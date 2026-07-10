Vesprino Magazine n. 180 maggio 2026 | Il diario online del Lions Club Palermo dei Vespri
Il Carro Trionfale di Santa Rosalia: Genesi del Festino di Palermo, evoluzione della macchina processionale e semantica storico-antropologica di un rito urbano
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il presente contributo intende ricostruire, in chiave storico-antropologica, l’origine del Festino di Santa Rosalia e la parabola evolutiva del suo elemento scenografico più rappresentativo, il carro trionfale, dalla sua comparsa secentesca fino alle riconfigurazioni contemporanee. L’indagine muove dal presupposto, proprio dell’antropologia del rito e della storia…