Successo del Festival des Arts et des Livres a Parigi  all’Università della Sorbona

La quarta edizione dell’Accademia Euromediterranea delle Arti ha visto personalità eccellenti conquistare il Grand Prix Excellence Saint Germain de Prés Paris

Parigi. Il tempio sacro dell’Università della Sorbona, della capitale francese ha visto eccellenti personalità internazionali, anche provenienti dall’Italia dal Nord e sud della penisola, scrittori, imprenditori, pittori d’elevato spessore conquistare, in questa quarta edizione del Festival des Arts et des Livres, l’ambito Grand Prix excellence Saint-Germain de Près , Paris, ideato ed organizzato dal critico prof. Maria Teresa Prestigiacomo, presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti con il vicepresidente dr Gennaro Galdi.

Presidente del prestigioso Premio il Prof. Giovanni Dotoli, scrittore e saggista mediterranista, docente emerito à la rètraite dell’Università della Sorbona e dell’Università di Bari. Un premiato d’eccellenza, in particolare, Premio Alain Fournier: lo scrittore Jean Louis von Hauck con il libro che narra l’intrigante storia dei Fratelli Goncourt; Prix Rimbaud Fournier all’avvocato maitre il Conte Christophe Ghenassia con la sua raccolta poetica che reca la prefazione della stessa Prestigiacomo e del professore Dotoli e Prix Alain Fournier Maupassant ad Eric( Jacobée) Sivry,( in arte), con Eté à Cnosso . L’ambito Prix Alain Fournier è dedicato al romanziere Alain Fournier e proposto dalla Famiglia Fournier, dal pittore Jean Claude Fournier, all’Accademia Euromediterranea delle Arti, per rinsaldarne la memoria storica. I premiati sono stati presentati dal professore Dotoli, nell’aula Amphi Milne Edwards, prestigiosa aula storica che conserva le vestigia e le energie del famoso famoso docente, biologo. Tra i siciliani poeti e scrittori premiati e presentati dalla casa editrice Carthago: Lucia Belfiore, Mariangela Bottone, Manuela Meneguzzer, Alessia Nicotra, la stessa Maria Teresa Prestigiacomo e Miriam Jskierowicz Arman.

Il libro di Maria Teresa Prestigiacomo “ Di casa in casa La seduzione delle case dei pittori da Parigi a Taormina e…” ed Carthago pagg 220 un saggio d’arte è stato proposto dall’Accademia alla nota libreria di Parigi Tour de Babel. A Gennaro Sangiuliano, saggista già ministro della Cultura in Italia e attualmente corrispondente Rai Italia a Parigi, è andato il Grand Prix excellence Saint Germain de Prés, Paris. Come pure agli scrittori Maria Concetta Borgese, Simona Lavinia Feldmann Eleches, Nunziata Fiorentino, Basilio Fiorentino, Andrea Giostra, Patricia Luongo, Osvaldo Martani, Antonietta Micali, Sabrina Morelli, Erica Muraca, Susanna Musetti, Luigi Pullia, Claudio Raspollini, Addolorata Saporita e Rita Scelfo. Il Grand Prix Excellence Saint Germain de Prés è stato conquistato anche dai pittori Florence Boulet, Maurizio D’Andrea, Oana Farcas, Mari Pistorio ( cantante) Dominika Zakrzewska.

Per la sezione “Imprenditori”, il Grand Prix è stato conseguito da Susanna Alta Moda Sposa, a Vini Ditta Carlino Pasquale, a Nava S.r.l. di Vito Angelo Antresini. Premio Ambasciatori ad Agatino Scuderi e medaglia d’onore a Gloria Pafumi che in tandem con il maestro ( allievo di Alirio Diaz) chitarrista di fama internazionale, ha eseguito magistralmente preziosi brani di Vivaldi. Ambasciatori sono stati nominati per l’Accademia anche la pittrice Maria Divina Alves Fonseca( Brasile-Svizzera), Nino Arcidiacono, Basilio Fiorentino( Italia), Nela Munich Ionescu ( Romani-.Italia), Edna Dayse Rodrigues ( Brasile-Italia).

Fotografa ufficiale dell’evento è stata la romena Cristina Potocean venuta espressamente da Milano per l’evento culturale all’Università della Sorbona, eco profonda di Sorbon, di Richelieu, di Victor Hugo e del Papa Innocenzo III.

Profonda è stata la commozione, anche espressa con le lacrime, quella vissuta il dodici luglio nell’aula universitaria della Sorbona; il critico organizzatrice Maria Teresa Prestigiacomo ha voluto chiudere l’evento, leggendo in francese, una profonda riflessione della pittrice Alves Fonseca: “E’ come se quel luogo attivasse in me un simbolo vivente: l’archetipo della conoscenza, della saggezza, della tradizione, del maestro interiore; Jung affermava che quando ci avviciniamo ad un simbolo autentico, l’anima lo riconosce e si rallegra. Ecco perché provo una gioia così grande, così difficile da spiegare… È come se una “parte molto antica di me” evocasse qualcosa di essenziale…La Sorbona è un tempio sacro che vibra di questa energia archetipica…Qui c’è il senso della vita e qui tu onori ciò che sei venuta a realizzare!”

Prima della prossima edizione nel 2026 la presidente dell’Accademia, Ente organizzatore, Maria Teresa Prestigiacomo auspica di raccogliere in antologia, per la casa editrice Carthago, i premiati delle scorse edizioni con i loro libri, le loro opere, l history delle loro aziende con i loro curricula vitae, per una maggiore storicizzazione del prestigioso evento. Ospiti d’eccellenza il wedding planner imprenditore Farcas, la principessa Cosma, l’industriale Melfa e tanti altri ospiti d’eccellenza come la top manager dell’Hotel Plaza Elysées madame Isabelle Legros che è stata anche la madrina dell’evento d’arte del pomeriggio a Saint Germain de Près in una nota Galleria a due passi dall’Ambasciata italiana a Parigi.

Presente all’evento anche il vicepresidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti, nel ruolo di P.R, per i Rapporti internazionali dell’Accademia e vicepresidente il dr Gennaro Galdi. Già il Prof Dotoli e l’Accademia dalla fine di settembre lavoreranno per l’edizione del premio del 2026, Premio che cresce sempre più di prestigio.