Roma il 10 luglio 2026. Il luogo, sarà

comunicato con largo anticipo prima dell’evento.

Saranno premiati gli artisti che si classificheranno ai primi tre posti, di ciascuna sezione artistica.

al primo classificato sarà consegnata: una targa, ed una pergamena con menzione di eccellenza

-al secondo e terzo classificato saranno consegnate una medaglia ed una

pergamena

al 4° 5° e 6° classificato saranno consegnate pergamene con menzione d’onore

al 7°, 8°, 9° e 10° classificato saranno invece consegnate pergamene con menzione di merito

Nella cerimonia di premiazione, la presidenza del concorso dell’Accademia avrà facoltà di assegnare premi speciali a personaggi ed artisti che si sono

particolarmente distinti nel mondo dell’arte e della cultura.

Gli artisti premiati saranno tempestivamente informati dagli organizzatori sugli esiti del concorso e sulle classifiche redatte e dovranno garantire la propria presenza alla cerimonia di premiazione per il ritiro dei premi e/o attestati, oppure delegare qualcuno per farsi rappresentare.

l’organizzazione non prevede alcun rimborso per le spese di: viaggio, vitto e alloggio che saranno a totale carico dei partecipanti.

I premi non ritirati potranno essere spediti su richiesta degli interessati, ma con addebito di spesa a carico del destinatario, previo pagamento anticipato, attraverso le indicazioni che verranno fornite all’occorrenza.

Le opere premiate saranno pubblicate sul sito ufficiale dell’Accademia Tiberina, sui vari social e su testate giornalistiche on line accreditate

Patrocini Culturali

Università Guglielmo Marconi di Roma

Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0

Cattedra delle Donne

Wikipoesia

Wikipace

Studio 107 Milano

Lombardia TV canale 180

Accettazione del Regolamento

La partecipazione al concorso prevede la piena accettazione del sopracitato regolamento.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini in esso fissati comporterà l’esclusione dal concorso.

Tutti i partecipanti rinunciano ad ogni e qualsiasi rivalsa presente e futura nei confronti dell’Accademia Tiberina e suoi rappresentanti. Privacy:

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione: allegato “A” e della scheda allegato “B” il candidato autorizza espressamente l’organizzazione del premio al trattamento e alla tutela dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy) e successive modifiche d.lgs 196/2003 (codice privacy), aggiornamento informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento eu 2016/679 (gdpr) in vigore dal 25/05/2018.

L’organizzazione garantisce che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

È prevista la partecipazione in forma gratuita, di studenti di ogni ordine e grado, con opere singole o di gruppo ed anche con lavori multimediali.

Si precisa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile scrivere a: direzionearte@accademiatiberina.it oppure a: francesco.11luglio@gmail.com o telefonare al n° 3938770389 dalle ore 18,00 alle ore 20,00, tutti i giorni esclusi sabato e domenica.

p.s.

Si fa presente che il presente bando, per motivi organizzativi, potrebbe subire modifiche riguardo data e luogo, in tal caso saranno fornite tempestive comunicazioni.

Presidente Onorario del Premio

Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi

Accademia Tiberina

Presidente Esecutivo del Premio

Prof. Francesco Scolaro

Direttore Dipartimento Arti Visive