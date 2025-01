Terzo Workshop dell’UGL dedicato alla scuola, all’università e alla formazione | 16 gennaio 2025 ore 17:00 a Palermo

Il 16 gennaio a Palermo terzo Workshop dell’UGL dedicato alla scuola, all’università e alla formazione.

Nella giornata di giovedì 16 gennaio 2025 ore 17,00 si svolgerà presso la sala Guido Virzì dell’UGL di Palermo in Corso Finocchiaro Aprile 40, il terzo WORKSHOP UGL dal tema: SCUOLA, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE – ottimizzazione del sistema e previsioni di settore.

Ecco il parterre dei relatori:

Saluti di Claudio Marchesini – Segretario territoriale UGL Palermo

Gaetano Giordano – Segretario Nazionale S.I. Lav.

Andrea Giostra – psicologo, criminologo, Direttore dell’Ufficio Sviluppo e Progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e delle Case Salesiane di Palermo

Pietro Regina – Esperto di politiche attive per l’occupazione

Silvia Testa – Pedagogista

L’evento sarà moderato dal Giornalista, Filippo Virzì.

Il Workshop andrà anche in onda in diretta live streaming dalle pagine Facebook di Tele ONE, IlModeratore.it e UGL Palermo ed anche dalla piattaforma Tik Tok.