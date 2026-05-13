Arte: “Memorabilis!”: Hannu Palosuo in mostra al Casino delle Muse di Palermo

La Galleria d’arte Il Casino delle Muse presenta “Memorabilis!”, mostra personale di Hannu Palosuo, in programma venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 18:00 alle 21:00 presso gli spazi della galleria in via XII Gennaio 11 a Palermo, alla presenza dell’artista.

Reduce dalla sua quinta partecipazione alla Biennale di Venezia, Hannu Palosuo conferma una ricerca pittorica riconosciuta a livello internazionale, sviluppata nel corso di oltre trent’anni attraverso un linguaggio coerente e profondamente personale. La sua pratica artistica dialoga con la tradizione figurativa nordeuropea reinterpretandola attraverso una sensibilità contemporanea centrata sui temi della memoria, della percezione e della presenza.

Con “Memorabilis!”, il Casino delle Muse inaugura a Palermo un articolato progetto espositivo concepito dall’artista per celebrare i suoi trent’anni di carriera. Il percorso proseguirà con successive tappe internazionali presso la Galleria SUarte, l’Auran Galleria e la Galerie Tirelli, fino alla grande retrospettiva prevista per settembre al Meilahti Art Museum.

Attraverso quattordici opere inedite, “Memorabilis!” restituisce una riflessione sulla memoria intesa come spazio emotivo e mentale. Le superfici in juta, elemento distintivo della recente produzione di Hannu Palosuo, diventano materia viva e narrativa, attraversata da segni rapidi, cromie accese e stratificazioni che trasformano la pittura in esperienza percettiva.

Le opere in mostra costruiscono un percorso che si sviluppa come un teatro della memoria, uno spazio nel quale lo spettatore è chiamato a confrontarsi con immagini sospese tra esperienza personale e dimensione collettiva. Le composizioni di Palosuo evocano luoghi interiori, stanze mentali e tracce emotive, trasformando la pittura in una forma di attraversamento psicologico e sensoriale.

Estratto dal testo critico di Giuseppe Carli

«Il titolo “Memorabilis!” risuona come un’invocazione latina, un richiamo ancestrale alla potenza evocativa dell’arte di Hannu Palosuo. La juta diventa il palcoscenico ideale per una pittura che rifiuta la preziosità accademica e abbraccia una dimensione autentica e comunicativa. La pennellata è un gesto primordiale, veloce come l’urgenza del ricordo che affiora alla coscienza. I colori agiscono come “attivatori mnemonici”, capaci di generare un’esperienza immersiva. Il lavoro di Palosuo si colloca nella linea di ricerca di artisti come Peter Halley e Ross Bleckner, dove l’arte non rappresenta, ma presentifica ciò che appartiene al dominio dell’assente e del ricordato.»

Profilo dell’artista

Hannu Palosuo (Helsinki, 1966) studia Storia dell’Arte Contemporanea all’Università “La Sapienza” di Roma e si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Ha partecipato a importanti manifestazioni internazionali, tra cui:

• Biennale di Venezia (2009, 2011, 2013, 2022)

• Biennale di Dakar (2024)

• Cairo Biennale (2010)

• Bienal de Curitiba (2017, 2019)

Ha esposto in istituzioni quali:

• Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps

• Didrichsen Art Museum

• National Museum of Finland

• Galleria Nazionale d’Arte Moderna

• Reial Cercle Artistic

• Fondazione Sant’Elia

• Herbergenmuseum

Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche internazionali, tra cui:

• KIASMA – Finnish National Gallery

• HAM – Helsinki Art Museum

• GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna

• Fondazione Sant’Elia

• Museo Zorrilla

• National Gallery

L’esposizione sarà visitabile presso la Galleria Il Casino delle Muse, in via XII Gennaio 11 – Palermo, fino a venerdì 3 luglio 2026, dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. La documentazione del progetto espositivo “Memorabilis!” e i materiali critici dedicati alla ricerca di Hannu Palosuo sono disponibili nell’archivio online del Casino delle Muse.

