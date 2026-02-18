Cassata Drone Expanded Archive present “ISOLE ISOLE ISOLE Art & Science Prize”

For AFFECTIVE FREQUENCIES Winning project by Elena Callegari will pass into Sicily, Bologna, Venice. Finalist with print on Catalogue Andrea Vesela, Marianna Faleri, Paloma Pertot. Island as form. Drift as method. Care as aesthetic. Dedicated to peace operator Giovanni Lo Porto.

Elena Callegari, winner of the Open Call of the ISOLE ISOLE ISOLE Award 2026, transforms sound and immersive design spaces, exploring them with care through transversal and island-based perspectives.

Callegari addresses the delicate issue of borders, dronization, and the story of Giovanni Lo Porto through a broad and ramified project that moves across Sicily, Bologna, and the Venetian Lagoon. An artist, DJ, and researcher, she works with sound and mythopoietic design. On this occasion, she symbolically analyzes the forgotten history of the drone killing — without ever evoking his face — of the Sicilian humanitarian worker (killed by a U.S. drone in 2012), instead transforming the expanded CDEA Archive into vibration and luminous sensitivity, and establishing three thresholds of passage between the palpable and the uterine, between the fluid and the cosmos. A site-specific DJ set will accompany the Palermo dates on January 29 and 30, 2026, at the venue Castigamatti, with the support of architect Greta Mullaj, graphic designer and artist Roberto Vito D’Amico, and Domenico Palmeri, together with the vision of g. olmo stuppia, artist and cultural agitator.

Highlights ISOLE ISOLE ISOLE 2026

-28 gen – 2 feb 2026 Residenza in Sicilia e Palermo

-5-8 feb Artcity Bologna con Zattera della Medusa

– 10 feb 1 marzo 2026 Venezia Laguna

– 18 Feb. Vernissage Affective Frequencies presso Spazio Spuma in Giudecca

Autumn 2026 catalogue out with Postmedia Book a Milano, featuring artworks by Andrea Vesela, Paloma Pertot, Marianna Faleri, a text by Razva Dimutru, Francesca Castellani. Vision g. olmo stuppia

Programme highlights

Sicily Residency (Palermo, Etna, Tech hub): 28 January – 2 February 2026

28 January – 2 February 2026 Public Event — “Raft of the Meduse”, ArtCity2026: Bologna & Grizzana Morandi, 5–8 Feb.

Bologna & Grizzana Morandi, 5–8 Feb. Venice Lagoon Residency: 11–21 February 2026

11–21 February 2026 Solo Exhibition: Spazio Spuma, Giudecca — Venice, 18 Feb. – 1 March 2026

Core Lab boat drift, video interview, and curated encounters with art-system professionals

Awards

€1,000 cash prize (incl. included)

Residency between Sicily and Venice (accommodation included + national travel reimbursement no restaurant or alcohol included, fresh food cooked at home only)

Solo exhibition at Spazio Spuma – Ex Birrificio Dreher, Venice

Bilingual catalogue with ISBN + NDA and professional agreement

International press coverage + Respect of biorithm and tide of the islands

Jury

Cecilia Bengolea · Francesca Giubilei · Francesca Castellani · Simona Squadrito · Luca Berta · Razvan Ioan Dumitru · Emilio Vavarella · Paolo Bufalini · Giuseppe Diliberto

Vision & Coordination: g. olmo stuppia



Progetto non profit e militante realizzato grazie al duro lavoro volontario di g. olmo stuppia e alla piattaforma R Network, Asso Marcovaldo in cooperazione con Venice Art Factory. Si richiede dedizione, abnegazione e voglia di decostruire le fratture del reale con impegno e rispetto.

Con il patrocinio non oneroso de Università IUAV d Venezia, Esad Grenoble-Valence, UNIPA, Professione Architetto, Marcovaldo Asso Paris e altri partner tra cui CDEA Cinema e Core Lab.

