A VILLA FILIPPINA ARRIVA L’ATTESO CONCERTO DEDICATO AI BEATLES PER L’ESTATE MUSICALE DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Per la musica da camera a Palazzo Abatellis il Prisma Sonoro Ensemble

Palermo, Atrio storico di Palazzo Abatellis, giovedì 17 settembre, ore 21

Palermo, Villa Filippina, venerdì 18 settembre, ore 21

Capo d’Orlando, Villa Piccolo, sabato 19 settembre, ore 21

Prosegue l’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilianacon tre appuntamenti a Palermo con due programmi molto diversi. Giovedì 17 settembre la rassegnaNote al Museotorna nell’Atrio storico di Palazzo Abatellis con ilPrisma Sonoro Ensemble; venerdì 18 a Villa Filippina a Palermo e sabato 19 a Villa Piccolo a Capo d’Orlando, l’Orchestra Sinfonica Siciliana sara impegnata inBeatles, A Symphony Experience, rilettura in veste sinfonica di alcune delle canzoni che hanno segnato la storia della musica pop-rock.

Giovedì 17 settembre alle ore 21, per Note al Museo, ilPrisma Sonoro Ensemblecomposto daAndrea Cirrito(violino),Claudio Laureti(viola),Enrico Corli(violoncello),Gabriele Palmeri(oboe),Laura Vitale(arpa) eAntonio Giardina(percussioni) autore degli arrangiamenti. Il programma comprende pagine del grande repertorio e composizioni dello stesso Giardina, affidate a un organico cameristico dalla particolare combinazione timbrica. Si apre conNightscapesdi Giardina, seguito dallaDanza slava n. 2op. 72 di Antonín Dvořák, dal celebreVocalisedi Sergej Rachmaninov e dalCantique de Jean Racinedi Gabriel Fauré, tutti proposti negli arrangiamenti di Giardina. DopoMandorlo in Fiore, altra sua composizione originale, conclude il concertoLa vida brevedi Manuel de Falla, anch’essa nella trascrizione realizzata da Giardina.NightscapeseMandorlo in fioresono in prima assoluta; due lavori diversi per origine e immaginario, accomunati però da una concezione della musica fortemente descrittiva, nella quale il suono nasce spesso da un’immagine, da un paesaggio reale o immaginario, oppure da uno stato emotivo da trasformare in materia musicale.Nightscapesnasce da un flusso di pensieri notturni, un intreccio di ansie, paure, turbamenti e momenti di consapevolezza.Mandorlo in fioreè invece narrativo e mitologico, legato a un luogo e a una leggenda che appartengono all’immaginario siciliano. In entrambi la musica non si limita a raccontare un’immagine: ne segue i mutamenti, trasformando emozioni, gesti e suggestioni visive in ritmo, timbro, armonia e forma.

Venerdì 18 settembre alle ore 21 a Villa Filippinae sabato 19 settembre, sempre alle ore 21, a Villa Piccolo a Capo d’Orlando, l’Orchestra Sinfonica Siciliana proponeBeatles, A Symphony Experience, un viaggio attraverso alcune delle canzoni più celebri del quartetto di Liverpool, negli arrangiamenti per orchestra di Alberto Maniaci, Giuseppe Vasapolli e Giuseppe Ricotta. Sul podioStefano Seghedoni; con l’Orchestra saranno protagonistiGiuliana Di LibertoedEzio Di Liberto, vocalist, il sopranoFederica Foresta,Giuseppe Miliciall’armonica eFabrizio Bossoalla tromba.

Scioltisi nel 1970 dopo appena dieci anni di attività, i Beatles hanno lasciato un repertorio entrato stabilmente nella cultura musicale contemporanea. Il concerto ne ripercorre diverse stagioni, dall’energia della prima Beatlemania alla progressiva apertura verso una scrittura più complessa e sperimentale, fino agli ultimi capolavori del gruppo. Si parte daCan’t Buy Me Love,A Hard Day’s NighteShe Loves You, simboli dell’immediatezza e dell’energia degli esordi, per passare a pagine comeTicket to Ride, YesterdayeYes It Is.Gli anni della maturità sono rappresentati daHere Comes the Sun, Come Together, A Day in the Life, Let It Be, The Long and Winding RoadeHey Jude.Completano il programmaMichellee, oltre il repertorio strettamente beatlesiano,Imagine, capolavoro della carriera solista di John Lennon. Le versioni orchestrali mettono in evidenza la ricchezza melodica, armonica e timbrica di canzoni capaci di conservare, a oltre mezzo secolo dalla loro nascita, una straordinaria immediatezza.

