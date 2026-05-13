Arte: “Memorabilis!”: Hannu Palosuo in mostra al Casino delle Muse di Palermo

La Galleria d’arte Il Casino delle Muse presenta “Memorabilis!”, mostra personale di Hannu Palosuo, in programma venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 18:00 alle 21:00 presso gli spazi della galleria in via XII Gennaio 11 a Palermo, alla presenza dell’artista.
Reduce dalla sua quinta partecipazione alla Biennale di Venezia, Hannu Palosuo conferma una ricerca pittorica riconosciuta a livello internazionale, sviluppata nel corso di oltre trent’anni attraverso un linguaggio coerente e profondamente personale. La sua pratica artistica dialoga con la tradizione figurativa nordeuropea reinterpretandola attraverso una sensibilità contemporanea centrata sui temi della memoria, della percezione e della presenza.
Con “Memorabilis!”, il Casino delle Muse inaugura a Palermo un articolato progetto espositivo concepito dall’artista per celebrare i suoi trent’anni di carriera. Il percorso proseguirà con successive tappe internazionali presso la Galleria SUarte, l’Auran Galleria e la Galerie Tirelli, fino alla grande retrospettiva prevista per settembre al Meilahti Art Museum.
Attraverso quattordici opere inedite, “Memorabilis!” restituisce una riflessione sulla memoria intesa come spazio emotivo e mentale. Le superfici in juta, elemento distintivo della recente produzione di Hannu Palosuo, diventano materia viva e narrativa, attraversata da segni rapidi, cromie accese e stratificazioni che trasformano la pittura in esperienza percettiva.
Le opere in mostra costruiscono un percorso che si sviluppa come un teatro della memoria, uno spazio nel quale lo spettatore è chiamato a confrontarsi con immagini sospese tra esperienza personale e dimensione collettiva. Le composizioni di Palosuo evocano luoghi interiori, stanze mentali e tracce emotive, trasformando la pittura in una forma di attraversamento psicologico e sensoriale.
Estratto dal testo critico di Giuseppe Carli
«Il titolo “Memorabilis!” risuona come un’invocazione latina, un richiamo ancestrale alla potenza evocativa dell’arte di Hannu Palosuo. La juta diventa il palcoscenico ideale per una pittura che rifiuta la preziosità accademica e abbraccia una dimensione autentica e comunicativa. La pennellata è un gesto primordiale, veloce come l’urgenza del ricordo che affiora alla coscienza. I colori agiscono come “attivatori mnemonici”, capaci di generare un’esperienza immersiva. Il lavoro di Palosuo si colloca nella linea di ricerca di artisti come Peter Halley e Ross Bleckner, dove l’arte non rappresenta, ma presentifica ciò che appartiene al dominio dell’assente e del ricordato.»
Profilo dell’artista
Hannu Palosuo (Helsinki, 1966) studia Storia dell’Arte Contemporanea all’Università “La Sapienza” di Roma e si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Ha partecipato a importanti manifestazioni internazionali, tra cui:
• Biennale di Venezia (2009, 2011, 2013, 2022)
• Biennale di Dakar (2024)
• Cairo Biennale (2010)
• Bienal de Curitiba (2017, 2019)
Ha esposto in istituzioni quali:
• Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps
• Didrichsen Art Museum
• National Museum of Finland
• Galleria Nazionale d’Arte Moderna
• Reial Cercle Artistic
• Fondazione Sant’Elia
• Herbergenmuseum
Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche internazionali, tra cui:
• KIASMA – Finnish National Gallery
• HAM – Helsinki Art Museum
• GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna
• Fondazione Sant’Elia
• Museo Zorrilla
• National Gallery
L’esposizione sarà visitabile presso la Galleria Il Casino delle Muse, in via XII Gennaio 11 – Palermo, fino a venerdì 3 luglio 2026, dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. La documentazione del progetto espositivo “Memorabilis!” e i materiali critici dedicati alla ricerca di Hannu Palosuo sono disponibili nell’archivio online del Casino delle Muse.
