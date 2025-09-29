Un viaggio di libertà e identità: uscito l’audiolibro “STREGONERIE CONTEMPORANEE” di Giorgia Bazzanti

Giorgia Bazzanti, autrice, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice artistica, torna a far parlare di sé e della sua arte con l’uscita in Audiobook di “STREGONERIE CONTEMPORANEE” (G StudioLab Edizioni e Produzioni) disponibile dal 22 settembre negli store internazionali.

Un diario che prende vita nell’ascolto: è la voce, con la sua intimità e la sua forza, a restituire emozioni e vissuti.

Giorgia Bazzanti ci accompagna in un viaggio che negli anni si è trasformato in musica, arte, corpo, parole e canzoni.

Un audiolibro concepito come una “performance” in cui la voce si fa presenza, un’esperienza unica curata in ogni dettaglio, dove temi attuali si intrecciano a situazioni reali, dove la ricerca di libertà si unisce alla scoperta di un’identità autentica e definita.

Un “dietro le quinte” personale che diventa materia viva della narrazione e che rivela un percorso di autoconsapevolezza e autoaffermazione, oltre le convenzioni.

“A dieci anni dalla mia prima produzione discografica – e quasi trenta da quando ho iniziato ad esplorare la mia voce – in un momento di ulteriore evoluzione, ho sentito il bisogno di restituire ciò che ha nutrito ed ispirato canzoni, palchi e parole: un vissuto reale – ha spiegato l’autrice. Ho scelto l’audiolibro perché esso mi riporta alla dimensione performativa del ‘reading’, e perché la voce è lo strumento più diretto ed autentico per esprimere la persona nella sua verità ed interezza. Un percorso intenso, libero da modelli imposti. Un viaggio interiore ed ora condiviso”.

“È l’incanto della voce e della parola a innervare la nuova opera di Giorgia Bazzanti, un audiolibro che si propone come una sorta di diario virtuale al contempo artistico e personale, espressione di una ricerca intrisa di grazia e determinazione, da cui emerge la profondità dello sguardo dell’autrice, definibile quale una ‘aeda contemporanea’, il cui canto si riverbera nell’emozione di un racconto denso della ricchezza di una personalità multiforme – ha commentato Sergio Guarente, filosofo, scrittore, docente e curatore della prefazione.

Nel percorso di Giorgia Bazzanti, il ‘femminino’ rivela la sua natura scandalosamente intensa, rabdomantica, estatica, in cui vibra una sensibilità dagli innumerevoli echi e dalle inusitate risonanze. Se Simone de Beauvoir ha scritto che ‘il destino per ogni donna è la storia della sua vita’, è con gratitudine che ascolteremo il racconto della nostra autrice, avvinti da una voce che ci illumina sui temi dell’identità, della lotta agli stereotipi e ai pregiudizi, della parità di genere e del rispetto, della libertà e della bellezza dell’arte.

In sintesi, la nostra aeda, memore del primato dell’oralità sulla scrittura affermato da Platone nel ‘Fedro’, dispiega pienamente in questo lavoro il suo animo femminile, vocato a sentire e presentire le ‘nuances’ più riposte e remote del nostro stare al mondo e del senso da attribuirvi”.

Con “STREGONERIE CONTEMPORANEE”, Giorgia Bazzanti conferma così la sua capacità di fare della voce un atto creativo e trasformativo. Un’opera che invita ad ascoltare non solo una storia, ma un percorso di ricerca interiore, offrendo al pubblico un’esperienza densa di emozioni, arte e verità.

DATI TECNICI

Titolo: STREGONERIE CONTEMPORANEE

Autrice, Voce narrante, Produttrice artistica: Giorgia Bazzanti

Data di pubblicazione/uscita: 22 settembre 2025

Formato: Audiobook

Durata: 1:50:37

Costo: 13,00 Euro

Disponibile su Audible, Amazon, Spotify, Storytel, Apple Books, Google Play Books & Audiobooks, Kobo, BookBeat, Libro.fm, OverDrive, StreetLib Store, Il Narratore, Libreka, Bookrix, e altri store internazionali tramite la rete di distribuzione internazionale StreetLib. Acquistabile inoltre scrivendo a: info.gstudiolab@gmail.com (GSL Store)

Scatto in copertina di Brian Zurich

BREVE BIOGRAFIA

Giorgia Bazzanti è autrice, cantautrice, performer, produttrice artistica, fondatrice e direttrice del G StudioLab, dove unisce vocal coaching a strumenti di counseling, con un lavoro mirato sulla voce come specchio della persona.

Ha collaborato con grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana, ottenendo premi e riconoscimenti.

Si muove tra musica, teatro, eventi culturali e socio-educativi, indagando tematiche identitarie ed espressive.

Scopri di più su www.giorgiabazzanti.com