Cassata Drone Expanded Archive

Presenta

ISOLE ISOLE ISOLE

x Affective Frequencies

L’isola come forma. La deriva come metodo. La cura come estetica. Dedicato a Giovanni Lo Porto

Elena Callegari, vincitrice dell’Open Call del Premio ISOLE ISOLE ISOLE 2026 trasforma in suoni e spazi di design immersivo esplorando con attenzione e sguardi trasversali e isolani. Callegari impatta la delicata questione dei confini, della dronizzazione e di Giovanni Lo Porto con una progettazione ampia e ramificata attraversando la Sicilia e Palermo, Bologna e Venezia. Un’artista , dj e ricercatrice che lavora sul design sonoro e mitopoietico. In questa occasione analizza in maniera simbolica la storia obliata dell’uccisione via drone – senza mai evocarne il viso – del Cooperante Siciliano (ammazzato da un drone usaf nel 2012), bensì trasformando in vibrazione e sensibilità luminosa l’Archivio espanso di CDEA, e determinando tre soglie di passaggio tra palpabile e uterino, tra fluido e cosmo. Un dj set site specific accompagnerà i giorni palermitani il 29 e 30 gen 2026 al locale Castigamatti con il supporto dell’Architetta Greta Mullaj, della grafica di Roberto Vito d’Amico e di Domenico Palmeri. Direzione e performatività di g. olmo stuppia.

Highlights ISOLE ISOLE ISOLE 2026

28 gen – 2 feb 2026 Residenza in Sicilia e Palermo

5-8 feb Artcity Bologna con Zattera della Medusa

10 feb 1 marzo 2026 Venezia Laguna

18 Feb. Vernissage Affective Frequencies presso Spazio Spuma in Giudecca

Autunno 2026: Presentazione catalogo con Postmedia Book a Milano, con anche opere delle finaliste Andrea Vesela, Paloma Pertot, Marianna Faleri e un testo di Fracesca Castellani. Direzione e visione g. olmo stuppiaProgramma

Residenza in Sicilia (Palermo ed Etna): 28 gen– 2 febbraio 2026

28 gen– 2 febbraio 2026 Evento pubblico — “Raft of the Meduse”, ArtCity2026: Bologna & Appenini 5–8 feb. QUI link ufficiale

Bologna & Appenini 5–8 feb. QUI link ufficiale Residenza in Laguna di Venezia: 9–21 febbraio 2026

9–21 febbraio 2026 Mostra personale: Spazio Spuma, Giudecca — Venezia, 18 febbraio – 1 marzo 2026

Spazio Spuma, Giudecca — Venezia, 18 febbraio – 1 marzo 2026 Core Lab in barca, videointervista e incontri curati con professionisti del sistema dell’arte

Premi

Premio in denaro di €1.000 (tasse incluse)

(tasse incluse) Residenza tra Sicilia e Venezia (alloggio incluso + rimborso viaggi nazionali , non sono inclusi alcoool, ristoranti ma solo cibo fresc cucinato in casa insieme)

Mostra personale a Spazio Spuma – Ex Birrificio Dreher, Venezia

Catalogo bilingue con ISBN editato da g. olmo stuppia con un testo di Razvan I. Dimitru & altri

Programma di lavoro serrato e nel rispetto del bioritmo delle maree isolane.

Press coverage internazionale

Contratto ed NDA professionali

Giuria

Cecilia Bengolea · Francesca Giubilei · Francesca Castellani · Simona Squadrito · Luca Berta · Razvan Ioan Dumitru · Emilio Vavarella · Paolo Bufalini · Giuseppe Diliberto

Visione: g. olmo stuppia

www.cassatadrone.org/isole

Progetto non profit e militante realizzato grazie al duro lavoro volontario di g. olmo stuppia e alla piattaforma R Network, Asso Marcovaldo in cooperazione con Venice Art Factory. Si richiede dedizione, abnegazione e voglia di decostruire le fratture del reale con impegno e rispetto.

Con il patrocinio non oneroso de Università IUAV d Venezia, Esad Grenoble-Valence, UNIPA, Professione Architetto, Marcovaldo Asso Paris e altri partner tra cui CDEA Cinema e Core Lab.