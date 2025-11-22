Chi siamo oggi per la filosofia della scienza e della medicina? Intervista al Dottor Carlo Tonarelli

di Caterina Civallero

Carlo Tonarelli specializzato in Clinica pediatrica, Neonatologia e Psicologia clinica all’Istituto G. Gaslini di Genova ha lasciato un’impronta piuttosto significativa nel panorama che sostiene la salute: già curatore della rubrica “Medicina e salute” del Secolo XIX, nel 1995 ha creato l’associazione APOI con l’obiettivo di formare altri medici e diffondere l’omeopatica pediatrica in Italia.

Fra gli scopi statutari del suo progetto pionieristico ha posto grande attenzione all’insegnamento e la divulgazione dell’omeopatia.

Autore di tre libri fruibili e molto chiari, ha mostrato un forte interesse per la salute pubblica aderendo ai programmi dell’amministrazione Tabbò di Albenga, in veste di Consigliere comunale.

Il suo approccio olistico, sensato e privo di estremismi, lo ha portato a definire la depressione come “la malattia dell’anima”, concentrando la sua attenzione su un messaggio fondamentale: gli psicofarmaci non sono la vera soluzione al problema.

Curare e guarire sono due termini distanti fra loro e vanno conosciuti, sperimentati, compresi. La soppressione di un sintomo, l’inibizione di una funzione fisiologica, non possono essere definite cura. Statine, protettori gastrici e inibitori ormonali non sono la soluzione a problemi organici ma il bieco comportamento di non volersi far carico del loro messaggio.

I rimedi omeopatici sono efficaci per il trattamento delle malattie acute dei bambini? In quanto tempo si guarisce con l’omeopatia? Qual è il vantaggio rispetto alle tradizionali medicine? Le donne in gravidanza possono essere curate con l’omeopatia? Gli antibiotici sono incompatibili con i rimedi omeopatici?

Nei suoi libri e nel suo ambulatorio Carlo Tonarelli risponde anche a queste e a molte altre domande, introduce ai principi dell’omeopatia pediatrica e fornisce un prontuario, sempre da verificare caso per caso, dei rimedi omeopatici per le piccole e grandi patologie che possono colpire il bambino.

“La medicina non è solo scienza ma anche ascolto”. “Il bambino non è un sintomo da trattare, ma una persona da comprendere” sono affermazioni che manifestano il suo pensiero unitamente a “La salute è un equilibrio fa corpo, mente e ambiente” e per questo “La malattia non è un nemico da combattere, ma un messaggio da decifrare”.

Questa sua posizione potrebbe scontrarsi con i sostenitori del farmaco prendi e vai, quelle persone che con il mal di testa assumono la pasticca miracolosa e due ore dopo sono in palestra o sul campo a giocare a Padel per non perdere l’appuntamento con gli amici.

Questa realtà mi ha spinta a chiedergli di affrontare un tema urgente: la medicina del futuro, uno sguardo all’uomo e all’umanità. Curare la persona e non il sintomo. Come affrontare questo cambio di paradigma che scardinerà le fondamenta della medicina odierne? In quale modo aiutare le persone a comprendere che non è sano assumere un farmaco per ogni disturbo che si presenta? A queste domande il dottor Tonarelli ci risponde in questo video:

Il dottor Tonarelli tiene conferenze e corsi d’aggiornamento a medici in tutta Italia ed è attivamente impegnato nella ricerca e sperimentazione in Omeopatia clinica.

Ha pubblicato: Perché e come curare con l’omeopatia il tuo bambino (Franco Angeli, 1998), Noi ci curiamo con l’omeopatia: Il Self-Care in omeopatia (fratelli Frilli editori 2015), Perché e come vivere in modo omeo-biologico. Guida pratica per mamma e bambino (Franco Angeli 2015).

Il suo scopo, anche attraverso Facebook con il gruppo Io mi curo con l’omeopatia è aiutare le persone nelle difficoltà d’interpretazione. Il dottor Tonarelli afferma: “Per rendere questa opera utile e valida è indispensabile il vostro feedback per poter migliorare il SELF CARE in omeopatia, l’unica strada che può garantire una salute più duratura a Voi e ai vostri figli”.

CONTATTI

Carlotonarelli1950@gmail.com

+393472630919

CATERINA CIVALLERO Consulente alimentare, facilitatrice in Psicogenealogia junghiana, scrittrice

I miei libri

Mi trovi su YouTube, Facebook, Instagram, X, sul mio canale WhatsApp, Linkedin, MobMagazine