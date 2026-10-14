Amori online: autarchia sentimentale o sublime attrazione energetica?

Amiche ed Amici carissimi, ho recentemente affrontato lo scottante tema correlatoall’apatia sentimentale e sessuale manifestata dagli uomini e lamentata dalle donne,adducendola in buona parte all’eccesso d’iniziativa e prodigalità femminili, tanto da divenire deprivanti per l’uomo che, per sua stessa natura, trae piacere, nel corteggiare la donna.

Tuttavia, pur enfatizzando nuovamente e con personale convinzione detto concetto, dall’acceso confronto sorto a seguito dell’articolo stesso (https://www.mobmagazine.it/gli-uomini-e-lamore-sempre-piu-diffusa-lapatia-sentimentale-e-sessuale/), è sorprendentemente emersoquanto siano sempre più diffuse le relazioni sentimentali on line.

Generalmente caratterizzate dalladistanza geografica, ritenute“comode”,anche se scarsamente appaganti dal genere maschile; insoffribili, masubìte con la forza della contestualizzazione nei meandri della speranza di una futura trasmutazione in un’unione anche fisicadalle donne, talistorie, pur vissute nell’autarchia della dimensione umana, insospettabilmente e con rilevante percentuale,spesso si protraggono nel tempo.

Considerate dai più consufficienza, quando nondeplorate, resta il fatto che questo genere di rapporti proliferano e non solo con grossolano intento.Si’, pare proprio che esista per talune coppie nate virtuali,l’happy endtradizionale.

Là, dove non vi sia traccia di malafede, l’espansione dei rapporti on line è, a detta degli Esperti -Life Coach e Psicologi -,riconducibile all’attrazione energeticaeall’incapacità del cervello di distinguere la realtà dall’immaginazione.

Immaginare crea una realtà specchiante e produce emozioni coerenti con i nostri pensieri,che a loro volta scaturiscono dall’illimitata sorgente dei nostri desideri consci ed inconsci. Pertanto, questospiegherebbe perché in un momento qualsiasi di un giorno qualunque, imprevedibilmente,si materializza l’incontro “magico”, fisico o virtuale che sia.

Certo, èpiù che comprensibile obiettareche“sognavamo di abbracciare fisicamente una magnificenza della natura”anziché vedere apparire sul monitor la richiesta di amicizia accompagnata da una foto rappresentante una persona sconosciuta, tuttavia, questa nuova, possibile conoscenza, elicita il nostro interesse; in altre parole… ne intuiamo l’allineamento alla nostra percezione di fascino.Il prosieguo della conoscenza, può rivelarsi molto interessante e talvolta sfociare in una relazione davvero appagante.

Quanto sin qui asserito confermerebbe chel’Inconscio, funge da guida incontrastata nel trasporre in realtà la “magia”,chetra una chat e una telefonata, un giorno riconosceremo esserel’entità preposta al soddisfacimento dei nostri reali, ma fino a quel momento, sconosciuti (inconsci)- desideri.

Personalmente, pur condividendo la sopra descritta teoria, ritengo altresì condivisibile la maliziosa idea della possibilestrumentalizzazione delle leggi Energetiche a giustificazione di comportamenti prosaici, ma è pur vero che nulla è in assoluto scevro da rischi. Neppure il nostro ragionamento, non di rado preclusivo di felicità.

Un abbraccio

Daniela Cavallini