Galleria Il Casino delle Muse
via XII gennaio, 11 – 90141 Palermo
HANNU PALOSUO
Biografia
Nato nel 1966 a Helsinki in Finlandia, ha studiato Storia dell’Arte all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (1991-93) e si è poi diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1997. Palosuo è artefice di una moderna figurazione che rivela come una tematica ricorrente possa risultare di assoluta attualità. Sull’evocazione della memoria e del ricordo, erge a protagonista dei suoi dipinti la quotidianità, con toni contrapposti ma concordanti, per evidenziare il positivo e il negativo dell’immagine, la sua presenza e il suo vuoto. Numerose sono le esperienze di lavoro artistico in Europa, oltre che in paesi come Brasile, Argentina, Uruguay, Estonia, Giordania, Cina e Giappone. Partecipa al Biennale di Venezia nel 2022, 2009, 2011 e 2013, al Biennale di Dakar 2024, al Cairo Biennale nel 2010 ed al Curitiba Biennale nel 2017 e 2019. Tra le mostre in spazi pubblici ed istituzionali si segnalano le personali 2024 Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps; 2022 Didrichsen Art Museum, Helsinki, Finland; MAB – Museu de Arte de Blumenau, Brazil 2018; National Museum of Finland 2016, Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nella sede del Museo Andersen 2013, Reial Cercle Artistic de Barcelona, Spagna 2013 e Herbergenmuseum, München, Germania 2006.
Studi:
1991 – 1993 Universitá degli Studi “La Sapienza” di Roma – Storia d’Arte Contemporanea
1993 – 1997 Accademia delle Belle Arti di Roma – Pittura
Premi:
2024 Decoration of Knight of Order of Lion of Finland
2024 Dakar Biennale Jury Member, Dakar, SENEGAL
2013 Limen Arte, 2013, Chamber of Commerce, Vibo Valentia, ITALY
2011 Finnish Art Society, William Thuring price, FINLAND
2009 Accademico di Merito, Accademia Internazionale “Città di Roma”, ITALIA
Symposium:
2011 Incontrifes 2011, Fes, MOROCCO
2010 III International Symposium of Contemporary Art, Ma’arra al No’man, SYRIA
2009 II International Symposium of Contemporary Art, Damasco, SYRIA
Residenze d’artista:
2023 Loman Art House, Dakar, SENEGAL
2017 BoCS ART, Cosenza, ITALY
2015 Cité International des Arts, Paris, FRANCE
2010 Villa Karo, Grand Popo, REPUBLIC OF BENIN
2008 Cité International des Arts, Paris, FRANCE
2002 Cité International des Arts, Paris, FRANCE
1999 Voipaala Art Center, Sääksmäki, FINLAND
Mostre (selezionate):
2024 Chamber of Deputies of the Italian Parliament, Roma, ITALY; Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps, Roma, ITALY
2022 59. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY; Didrichsen Art Museum, Helsinki, FINLAND
2021 Orto Botanico di Brera, Milano, ITALY; Hämeenlinna Art Museum, FINLAND
2019 14 Bienal de Curitiba, BRASIL; MAB-Museu de Arte de Blumenau, BRAZIL; Albert Edelfelt Foundation, Haikko FINLAND
2018 MACRO Asilo, Roma, ITALY; Case Romane al Celio Museo, Roma, ITALY; Fondazione Pastificio Cerere, Roma, ITALY; Finlayson Art Area, Tampere, FINLAND
2016 National Museum of Finland, Helsinki, FINLAND; Gumbostrand Konst och Form, Sipoo, FINLAND; Ontika Manor, ESTONIA