Galleria Il Casino delle Muse

via XII gennaio, 11 – 90141 Palermo

ilcasinodellemuse.com

ilcasinodellemuse@gmail.com

HANNU PALOSUO

Biografia

Nato nel 1966 a Helsinki in Finlandia, ha studiato Storia dell’Arte all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (1991-93) e si è poi diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1997. Palosuo è artefice di una moderna figurazione che rivela come una tematica ricorrente possa risultare di assoluta attualità. Sull’evocazione della memoria e del ricordo, erge a protagonista dei suoi dipinti la quotidianità, con toni contrapposti ma concordanti, per evidenziare il positivo e il negativo dell’immagine, la sua presenza e il suo vuoto. Numerose sono le esperienze di lavoro artistico in Europa, oltre che in paesi come Brasile, Argentina, Uruguay, Estonia, Giordania, Cina e Giappone. Partecipa al Biennale di Venezia nel 2022, 2009, 2011 e 2013, al Biennale di Dakar 2024, al Cairo Biennale nel 2010 ed al Curitiba Biennale nel 2017 e 2019. Tra le mostre in spazi pubblici ed istituzionali si segnalano le personali 2024 Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps; 2022 Didrichsen Art Museum, Helsinki, Finland; MAB – Museu de Arte de Blumenau, Brazil 2018; National Museum of Finland 2016, Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nella sede del Museo Andersen 2013, Reial Cercle Artistic de Barcelona, Spagna 2013 e Herbergenmuseum, München, Germania 2006.

Studi:

1991 – 1993 Universitá degli Studi “La Sapienza” di Roma – Storia d’Arte Contemporanea

1993 – 1997 Accademia delle Belle Arti di Roma – Pittura

Premi:

2024 Decoration of Knight of Order of Lion of Finland

2024 Dakar Biennale Jury Member, Dakar, SENEGAL

2013 Limen Arte, 2013, Chamber of Commerce, Vibo Valentia, ITALY

2011 Finnish Art Society, William Thuring price, FINLAND

2009 Accademico di Merito, Accademia Internazionale “Città di Roma”, ITALIA

Symposium:

2011 Incontrifes 2011, Fes, MOROCCO

2010 III International Symposium of Contemporary Art, Ma’arra al No’man, SYRIA

2009 II International Symposium of Contemporary Art, Damasco, SYRIA

Residenze d’artista:

2023 Loman Art House, Dakar, SENEGAL

2017 BoCS ART, Cosenza, ITALY

2015 Cité International des Arts, Paris, FRANCE

2010 Villa Karo, Grand Popo, REPUBLIC OF BENIN

2008 Cité International des Arts, Paris, FRANCE

2002 Cité International des Arts, Paris, FRANCE

1999 Voipaala Art Center, Sääksmäki, FINLAND

Mostre (selezionate):

2024 Chamber of Deputies of the Italian Parliament, Roma, ITALY; Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps, Roma, ITALY

2022 59. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY; Didrichsen Art Museum, Helsinki, FINLAND

2021 Orto Botanico di Brera, Milano, ITALY; Hämeenlinna Art Museum, FINLAND

2019 14 Bienal de Curitiba, BRASIL; MAB-Museu de Arte de Blumenau, BRAZIL; Albert Edelfelt Foundation, Haikko FINLAND

2018 MACRO Asilo, Roma, ITALY; Case Romane al Celio Museo, Roma, ITALY; Fondazione Pastificio Cerere, Roma, ITALY; Finlayson Art Area, Tampere, FINLAND

2016 National Museum of Finland, Helsinki, FINLAND; Gumbostrand Konst och Form, Sipoo, FINLAND; Ontika Manor, ESTONIA

2014 Sala Santa Rita, Roma, ITALY; Fondazione Villa Bertelli, Forte dei Marmi, ITALY

2013 55. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY; Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, ITALY; Reial Cercle Artistic, Barcelona, SPAIN; Fondazione Sant’Elia, Palermo, ITALY; Circolo degli Artisti, Torino, ITALY

