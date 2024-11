Il libro: alla Libreria Modusvivendi di Palermo si presenta “A San Pietroburgo con Dostoevskij” di Antonina Nocera | venerdì 15 novembre ore 18:00

Prima presentazione per il libro di Antonina Nocera “A San Pietroburgo con Dostoevskij” edito nella collana Passaggi di dogana di Giulio Perrone editore.

Con l’autrice dialoga Antonino Bondì. Letture di Aneeta Sansone.

Esplorare Pietroburgo, attraverso lo sguardo di Dostoevskij e dei personaggi dei suoi romanzi, è un’esperienza che richiede una visione multipla, un approccio aperto a molteplici strati di memorie e discorsi.

San Pietroburgo è il frutto di un progetto grandioso, voluto dallo zar Pietro I, dove letteratura, vita e storia si intrecciano indissolubilmente in una densissima materia. In questo lavoro, a metà tra saggio, memoir, romanzo, Antonina Nocera percorre un cammino a ritroso, compiuto con il piglio della studiosa e della flâneuse: un’indagine che attinge alla memoria personale dell’esperienza pietroburghese, si intreccia con le tappe tracciate da Raskol’nikov in “Delitto e Castigo” e da altri personaggi dei romanzi di Dostoevskij in cui la città entra nel testo come elemento vivente, col suo gravame di pensieri e con la sua bellezza vaporosa, onirica.

In questa nuova mappa di San Pietroburgo, arricchita dall’intervista in appendice ad Aleksej Dostoevskij, pronipote del grande scrittore, e piena di cortocircuiti tra passato e presente, è inevitabile incontrare la polifonia del grande romanzo dostoevskiano, intrecciata alla magia di un luogo che ancora oggi ne conserva le tracce, i segni, i misteri.

INFO SULL’AUTRICE:

Antonina Nocera vive a Palermo, insegna Letteratura italiana e Latino. Saggista, ha pubblicato la monografia dal titolo Angeli sigillati. I Bambini e la sofferenza nell’opera di F.M. Dostoevskij (Franco Angeli 2010, finalista Premio Carver 2022) e Metafisica del sottosuolo. Biologia della verità fra Sciascia e Dostoevskij (Divergenze 2020, finalista Premio Carver 2021 e Premio Etnabook 2021) e altri contributi in volumi collettanei. Gestisce il blog letterario “Bibliovorax”, è direttrice editoriale della rivista «Augeo. Quaderni di scienze umane» (Divergenze) e scrive sulla pagina divulgativa “Cultura Italia-Russia”.

Antonina Nocera:

https://www.bibliovorax.it

https://www.facebook.com/antonella.nocera.313

https://www.instagram.com/bibliovorax

Libreria Modusvivendi:

Via Quintino Sella 79 – 90139 Palermo

Vini Tasca d’Almerita

The Hotel Sphere – Hotel Plaza Opéra e Principe di Villafranca

credit:

La foto di Antonina Nocera è della fotografa Chandra Giudice