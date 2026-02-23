ARTE: APERTURA DELLE CANDIDATURE PER L’AMMISSIONE A MEMBRO DELL’ACCADEMIA ITALIANA D’ARTE E LETTERATURA

Il Presidente Dott.ssa Francesca Romana Fragale è lieta di annunciare che da oggi sono aperte le candidature per l’ammissione a Membro dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura (AIDAL).

La manifestazione per la proclamazione si terrà Venerdì 8 maggio 2026 a Roma, presso la Sala Conferenze della Gangemi Editore in via Giulia 142 con inizio alle ore 11:00.

Verranno proclamati i Membri ammessi per le arti figurative e una loro opera sarà esposta in quella sede dal 4 Maggio fino all’8 Maggio 2026.

Durante la cerimonia dell’8 Maggio verranno conferite le Segnalazioni di alto merito per la Letteratura, le Menzioni d’Onore e dato il benvenuto ai Membri con solenne citazione delle opere letterarie ammesse.

Le Ammissioni e le Segnalazioni sono di pertinenza delle apposite Commissioni per l’Arte e per la Letteratura e sono a numero limitato.

Saranno presenti gli Effettisti e gli allievi della Bottega dell’Effettismo.

Per candidarsi occorre inviare via Whatsapp (+39 328 3356326) nome, cognome e branca (disegno, pittura, fotografia, scultura, poesia, romanzi, racconti brevi). Lo staff ricontatterà i candidati al più presto.

Il Presidente

Francesca Romana Fragale

INFO E CONTATTI AIDAL:

WhatsApp: +39 328 3356326