2011 55. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY

2010 Tikanojan Taidekoti Museum, Vaasa, FINLAND; Fondazione Durini, Milano, ITALY; Pabellòn de las Bellas Artes, Buenos Aires, ARGENTINA

2009 53. Biennale d’Arte di Venezia, ITALY; Mart, SAN MARINO

2008 Willa Mac – Museum of Finnish Contemporary Art, Tampere, FINLAND

2007 Innocenter, HONG KONG; Istituto Iberoamericano, Madrid, SPAIN; Museo Zorrilla, Montevideo URUGUAY

2006 Heinola Art Museum, Heinola, FINLAND; Focal Point, Buenos Aires, ARGENTIINA; Herbergenmuseum, München, GERMANY; Frauatlantica, Miami, USA

2005 Sojoh University Gallery, Kumamoto, JAPAN

Opere nelle collezione pubbliche:

Dürres Biennale, Dürres, ALBANIA

Fundacion CABA, Buenos Aires, ARGENTINA

Fundacion Mundo Nuevo, Buenos Aires, ARGENTINA

Pabellòn de las Bellas Artes UCA, Buenos Aires, ARGENTINA

Università di Bologna Representación en Buenos Aires, ARGENTINA

Università 3 de Fevero, Buenos Aires, ARGENTINA

Istituto Italiano di Cultura, Buenos Aires, ARGENTINA

KIASMA – Finnish National Gallery, Helsinki, FINLAND

Scherlachius Foundation, Mänttä, FINLAND

Didrichsen Art Museum, Helsinki, FINLAND

Niemistö Foundation – Hämeenlinna Art Museum, FINLAND

HAM – Helsinki Art Museum, Helsinki, FINLAND

Heinola Art Museum, Heinola, FINLAND

Tampere Art Museum, Tampere, FINLAND

Paulo Foundation, Helsinki, FINLAND

Nelimarkka Foundation, Helsinki, FINLAND

Kuntsi Foundation, Vaasa, FINLAND

Majaoja Foundation, Tampere, FINLAND

OKO Bank Collection, Helsinki, FINLAND

Nordic Investment Bank Collection, Helsinki, FINLAND

Voipaalan Taidekeskus, Sääksmäki, FINLAND

Hospital of Päijät-Häme, Lahti, FINLAND

Herbergenmuseum, München, GERMANY

GNAM – Galleria Nazional d’Arte Moderna, Roma, ITALY

GAMM – Galleria Arte Moderna, Messina, ITALY

Chamber of Commerce, Vibo Valentia, ITALY

Fondazione Villa Bertelli, Forte dei Marmi, ITALY

Fondazione Durini, Milano, ITALY

Fondazione Valerio Riva, Venezia, ITALY

Fondazione Ducci, Roma, ITALY

Fondazione la Sartirana Arte, Sartirana, ITALY

d’AC Collection, Ciampino, ITALY

Museo della Mattonella, Messina, ITALY

Benetton Collection, Torino, ITALY

Fondazione Sant’Elia, Palermo, ITALY

Circolo degli Artisti, Torino, ITALY

Museo Marco Scacchi, Gallese, ITALY

Province of Firenze, ITALY

Museo Roberto Bilotti, Rende, ITALY

Sojo University, Kumamoto, JAPAN

National Gallery, Amman, JORDAN

Royal Cultural Center, Amman, JORDAN

Reial Cercle Artistic, Barcelona, SPAIN

Consulado General Honorario de Finlandia, Barcelona, SPAIN

Instituto Iberoamericano, Madrid, SPAIN

National Museum, Damascus, SYRIA

Handelsbankens Konstsamlung, Stockholm, SWEDEN

Apotekets Konst Forening, Stockholm, SWEDEN

Istituto Italiano di Cultura, Ankara, TURKEY

Consolato di Italia, Izmir, TURKEY

Museo Zorrilla, Montevideo, URUGUAY