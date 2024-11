Si ride, nel fine settimana, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, dove arriva la commedia “Follie” di Orazio Bottiglieri, sul palco con Agostina Somma, Giuseppe Giambrone ed Eleonora Randazzo. Appuntamento sabato 23 novembre, alle 21:15, e domenica 24 novembre, alle 17:45, in via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo).

Rosy ha soltanto un desiderio nella vita, abbandonare gli acquisti tra le bancarelle del mercatino per i negozi lussuosi delle grandi marche e, per far questo, escogita un piano per ingannare gli ispettori dell’INPS e far sì che la sua mamma, per nulla malata o bisognosa di attenzioni particolari, riceva l’accompagnamento.

Assolutamente indispensabile, ovviamente, è l’aiuto di un badante che convinca la mamma a stare al gioco, sottoponendosi a perette e clisteri, ma ancor peggio: a mettersi il famigerato pannolone; il tutto in vista della fatidica visita dell’ispettore INPS.

Un susseguirsi di avvenimenti esilaranti che puntano a far spuntare un sorriso allo spettatore in un weekend impossibile da perdere.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 392 6393204.