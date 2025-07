“Sacre Dimore”, la personale di Fabio Salafia

Attraverso una selezione di opere recenti e inedite l’artista invita il pubblico a riflettere sul concetto di dimora come spazio spirituale, simbolico, intimo.

Nelle opere il paesaggio si muove tra architetture sospese, ambientazioni visionarie e richiami al sacro che sfumano il confine tra il visibile e l’invisibile.

Inaugurata domenica 13 luglio ore 19.00 Sacre dimore, in mostra sino al 18 ottobre le opere di Fabio Salafia nella suggestiva chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, luogo di iniziative culturali di rilievo da oltre un decennio a Licodia Eubea, piccolo borgo in provincia di Catania. L’esposizione si configura come un’esperienza immersiva e dialogo visivo tra arte e architettura sacra, in cui le tele dell’artista dialogano poeticamente con gli spazi di culto barocchi e le memorie del luogo.

Sacre dimore è la nuova mostra personale di Fabio Salafia artista contemporaneo che attraverso un itinerario visivo invita lo spettatore a riflettere sul concetto di dimora come spazio spirituale, simbolico, intimo. In un corpus di 21 opere la “casa” si trasfigura in luogo dell’anima, custode di memorie, silenzi, assenze, presenze, quotidiano e eterno. Il catalogo della mostra è accompagnato da estratti di testi di prestigiose voci della critica d’arte che hanno accompagnato il percorso dell’artista e da un testo inedito di Giacomo Caruso, curatore della mostra. La pittura di Salafia si distingue per un linguaggio raffinato, ricco di stratificazioni emotive e cromatiche.

Fabio Salafia. Sacre dimore

13 luglio – 18 ottobre 2025

Piazza Stefania Noce, 1 Licodia Eubea (CT)

Apertura dal 13/7 all’08/09 2025 tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 20.30 Dal 09/09 al 18/10/2025 sabato e domenica dalle ore 17.00 alle ore 20.30

Mostra promossa da Archeoclub d’Italia di Licodia Eubea “Mario Di Benedetto” Patrocinio Comune di Licodia Eubea

Email archeoclublicodia@alice.it Tel. 3319947101

Ph. Franco Noto Ingresso libero

Sul sito dell’artista www.fabiosalafia.com una panoramica del suo lavoro

Cenni biografici

Fabio Salafia (Grammichele), pittore, docente, designer.

La sua vocazione artistica è testimoniata dal percorso di studi, l’Istituto d’Arte di Grammichele, dove consegue la maturità in Design Architettura e Arredamento, e l’Accademia delle Belle Arti di Catania, dove nella sezione Pittura si licenzia ottenendo il massimo dei voti. Successivamente, sempre all’ Accademia delle Belle Arti di Catania, consegue il biennio specialistico e l’abilitazione all’insegnamento. Fin dai primi lavori, si evidenzia l’interesse fondamentale del pittore per il paesaggio, affrontato nel tempo con diverse tecniche, l’olio, il pastello, l’incisione. Il ciclo espositivo di Salafia comincia nel 2002 con qualificate mostre collettive, oltre cento, nel territorio nazionale e, in una collana di personali, la cui prima, Equazioni visive, viene ospitata dalla Galleria degli Archi di Comiso ed illustrata da un catalogo, in cui la prefazione porta la firma di Piero Guccione e testo critico di Paolo Nifosì. In seguito realizza nuovi interessanti cicli pittorici per le mostre personali: La natura instabile; Movimenti della natura; Nei luoghi dell’intimo; Secondo natura; Geografie del cuore; Trascendenze multiple; Assolo per la pace. Nuovo giorno; I quaderni di Corallo, mostra preceduta dall’uscita del libro Fabio Salafia di Giovanni Ricciardi.

Salafia negli anni ha partecipato a numerosi concorsi e ottenuto riconoscimenti. Nel 2024 viene inserito nella collana: “

I quaderni di corallo”. Fabio Salafia di Giovanni Ricciardi. Libro edito da Salarchi Immagini. Del 2019 è il

“Conferimento “Encomio” solenne da parte del Comune della sua città per essersi distinto con la sua professione; 4ª Biennale Internazionale di Pittura, Premio Felice Casorati, Pavarolo (To); “Concorso internazionale di Pittura Giuseppe Gambino 2015”, Chiostro della Chiesa di Madonna dell’Orto, Venezia. Dalla collaborazione e commistione tra le arti con la cantautrice Grazia Di Michele, nasce un disco: “ Il mio blu ”, musica e pittura, 2015. Premio Nazionale delle Arti, edizione 2005; Museo degli Strumenti Musicali, Roma; 8ª edizione Prima Parete in Concerto, Complesso Le Ciminiere, Catania; Cantieri Culturali Zisa, Palermo, 2004. Dell’amore, il canto. Il Cantico dei Cantici, Palazzo della Signoria, Jesi (An) 2005; 2ª edizione La terra ha bisogno di uomini, Reggia di Caserta, 2009; 47ª biennale Mostra nazionale di pittura contemporanea, Santhià (Vc), 2010. Aspetti di Arte astratta nella raccolta “Fiocchi”, Palazzo Forte Malatesta, Ascoli Piceno, 2010. Nel 2014 è stato invitato da Vittorio Sgarbi alla mostra itinerante “Artisti di Sicilia”.

Tra le ulteriori opere, menzioniamo il polittico A San Sebastiano, realizzato per la Chiesa di San Sebastiano di Palagonia (CT), esitato nel 2007. Salafia ha realizzato loghi e opere per immagini di copertina di album musicali, festival del cinema e libri. Varie volte è stato invitato come membro di giuria in concorsi artistici. Nel 2010, per la Diocesi di Caltagirone è membro della commissione per le opere d’arte sacra nelle chiese.

Tra le autorevoli voci critiche che hanno scritto di Fabio Salafia citiamo Paolo Nifosì, Piero Guccione, Francesco Brancato, Armando Ginesi, Valentina Falcioni, Riccardo Passoni, Tiziana Rasà, Giuseppina Radice, Paolo Giansiracusa, Marco Di Capua, Grazia Di Michele, Sebastiano Gesù, Elisa Mandarà, Salvatore Schembari, Giovanni Ricciardi.

Salafia figura in diverse agenzie di stampa, quotidiani, riviste e siti web che si occupano di arte e cultura, tra gli altri: ANSA; AdnKronos; RaiNews; Artribune; Panorama; Exibart; La Sicilia; Sicilia Live; I love Sicilia; Sicilia&Donna; RagusaNews; La Gazzetta del calatino; Il Messaggero; Itinerari nell’Arte, Arte.it; 24ore news; Mibact; L’Ossevatore Romano. Recentemente alcune sue opere sono apparse in un noto programma televisivo su Real Time.

Fabio Salafia è docente di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche nella scuola pubblica.