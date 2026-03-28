AFAM4SICILY, evento per Niscemi il 9 aprile 2026

IL CONTRIBUTO DEL CONSERVATORIO “ARTURO TOSCANINI” DI RIBERA. La Terza Missione delle Istituzioni AFAM al servizio dei territori: tradizione e Innovazione per far rinascere Niscemi.

L’attività proposta offrirà una importante occasione di incontro e confronto tra le Istituzioni AFAM siciliane, già partner di progetti importanti e confederate tra loro, nonché di visibilità all’esterno per mantenere viva l’attenzione per “Niscemi”. Il linguaggio universale della Musica e delle Arti da sempre sono motivo di coesione sociale ed in particolare quando vedono impegnate le Istituzioni che operano all’interno del comparto AFAM (Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti) al servizio e per la crescita dei territori nell’ambito della cosiddetta “terza missione”.

Il Conservatorio A. Toscanini intende apportare il proprio contribuito alla manifestazione con una attività multitasking che vede protagonisti studenti e docenti del Conservatorio e dei Conservatori partners, suddivisa in due momenti:

a) Musicisti all’Opera per Niscemi: viaggio nel mondo dell’opera lirica italiana, patrimonio mondiale dell’umanità” per cantanti lirici e pianoforte (durata 30 min). Il concerto solidale per Niscemi proposto dal Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera, presenta un programma operistico di grande impatto, che spazia dai grandi capolavori del melodramma italiano. Il pubblico sarà condotto attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio, che spaziano dalla tragica eleganza di Verdi alla passione pucciniana, toccando anche la sublime bellezza di Bellini. L’evento è arricchito dalla partecipazione di giovani cantanti e dottorandi di altissimo profilo, attualmente impegnati in un percorso di perfezionamento di livello internazionale qual è il Dottorato di Produzione Artistica dell’Opera Lirica promosso dal Conservatorio A. Toscanini nell’ambito del 40° e 41° Ciclo;

b) Attività di disseminazione culturale dei progetti realizzati nell’ambito del progetto MUSIC4D e finanziati dai fondi del PNRR (azione M4C1) attraverso l’utilizzo dei visori in 3D con cui verrà offerta agli spettatori la possibilità di “immergersi” all’interno dei progetti artistici speciali ed internazionali realizzati dal Conservatorio insieme ai partners ( Conservatori di Palemro, Trapani e Messina) e di conoscere il grande patrimonio artistico- culturale – musicale – archeologico a cui essi sono dedicati, che da fonte di ispirazione in questo caso diventa motivazione a supporto della causa:

– OsakaEXPO2025: “Osaka Temple Suite 2025” -progetto vincitore Bando Mur dedicato a due patrimoni mondiali dell’umanità “Valle dei Templi” di Agrigento e “Shimogamo Shrine” di Kyoto

– Praga: “Viaggio in Musica dall’Opera al Cinema”,

– Agrigento: “Gran Galà per Agrigento Capitale della Cultura 2025 – Suite Empedocle” – Dicembre 2025;

– “The Guitar Drums and Night “per Festa della Musica 2025 con la partecipazione di 13 Conservatori Italiani ed europei e il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del MIC- Giugno 2025

Impatto culturale

L’attività avrà un impatto culturale importante perchè consentirà al grande pubblico di conoscere il percorso di evoluzione, innovazione ed internazionalizzazione attuato dal Conservatorio e dalle Istituzioni AFAM partners del progetto MUSIC4D anche in relazione alle nuove tecnologie e all’IA utilizzate non solo in ambito accademico e didattico ma anche al fine di implementare e arricchire le attività di produzione artistica e di ricerca, realizzate con successo in ambito nazionale ed internazionale. I Visori in 3D consentiranno di disseminare in maniera immersiva i relativi “prodotti” artistici e innovativi realizzati nell’ambito del progetto. L’attività performativa offrirà agli studenti e ai dottorandi una grande opportunità di crescita e di confronto con i rispettivi colleghi delle altre Istituzioni, e di supportare allo stesso tempo, con il loro talento, la missione solidale per Niscemi.

MUSICISTI ALL’OPERA PER NISCEMI: viaggio nel mondo dell’opera lirica italiana, patrimonio mondiale dell’umanità.

Il concerto solidale per Niscemi proposto dal Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera, presenta un programma operistico di grande impatto, che spazia dai grandi capolavori del melodramma italiano. Il pubblico sarà condotto attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio, che spaziano dalla tragica eleganza di Verdi alla passione pucciniana, toccando anche la sublime bellezza di Bellini.

L’evento è arricchito dalla partecipazione di giovani cantanti di altissimo profilo, attualmente impegnati in un percorso di perfezionamento di livello internazionale, supportati dai pianisti accompagnatori del Conservatorio Toscanini Gabriele Tempera e Giovanni Gallo.

Sara Semilia e Martina Mazzola sono dottorande del Dottorato di Ricerca e Produzione dell’Opera Lirica del Conservatorio “Toscanini”, anello di congiunzione tra il mondo Afam e le imprese che lo cofinanziano, realizzato in collaborazione con Orchestra Sinfonica do Centro di Coimbra (Portogallo), Ente Luglio Musicale Trapanese, Ditta Cappellani Srl. Il loro curriculum è già costellato di successi: Sara Semilia, vincitrice del prestigioso Concorso “Giuseppe Di Stefano”, si è già esibita in importanti produzioni in Italia e all’estero. Martina Mazzola, recentemente, ha partecipato al programma di Rai Radio 3 “Voci in Barcaccia” oltre ad aver sostenuto, tra gli altri, ruoli solistici come Donna Anna in Don Giovanni e Despina in Così fan tutte.

Samuele Di Leo, già protagonista in teatri di rilievo e Fondazioni, è vincitore del Concorso “Di Stefano” ed è stato selezionato per la prestigiosa Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova. Tra le sue esperienze, si è esibito al Festival Rossini in Wildbad. A ottobre 2025, Samuele Di Leo e Sara Semilia hanno preso parte a una tournée a Praga, realizzata nell’ambito del progetto Music4D, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il Conservatorio Nazionale di Danza di Praga e i Conservatori di Musica di Palermo e Trapani.

Tutti e tre i cantanti sono allievi del Prof. Filippo Adami, che ne segue la formazione artistica anche in qualità di supervisore del dottorato.

Programma

G. Verdi

“Saper vorreste”

Da Un ballo in maschera

Sara Semilia

G. Donizetti

“Chaqun le sait”

Da La fille du régiment

Martina Mazzola

G. Verdi

“Parigi o cara”

Da La traviata

Sara Semilia, Samuele Di Leo

G. Puccini

“Donna non vidi mai”

Da Manon Lescaut

Samuele Di Leo, tenore

V. Bellini

“Oh di qual sei tu vittima”

Da Norma

Martina Mazzola, Sara Semilia, Samuele Di Leo

Pianisti accompagnatori:

Gabriele Tempera e Giovanni Gallo