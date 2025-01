A Palazzo Reale di Milano una mostra-happening istantanea dedicata a Oliviero Toscani

Milano ricorda con affetto e rende omaggio a Oliviero Toscani domenica 19 gennaio, dalle 11.00 alle 18.00, a Palazzo Reale, dove nel 2022 si era tenuta l’ultima grande mostra milanese a lui dedicata, “Viva Oliviero!”.

Un momento speciale per ricordare Oliviero Toscani e la sua grande arte: a Palazzo Reale di Milano, domenica, 19 gennaio, dalle 11 alle 18, si terrà una mostra flash, dalla durata di una sola giornata, un’occasione in cui amici, colleghi e ammiratori potranno ritrovarsi per celebrare il fotografo che ha rivoluzionato il linguaggio della comunicazione visiva.

Un’esposizione raccoglierà le immagini più iconiche di Toscani, ripercorrendo decenni di provocazioni, bellezza e riflessioni. Ma non solo: quattro set fotografici, allestiti per l’occasione, permetteranno al pubblico di diventare protagonista di una tappa del progetto Razza Umana, la grande raccolta di ritratti iniziata nel 2007 che oggi conta oltre 10mila scatti. I ritratti realizzati da allievi e amici fotografi entreranno a far parte di questo archivio in continua evoluzione.

La Sala delle Otto Colonne si trasformerà in un cinema, proiettando documentari che ripercorrono la carriera di Toscani. Un viaggio visivo tra le sue campagne pubblicitarie più famose, i progetti personali e gli incontri con personaggi che hanno segnato il panorama culturale italiano e internazionale. Alle 15 è previsto un momento di saluto istituzionale, con interventi di amici e collaboratori che racconteranno episodi inediti, aneddoti e ricordi legati alla figura di Toscani. Un racconto sincero e diretto di chi ha condiviso con lui momenti di lavoro, scontri creativi e riconciliazioni.

«Raccontate la mia vita come una lunga risata», diceva Toscani. E questa giornata sarà proprio così: una festa, un incontro tra amici per celebrare il fotografo e l’uomo che ha saputo guardare il mondo sempre con la giusta armonia tra profondità, curiosità e ironia. Un omaggio che unisce immagini, storie e sorrisi, nel segno di una creatività libera e autentica.

