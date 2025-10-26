Tutto pronto per l’attesissimo evento “Art and Fashion”  

Il 25 ottobre 2025 all’auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo

Moda, arte e spettacolo si fondono in un’unica grande serata: sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18 l’auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo accoglierà l’evento “Art and Fashion”, promosso e organizzato da Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, due protagonisti indiscussi della scena culturale contemporanea, da sempre promotori di manifestazioni artistiche di alto profilo.

In passerella sfileranno:

– I fiori di Marisa – le creazioni di Marisa Rubino;

– Le BRV collezione elegant and casual;

– Le creazioni sposa di Agata Sandrone;

– Le opere di artisti internazionali.

Tra gli ospiti annunciati:

– Carmine Mancuso (senatore);

– Sonia Contino (soprano);

– Totò Borgese (attore);

– Belinda Ferraro e Maurizio Pezzati (presidente e vice della B&M Ferraro Foundation New York);

– Andrea Gioè (cantautore palermitano);

– Ettore Napoli (direttore del concorso nazionale fotomodella dell’anno);

– Pino Prestigiacomo (vincitore Ciao Darwin – Darwin di Donatello);

– Anna Fontana (coordinatrice BRV e backstage);

– Rosmeri Rosy Purpura (manager di moda e spettacolo);

Fabrizio Favitta (organizzatore eventi);

– Paolo Brancati (scrittore, attore, regista e dj produce.

Artisti che porteranno le loro opere in passerella

Angela Thouless, Robin Dubois, Loriana Buscemi, Mirko Roncelli, Ambo Makoto, Jarben Wang, Carola Helwing, Nandor Bozsaki, Tiziana Guerra, Marco Troia, Moreno Lonardi, Simona Dragomir, Serena Contino, Sandro Santo Aruta, Orietta Blasizza, Daniel Franzo.

Model: Rosy Carta

L’evento è supportato da:

LE BRV; Tenute Dello Jato; Edgar Mabboux Art; WRW Women and Runway; Kilame; Masterset Italia.

A condurre la serata sarà una squadra organizzativa affiatata, affiancata da professionisti della moda, della musica e del design. L’evento sarà accompagnato dalla selezione musicale di Alex DJ.

Un appuntamento imperdibile che promette eleganza, emozione e una celebrazione del talento internazionale, nel cuore di Palermo.