Il libro: “Storia del Molino Benini in Romagna: Cento anni dal patto d’onore” di Alessandra Maltoni | Recensione

Il libro di Alessandra Maltoni non è una semplice cronaca aziendale, ma un affascinante mosaico fatto di polvere di farina e memorie vivide. Ripercorrendo i cento anni del Molino Benini di Santo Stefano, l’autrice ci accompagna in un viaggio che parte dal 1926, anno in cui i fondatori siglarono quel “patto d’onore” che ancora oggi ne sostiene le fondamenta.

Un secolo di storia: una vita che cresce e si trasforma, ma che tra quelle mura mantiene intatto un principio cardine: l’amore e la passione per il grano romagnolo e per la tecnica della “macinazione lenta”. È proprio questo processo, che evita il surriscaldamento del prodotto preservandone profumi e proprietà, il segreto della qualità che i professionisti della ristorazione continuano a ricercare.

Ma il libro va oltre la tecnica: intreccia le vicende di uomini coraggiosi e donne forti, “sognatori” che hanno saputo costruire un’eredità preziosa. Tra le pagine emerge anche l’intensità di un amore impossibile, quello tra una giovane donna e un militare tedesco, un sentimento capace di attendere il tempo necessario prima di coronare il proprio sogno con quel fatidico “sì” nel 1960. Perché i muri del Molino Benini, anno dopo anno, sono stati testimoni silenziosi del nascere di nuove vite e dell’evoluzione di una comunità.

Alessandra Maltoni, autrice che ho avuto modo di apprezzare per la sua straordinaria versatilità, si conferma una scrittrice di grande talento. La sua penna spazia con naturalezza dal saggio storico ai racconti per l’infanzia, fino alla poesia, dimostrando una capacità narrativa di rara sensibilità. In quest’opera, la ricerca è attendibile e supportata da documenti e immagini d’archivio che ripercorrono l’evoluzione degli impianti, alcuni dei quali, come quelli del 1954, ancora oggi in funzione.

Il volume non solo racconta il passato, ma ci conduce per mano fino ai giorni nostri, narrando la filosofia portata avanti da Luciano Ricci, attuale custode di questa istituzione romagnola. È un racconto che parla di sostenibilità, di filiera corta “Grani gemelli” e di come un mulino possa tornare a essere il cuore pulsante di un territorio.

Il libro è un omaggio doveroso a chi ha saputo trasformare una promessa in destino ed è disponibile per l’acquisto su Amazon, sia in formato ebook che cartaceo.