Aperte le iscrizioni ad accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio 23a edizione

da|06 Agosto 2026|Cinema,Eventi

Scade il 18 settembre 2026il termine per presentare le candidature alla23ª edizione diaccordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio, in programma aNapoli, presso laCorte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, dal9 al 15 novembre 2026.

Da oltre vent’anni il Festival rappresenta un autorevole punto di riferimento per il cinema breve internazionale, accogliendo cortometraggi di finzione, documentari, opere d’animazione, film sperimentali e di ricerca. L’edizione 2026 è dedicata al tema delleconsonanze e dissonanze del nostro tempo, proponendosi come luogo di incontro e di riflessione sulle dinamiche sociali, culturali e ambientali che caratterizzano la contemporaneità.

Cuore della manifestazione è un format che affianca alle proiezioni delle opere selezionate un intenso programma di incontri con registi, autori, produttori e interpreti, favorendo il dialogo diretto tra i protagonisti del cinema e il pubblico composto da appassionati, professionisti della filiera audiovisiva, esperti del settore e operatori culturali, in un contesto informale e partecipativo.

Nel corso degli anni il Festival ha consolidato anche un articolato programma di iniziative culturali collaterali, comprendente workshop e laboratori realizzati in collaborazione con università e istituti scolastici, masterclass, eventi speciali e focus dedicati alle più recenti produzioni cinematografiche internazionali, a specifiche aree geografiche e a temi di particolare rilevanza e attualità.

Un’attenzione particolare è riservata alla sezione competitiva dedicata all’ambiente, che valorizza opere incentrate sull’ecosostenibilità, sulla tutela e difesa del patrimonio naturale, sulle buone pratiche ecologiche e sulle sfide poste dai cambiamenti climatici, confermando l’impegno del Festival nella promozione di una cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio cinematografico.

La partecipazione al concorso ègratuitaed è aperta a opere completate dopo il1° ottobre 2025, della durata massima di20 minutiper i cortometraggi di finzione, d’animazione, sperimentali e di ricerca e fino a30 minutiper i documentari.

Il bando di concorso e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale del Festival:  www.accordiedisaccordi.it

La manifestazione è diretta daPietro Pizzimentoed è organizzata dall’Associazione Movies Event, in collaborazione con ilComune di Napolie con il sostegno delFondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo della Campania.

Una giuria composta da autorevoli professionisti della filiera cinematografica assegnerà premi e menzioni speciali alle opere e agli autori che si distingueranno nelle categorieMiglior Cortometraggio Internazionale,Miglior Cortometraggio Nazionale,Miglior Cortometraggio prodotto o ambientato in Campania,Miglior Cortometraggio d’Animazione,Miglior DocumentarioeMiglior Cortometraggio a Tematica Ambientale. Saranno inoltre conferiti i riconoscimenti per laMigliore Regia, ilMiglior Attoree laMigliore Attrice, mentre il pubblico del Festival attribuirà il tradizionalePremio del Pubblicoal miglior cortometraggio in concorso.

REGOLAMENTO_23a_Edizione accordi @ DISACCORDIDownload

Info:

www.accordiedisaccordi.it

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