Direttore e compositore,Stefano Seghedonisi è formato a Modena e Bologna e ha collaborato con numerose orchestre italiane e internazionali, tra cui la Toscanini, la Franz Liszt Chamber Orchestra, la Seoul Philharmonic Orchestra e l’Orchestra e il Coro dell’Opera di Varna, della quale è Principal Guest Conductor. Nel 2018 ha debuttato alla Carnegie Hall di New York. Al suo fianco un gruppo di interpreti provenienti da esperienze musicali differenti.Fabrizio Bosso, tra i più noti trombettisti jazz italiani, ha collaborato con musicisti quali Enrico Rava, Charlie Haden, Carla Bley, Dee Dee Bridgewater e Maria Schneider, oltre che con la London Symphony Orchestra e l’Orchestra RAI di Torino.Giuseppe Milici,armonicista e compositore, ha sviluppato una carriera internazionale tra jazz, cinema e televisione, esibendosi anche al Blue Note di New York e Tokyo e realizzando progetti discografici dedicati, tra gli altri, proprio ai Beatles. Completano il castGiuliana Di Liberto, cantante, compositrice e docente di Canto Jazz, protagonista dal 2017 di diversi progetti di Palermo Classica;Ezio Di Liberto, compositore, interprete e direttore artistico con oltre vent’anni di attività e già ideatore di progetti sinfonici dedicati all’incontro tra popular music e orchestra; e il soprano palermitanoFederica Foresta, vincitrice di concorsi internazionali e interprete di numerose produzioni al Teatro Massimo Bellini di Catania, al Teatro Massimo di Palermo e al Teatro Antico di Taormina.

PROGRAMMI MUSICALI

Giovedì 17 settembre, ore 21

Palermo, Palazzo Abatellis – Atrio storico

Prisma Sonoro Ensemble

Andrea Cirrito, violino

Claudio Laureti, viola

Enrico Corli, violoncello

Gabriele Palmeri, oboe

Laura Vitale, arpa

Antonio Giardina, percussioni e arrangiamenti

Antonio Giardina,Nightscapes

Antonín Dvořák,Danza slava n. 2 op. 72

Sergej Rachmaninov,Vocalise

Gabriel Fauré,Cantique de Jean Racine

Antonio Giardina,Mandorlo in Fiore

Manuel de Falla,La vida breve

Arrangiamenti di Antonio Giardina.

Venerdì 18 settembre, ore 21

Palermo, Villa Filippina

Sabato 19 settembre, ore 21

Capo d’Orlando, Villa Piccolo

Beatles, A Symphony Experience

Stefano Seghedoni, direttore

Giuliana Di Liberto, vocalist

Ezio Di Liberto, vocalist

Federica Foresta, soprano

Giuseppe Milici, armonica

Fabrizio Bosso, tromba

Orchestra Sinfonica Siciliana

Can’t Buy Me Love; Here Comes the Sun; Ticket to Ride; A Hard Day’s Night; Yesterday; Come Together; She Loves You; Yes It Is; Let It Be; A Day in the Life; Michelle; The Long and Winding Road; Imagine; Hey Jude.

Arrangiamenti di Alberto Maniaci, Giuseppe Vasapolli e Giuseppe Ricotta.

Informazioni e biglietteria

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Per Note al Museo: Palazzo Abatellis – Posto unico euro 10.

Per il concertoa Villa Filippina i biglietti hanno un costo di euro 15 ed euro 10 (ridotto). Il ridotto è per abbonati stagione 2025/2026, studenti, under16 + un accompagnatore, disabili con necessità accompagnatore, dipendenti.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14; sabato dalle ore 9 alle ore 13.

apertura un’ora prima dei concerti nella sede specifica

Convenzioni e-mail:info@orchestrasinfonicasiciliana.it

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