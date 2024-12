Carmela Rizzuti premiata con la “Honorable Mention” dalla “New York Art Competitions” per il “6° Chelsea International Photography Competition” 2024

La fotografa palermitana Carmela Rizzuti si aggiudica il prestigiosissimo riconoscimento internazionale del “6° Chelsea International Photography Competition” 2024 della “New York Art Competitions” con l’opera “The Bird of Poppies”:

La “New York Art Competitions” è una delle organizzazioni internazionali più importanti nel settore dell’arte e della fotografia artistica, e per il 2024 ha selezionato e presentato al pubblico le opere fotografiche degli artisti premiati per il 6° Chelsea International Photography Competition.

Le immagini mostrate nella pagina web ufficiale del “New York Art Competitions” sono rappresentative dei lavori dei fotografi selezionati e non riflettono necessariamente l’opera d’arte finale che è stata premiata e mostrata alla Mostra del Concorso Internazionale di Fotografia del Chelsea.

Da questo link si possono vedere quali sono stati gli Artisti selezionati per il 2024:

Il 6° Concorso Internazionale di Fotografia Chelsea offre ai partecipanti selezionati l’opportunità di esporre negli spazi di New York della “New York Art Competitions” situato nel cuore del quartiere artistico di Chelsea. È uno spazio ampio ed elegante che attira migliaia di visitatori newyorkesi con il suo ambiente che si affaccia su una delle principali vie di New York.

Carmela Rizzuti

BIO DELL’ARTISTA:

Carmela Rizzuti è un’artista poliedrica, nasce con una predisposizione per il disegno e la pittura e negli anni, durante il corso di formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha abbracciato la sua passione anche nel mondo della fotografia iscrivendosi al Foto Club Conca d’Oro gestito dal maestro e fotografo Giuseppe Cilia. Due percorsi che apparentemente sembrano distinti e separati ma alla fine c’è sempre una ricerca correlata di effetti visivi tra pittura e fotografia dove l’artista crea una connessione continua. In pittura, Carmela Rizzuti utilizza la tecnica fotografica e una riproduzione meccanica della realtà per costruire i suoi ritratti iperrealistici ritraendo persone in atteggiamenti di vita quotidiana realizzati tecnicamente a pennello con colori ad olio su supporti lisci come quello del plexiglass con lo scopo di ottenere il più vicino possibile all’effetto della carta. Le sue opere hanno un ottimo riscontro nel mondo dell’arte perché sono esposte in varie gallerie in Italia e all’estero tra cui la Galleria Am Roten Hof di Vienna e al Palazzo della Permanente di Milano con pubblicazione sulla rivista Arte di Giorgio Mondadori. Nella fotografia a colori l’artista fa uso dell’autoscatto per rappresentare le sue opere usando come tema ricorrente il suo rapporto con la natura e con l’arte, realizzando lei stessa la scenografia e la composizione visiva.

Con questi lavori fotografici Carmela Rizzuti ha partecipato a diverse Biennali sia in Italia che all’estero, tra cui il MEAM (Museo Europeo d’Arte Moderna, Barcellona) e alla galleria Pintér di Budapest. Nell’anno 2022 ha partecipato alla mostra collettiva Eternal Femininity che si è svolta al Museo di Palazzo Belmonte Riso a Palermo, all’Artbox Expo di Venezia in contemporanea alla Biennale e al festival dell’arte di Swissartexpo a Zurigo svoltasi all’interno della stazione centrale ferroviaria. A giugno 2023 alcune sue opere sono state proiettate sugli schermi di Times Square a New York e il 30 maggio 2024 viene premiata con medaglia d’argento nella categoria Fashion sezione professionisti al Best Photography Awards 2023-24.