2014 Sala Santa Rita, Roma, ITALY; Fondazione Villa Bertelli, Forte dei Marmi, ITALY
2013 55. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY; Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, ITALY; Reial Cercle Artistic, Barcelona, SPAIN; Fondazione Sant’Elia, Palermo, ITALY; Circolo degli Artisti, Torino, ITALY
2011 55. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY
2010 Tikanojan Taidekoti Museum, Vaasa, FINLAND; Fondazione Durini, Milano, ITALY; Pabellòn de las Bellas Artes, Buenos Aires, ARGENTINA
2009 53. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY; Mart, SAN MARINO
2008 Willa Mac – Museum of Finnish Contemporary Art, Tampere, FINLAND
2007 Innocenter, HONG KONG; Istituto Iberoamericano, Madrid, SPAIN; Museo Zorrilla, Montevideo URUGUAY
2006 Heinola Art Museum, Heinola, FINLAND; Focal Point, Buenos Aires, ARGENTIINA; Herbergenmuseum, München, GERMANY; Frauatlantica, Miami, USA
2005 Sojoh University Gallery, Kumamoto, JAPAN
Opere nelle collezione pubbliche:
Dürres Biennale, Dürres, ALBANIA
Fundacion CABA, Buenos Aires, ARGENTINA
Fundacion Mundo Nuevo, Buenos Aires, ARGENTINA
Pabellòn de las Bellas Artes UCA, Buenos Aires, ARGENTINA
Università di Bologna Representación en Buenos Aires, ARGENTINA
Università 3 de Fevero, Buenos Aires, ARGENTINA
Istituto Italiano di Cultura, Buenos Aires, ARGENTINA
KIASMA – Finnish National Gallery, Helsinki, FINLAND
Scherlachius Foundation, Mänttä, FINLAND
Didrichsen Art Museum, Helsinki, FINLAND
Niemistö Foundation – Hämeenlinna Art Museum, FINLAND
HAM – Helsinki Art Museum, Helsinki, FINLAND
Heinola Art Museum, Heinola, FINLAND
Tampere Art Museum, Tampere, FINLAND
Paulo Foundation, Helsinki, FINLAND
Nelimarkka Foundation, Helsinki, FINLAND
Kuntsi Foundation, Vaasa, FINLAND
Majaoja Foundation, Tampere, FINLAND
OKO Bank Collection, Helsinki, FINLAND
Nordic Investment Bank Collection, Helsinki, FINLAND
Voipaalan Taidekeskus, Sääksmäki, FINLAND
Hospital of Päijät-Häme, Lahti, FINLAND
Herbergenmuseum, München, GERMANY
GNAM – Galleria Nazional d’Arte Moderna, Roma, ITALY
GAMM – Galleria Arte Moderna, Messina, ITALY
Chamber of Commerce, Vibo Valentia, ITALY
Fondazione Villa Bertelli, Forte dei Marmi, ITALY
Fondazione Durini, Milano, ITALY
Fondazione Valerio Riva, Venezia, ITALY
Fondazione Ducci, Roma, ITALY
Fondazione la Sartirana Arte, Sartirana, ITALY
d’AC Collection, Ciampino, ITALY
Museo della Mattonella, Messina, ITALY
Benetton Collection, Torino, ITALY
Fondazione Sant’Elia, Palermo, ITALY
Circolo degli Artisti, Torino, ITALY
Museo Marco Scacchi, Gallese, ITALY
Province of Firenze, ITALY
Museo Roberto Bilotti, Rende, ITALY
Sojo University, Kumamoto, JAPAN
National Gallery, Amman, JORDAN
Royal Cultural Center, Amman, JORDAN
Reial Cercle Artistic, Barcelona, SPAIN
Consulado General Honorario de Finlandia, Barcelona, SPAIN
Instituto Iberoamericano, Madrid, SPAIN
National Museum, Damascus, SYRIA
Handelsbankens Konstsamlung, Stockholm, SWEDEN
Apotekets Konst Forening, Stockholm, SWEDEN
Istituto Italiano di Cultura, Ankara, TURKEY
Consolato di Italia, Izmir, TURKEY
Museo Zorrilla, Montevideo, URUGUAY