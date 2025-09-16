Studiare musica jazz a Palermo si può!

La Scuola Popolare di Musica offre un’attività didattica sempre più intensa e completa per allievi di ogni età e per tutti gli amanti del jazz.

Open Day il 25 settembre a partire dalle ore 16.00 presso la sede della Scuola Popolare di Musica al Ridotto dello Spasimo.

locandina Open Day 2025 2026

Una grande festa in musica in programma per l’Open Day della Scuola Popolare di Musica della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Appuntamento giovedì 25 settembre a partire dalle ore 16.00 sino alle 20.00 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo alla Kalsa sito in via dello Spasimo n.15.

Chiunque abbia voglia di studiare e vivere ore in musica, è invitato a partecipare e condividere momenti di sonorità artistiche sia con gli allievi che con il corpo docenti. La Scuola del Brass, vanta una forte un’identità grazie ad una formula di accrescimento dovuta al proprio know-how.

La scuola di musica del Brass Group aprirà i battenti dei nuovi corsi per l’attività didattica 2025/2026 a partire dal 1° ottobre ed è una realtà tra le più importanti del territorio siciliano ed oltre, nel campo didattico della musica del nostro tempo. Forte della propria esperienza e dei successi riscontrati presso l’utenza con più di 500 iscritti, la scuola si presenta con diverse peculiarità e con una nuova organizzazione didattica dei corsi.

Ed è per questo che consolida e rinnova la sua offerta formativa rispondendo in modo più appropriato alle esigenze formative sempre crescenti da parte dell’utenza. La scuola di musica del Brass pone una grande attenzione anche alle esperienze formative dei propri allievi: nell’anno 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 diversi studenti hanno partecipato a numerosi concerti per loro promossi ed inseriti nelle stagioni concertistiche del Brass Group, non solo a Palermo, ma anche in tutto il territorio siciliano vedi ad esempio il concerto delle “Christmas Ladies”, produzione del Brass, che ha fatto tappa per diversi concerti al Real Teatro Santa Cecilia ed anche a Taormina nel prestigioso Teatro Greco durante l’inaugurazione del nuovo anno, in una mattinée.

Tra gli allievi della Scuola Popolare del Brass che hanno riscosso grande successo anche internazionale ricordiamo Ivan Segreto, Lidia Schillaci, Antonio Di Martino che col Duo Colapesce si classifica al 4 posto del festival di Sanremo 2021, Davide Shorty, Francesco Patti, Anita Vitale e questi sono solo alcuni nomi di musicisti che orami si esibiscono in iniziative di notevole rilievo.

La scuola di musica del Brass, accanto alle innovative attività didattiche curricolari, offre oramai da anni agli allievi l’opportunità di compiere importanti esperienze nel mondo dell’attività lavorativa musicale offrendo agli stessi sia la possibilità di partecipare ad attività concertistiche sia l’opportunità di finalizzare i propri progetti musicali attraverso la produzione discografica. Oltre alle attività didattiche la Scuola conferma la sua unicità dando ampio spazio alle attività concertistiche destinate agli studenti della nostra scuola ma anche agli studenti dei Conservatori.

Accanto ai laboratori di musica d’insieme jazz, di musica pop, di orchestra, atttivi anche altri laboratori: il primo assolutamente innovativo che riguarda la Produzione Musicale in cui gli allievi studiare in modod peculiare prima la teoria e successivamente avranno la possibilità di registrare i propri brani in uno studio di regitrazione per attuare la produzioni elaborate durante l’anno formativo. Altro laboratorio di pratica è quello corale, repertorio e improvvisazione dedicato ai cantanti ed infine quello uno di performance dedicato a strumentisti e cantanti. Inoltre, si sono attivi lezioni di Ascolto e storia della musica del 900, Ear training, Musica d’insieme.

Durante la giornata verranno presentati i nostri corsi, aperti a tutti senza limiti d’età, e sarà possibile visitare le nostre aule ed i luoghi di lezione. Potrete assistere, inoltre, ad alcune performance musicali dei nostri studenti e dei nostri docenti. Per ricevere maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.brassgroup.it, contattateci telefonando al n. 091 7782860 o al 370 1340984 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:00, o recatevi presso la nostra segreteria didattica in via dello Spasimo n. 15, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 19:30, E-mail: educational@thebrassgroup.it.